К Иловайской трагедии привела "ненадлежащая организация обороны страны", - промежуточный отчет ВСК

В соответствии с промежуточным отчетом Временной следственной комиссии Верховной Рады, к Иловайской трагедии привела ненадлежащая организация обороны страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отчет зачитала председатель Комиссии и заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Марьяна Безуглая ("Слуга народа").

"ВСК считает, что основной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", - сообщила она.

Комиссия также определила факторы, обусловившие события в Иловайске в августе 2014 года:

- не было введено военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями;

- ложные кадровые решения и действия политического и военного руководства;

- политическое и военное руководство не приняли исчерпывающие меры по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

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Кроме того, в отчете подчеркивается, что руководство Минобороны и Генштаба времен трагедии "системно блокировало работу предыдущей ВСК".

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 – попали в плен.