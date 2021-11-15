К Иловайской трагедии привела "ненадлежащая организация обороны страны", - промежуточный отчет ВСК
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В соответствии с промежуточным отчетом Временной следственной комиссии Верховной Рады, к Иловайской трагедии привела ненадлежащая организация обороны страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отчет зачитала председатель Комиссии и заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Марьяна Безуглая ("Слуга народа").
"ВСК считает, что основной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии", - сообщила она.
Комиссия также определила факторы, обусловившие события в Иловайске в августе 2014 года:
- не было введено военное положение, что привело к дезорганизации управления военными действиями;
- ложные кадровые решения и действия политического и военного руководства;
- политическое и военное руководство не приняли исчерпывающие меры по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.
Кроме того, в отчете подчеркивается, что руководство Минобороны и Генштаба времен трагедии "системно блокировало работу предыдущей ВСК".
Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.
В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 – попали в плен.
Пожалуйста, подождите...
відповідальність різних людей..
тобто СІСТИ МАЮТЬ І МУЖЕНКО,І ЄРМАК.
ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБИДВОХ ПРЕЗИДЕНТІВ-на виборах..
за такі 'нев"є..енні кадри"
2. Іловайськ: смертельна авантюра. Аналіз передумов. ,
3. Іловайськ і керівництво МВС. Цікаві (вирішальні?) деталі.
Це не обговорюється.
Я всерйцоз вважав, що ТСК нардедпа Мар'яни Безуглої побудує свій звіт на тому "чому в Іловайську винний Порошенко". Мушу визнати - Безуглу я сильно переоцінив. В реальності її не вистачило навіть на те, аби потворити побрехеньки противників Петра Порошенка. Вона видала речі набагато веселіші.
Мар'яна Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком.
Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мар'яна Безугла заявила, що Іловайськ був негативним фоном для укладання Мінських угод. Я всерйоз хочу запитати у нардепа Безуглої, а яким фоном для укладання угод були події біля Луганського аеропорту, де в районі Хрящуватої українські військові і добровольці трималися до 28 серпня? А бої в Луганському аеропорту, з якого бійці 80-ї аеромобільної вийшли в ніч з 31 серпня на 1 вересня - вже після Іловайська? Росіяни боялися зайти туди ще три дні...
Нарешті. Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ?
Ця інформація їй шаблон не рве?
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте.
Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі жужрналіста Бутусова.
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
А про цю частину звіту Безуглої я ще напишу.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html
А ты падаль- иди повоюй, потом будешь рассказывать, что и кому надо делать.
А мы что делаем? Ремонтируем дороги за ковидные деньги в сторону Сум, чтобы танкам было удобней по прямой до Киева доехать?
Те зеленые гниды ,у которых от ковида в день умирает по ТРИ Иловайска? А они в это время воруют на дорогах, масках, кислороде, лекарствах?
Вас не сажать нужно---вас вешать мало!
Потому что задам несколько вопросов, от которых, бот , поперхнётся.
Назови НАШИ ВОЙСКА в Луганске?
Всем ясно, что бот, это почётная специальность, русской матрёшки.
Чувак, ты ничего не попутал?
Рядом, вы ещё что-то могли там делать, но не в Луганске. Да и то, не в полном составе.
С КАКИХ ПОР 534 ОИСБ 128 омбр (а на лето 2014 омбр, а не огпбр), был в Луганске?
Что ты несёшь, бот?
КАКИЕ ВОЙСКА ВС УКРАИНЫ БЫЛИ В ЛУГАНСКЕ?
Мусорские колхозы, в расчёт никто не берёт.
Флагом, размахивать, будешь у себя на кухне, поЦреот.
Ответь на поставленный вопрос.
Но история (боевой путь) 534 оисб, не ИМЕЕТ точки в историческом формуляре "Луганск".
Станица Луганская - НЕ Луганск. И боёв в самом городе не было.
Так что, отдыхай.
Итак.
1. Кто и когда дал приказ остановить наступление на Луганск? Документы, ссылки. Физдёжь баранов типа тебя, про данные от ОБС не считаются. Это как с офшорами у вас дебилов не получилось.
2. Откуда выводились войска НА Металлист? Где они перед этим были? Что это за подразделения? Документы или ссылки в студию. ОБС упоротых дятлов не засчитываются.
3. Когда войска оказались в Луганске? Номера подразделений.
Всё остальное, ты прослушал в виде сказаний сослуживцев, которые НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ.
А есть очень интересные данные, которые ТОЧНЕЕ и КРАСНОРЕЧИВЕЕ всяких физдабольств. Но ты и тебе подобные, изучать их неспособны. Ума нет.
Так что, ждём ответов на поставленные вопросы.
А какие конкретно подразделения НАСТУПАЛИ на Лоханск?
И с каких направлений?
Очень интересно почитать сказки идиота.
Всё эти документы у вас были. А вот то что вы их не вели, это вопрос к другой плоскости))) Уголовной.
Сектор "А", я знаю очень хорошо))) Даже больше чем ты можешь себе представить)))
С начала июня по конец ноября 14-го.
И про боевые приказы ты сфиздел.
Не имея на руках приказа, вы НИКУДА из ПВД НЕ ВЫШЛИ БЫ. НИКОГДА. Любой командир стал бы в позу и был бы прав на 100%.
Но ты туповатое не знаешь о существовании ПБР и БР. А это, ТОЖЕ боевые документы))) Но тебе незачем это объяснять. Ты же один в поле воин. Только ты воевал, а остальные на диванах сидели.
Кроме этого, а как вы списывали технику, продовольствие, ГСМ, боеприпасы, вещевое и медицинское имущество, если "на бойовий вихід не давали бойових наказів"?
Это что-то новое))))
Та что не свисти.
Но ответ на вопросики дай.