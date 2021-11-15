РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5513 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 803 30
армия РФ (15312) Россия (91190) Кулеба Дмитрий (2619)

Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Это скорее демонстрация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Это скорее демонстрация

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скопление российских войск у границ Украины и во временно оккупированном Крыму – скорее демонстрация, что РФ готова их использовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Кулеба напомнил, что с весны этого года Россия не отвела войска и технику от границы Украины, которые якобы привлекала страна-агрессор для "учений".

"Происходящее сейчас это скорее демонстрация, что Россия готова применить накопленные войска и технику", - убежден министр.

По его словам, руководство РФ рассматривает разные варианты, среди которых и потенциальное военное вторжение в Украину.

Читайте также: Гармаш о скоплении российских войск на территории Украины: "Имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
ну и дебил... в 2014 тоже думали что блеф
показать весь комментарий
15.11.2021 16:38
+12
БЛ..ДЬ-КАКОГО ТЫ ФУЯ ДАЕШЬ КАКИЕ ТО ОЦЕНКИ ЧТО ЭТО????ТЫ МАТЬ ТВОЮ ВОЕННЫЙ МОЖЕШЬ ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ??? ЗАНИМАЙСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОЮ ПАРАФИЮ ...КАЖДАЯ МОЛЬ КОММЕНТИРУЕТ ПО ПОВОДУ И БЕЗ...ВО МАТЬ ИХ 73% ПРОХФЕССОРОВ ВЫБРАЛИ БЫДЛО...ВОЙНА НАЧНЕТСЯ НЕКОМУ ПРИКАЗ БУДЕТ ОТДАТЬ ...ФУЕМ ТОЛЬКО ПО РОЯЛЮ...СКОТИНА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ...
показать весь комментарий
15.11.2021 16:41
+7
Демонстрация конечно. Войны нет, ее 73% зебиратели закончили в 19 году выбрав осла говногомандующим своего стада.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкода, що Китай не користується увагою Росії до заходу, ой шкода...
показать весь комментарий
15.11.2021 16:33 Ответить
а хто сказал шо не интересуется?! просто не афишырует
показать весь комментарий
15.11.2021 16:47 Ответить
ну и дебил... в 2014 тоже думали что блеф
показать весь комментарий
15.11.2021 16:38 Ответить
Точно Кулеба не знає різниці між демонстрацією та генеральною репетицією.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:45 Ответить
ВБ вовсю готовится к войне.

ЗЕкулеба продолжает делать вид, что все норм и братушки просто шалят.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:39 Ответить
Беспечные зедолбо%бы.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:40 Ответить
А калоМойша уже потихоньку начинает договариваться с расеей, в случае чего, приватбанк опять перейдёт ему в его длипкие жадные ручонки.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:40 Ответить
бєня з ****** вже перетерли,що мертвечук -на трон,і плюс мільярди від *****.мертвечуку ореол мученика зробили,як свого часу косатій.
показать весь комментарий
15.11.2021 17:16 Ответить
БЛ..ДЬ-КАКОГО ТЫ ФУЯ ДАЕШЬ КАКИЕ ТО ОЦЕНКИ ЧТО ЭТО????ТЫ МАТЬ ТВОЮ ВОЕННЫЙ МОЖЕШЬ ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ??? ЗАНИМАЙСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОЮ ПАРАФИЮ ...КАЖДАЯ МОЛЬ КОММЕНТИРУЕТ ПО ПОВОДУ И БЕЗ...ВО МАТЬ ИХ 73% ПРОХФЕССОРОВ ВЫБРАЛИ БЫДЛО...ВОЙНА НАЧНЕТСЯ НЕКОМУ ПРИКАЗ БУДЕТ ОТДАТЬ ...ФУЕМ ТОЛЬКО ПО РОЯЛЮ...СКОТИНА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ...
показать весь комментарий
15.11.2021 16:41 Ответить
Суки, сори!, лагерные. А потом когда пуйло попрет со всей дури на нас- эти твари заявят- Ой, но ничего же не предвещало, мы не ожидали, ну что же , сдаемся. По моему нас к такому и готовят.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:41 Ответить
Демонстрация конечно. Войны нет, ее 73% зебиратели закончили в 19 году выбрав осла говногомандующим своего стада.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:43 Ответить
Це або наївно на рівні зоочинної недбалості, або умисна дезинформація..вважати себе розумнійшим і більш інформованим ніж ЦРУ, Британська військова розвідка, мі 6 та мі 5 разом взяті)))яктільки у Криму закінчиться вода і настане повна дупа..росіяни будуть заховлювати канали та насосну станцію на херсонщині...і одночасно поженуть у наступ жопалченціп з лугандону разом із своїми військами...також почнуть наступ з Білорусі...ліше сліпий цього може не бачиии)))
показать весь комментарий
15.11.2021 16:43 Ответить
Так, а не легче тогда продавать им воду в Крым? или менять на что- то...
показать весь комментарий
15.11.2021 17:14 Ответить
Не легше бо в цьому і є їх мета.. якщо в Крим почати постачати воду на постійній основі, то шанси звільнення Криму до розпаду РФ зменьшаться ...хіба що постачання води протягом 1-2 в обмін на повну деокупацію Донецька і Луганська...і обов*язкова умова подальші перемови по деокупації Криму...
показать весь комментарий
15.11.2021 17:28 Ответить
За распространение лживых и провакационных слухов введено немедленное покарание всем предателям!Ми непозволим говорить неправду о наших союзниках-Великой Германии и ее лидере ГИТЛЕРЕ. С.В.Молотов.(Наркоминдел ссср.)
показать весь комментарий
15.11.2021 16:49 Ответить
Так для бубочки достаточно что-бы обосрать портки!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2021 16:49 Ответить
Я призываю устроить для 5й колонны 37 год и раскулачивание.
показать весь комментарий
15.11.2021 16:52 Ответить
дайте цифры, сколько там техники , а только блабла.
показать весь комментарий
15.11.2021 17:00 Ответить
Интересно, на какой должности числится кулеба в ФСБ?
показать весь комментарий
15.11.2021 17:01 Ответить
Теж війсковий експерд !
показать весь комментарий
15.11.2021 17:24 Ответить
ВУСи і там, і тут однакові.
показать весь комментарий
15.11.2021 17:30 Ответить
яка багатогранна людина - і зехолуй, і військовий експерт! Прям другий арестович.
показать весь комментарий
15.11.2021 17:14 Ответить
А ти кулєба великий військовий експерт???? ти два кроки без єрмачмо не можеш ступити а тут ліпше помовч, муділо ти!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2021 17:15 Ответить
він експерд
показать весь комментарий
15.11.2021 17:17 Ответить
Як можна заперечувати можливість при цьому використовуючи оберт - що Росія готова
показать весь комментарий
15.11.2021 18:12 Ответить
НА ФОНІ УСІХ ЗАЯВ - собачка Єрмака коментує !!!
показать весь комментарий
15.11.2021 18:18 Ответить
Этому треплу на прозвище Кулеба нужно всё-таки определиться, что это демонстрация, менструация или реальная угроза, и только после этого делать свои "компетентные" заявления.
показать весь комментарий
15.11.2021 18:46 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 22:08 Ответить
Влада дає виправдання агресивним діям агресора, замість того , щоб волати на весь світ про ці дії!
показать весь комментарий
15.11.2021 23:38 Ответить
 
 