Кулеба о скоплении войск РФ возле украинских границ: Это скорее демонстрация

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скопление российских войск у границ Украины и во временно оккупированном Крыму – скорее демонстрация, что РФ готова их использовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

Кулеба напомнил, что с весны этого года Россия не отвела войска и технику от границы Украины, которые якобы привлекала страна-агрессор для "учений".

"Происходящее сейчас это скорее демонстрация, что Россия готова применить накопленные войска и технику", - убежден министр.

По его словам, руководство РФ рассматривает разные варианты, среди которых и потенциальное военное вторжение в Украину.

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