На Полтавщине в детсаду издевались над 4-летней девочкой: во время тихого часа замотали скотчем руки, ноги и заклеили рот, чтобы не плакала, - председатель облсовета Беленький
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Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький сообщил, что в Полтавской области в детском саду над ребенком издевались во время тихого часа. Информацию об издевательстве над ребенком в детском саду проверяет полиция.
В Полтавской области воспитатели в детсаду связали 4-летнюю девочку и заклеили ей рот скотчем. Об этом в Facebook сообщил глава Полтавского областного совета Александр Беленький, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканской громаде. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот ", – написал он.
Чиновник обратился к руководству Главного управления Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.
"Я не указываю название населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка - в конце концов, все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты", - отметил Беленький.
По его словам, он обнародовал эту информацию, поскольку не хочет, чтобы данная история умалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях.
Как сообщил УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев, заявлений в полицию относительно информации, которую обнародовал Беленький, не поступало. Однако правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего – на место выехала следственно-оперативная группа.
"Проверяем всю информацию. Не исключено, что она не подтвердится. В посте, который появился до Беленького в Facebook, указаны фамилии воспитателей. Сейчас все тщательно проверим", - заявил Сулаев.
По имеющейся информации, об указанном инциденте в Facebook первой написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц.
Пожалуйста, подождите...
Наша ситуация: ребёнка повели в сад в сентябре, пошёл с интересом сначала. Потом начал очень сильно плакать и бояться туда идти, говорил что на него там кричат. Я говорила с воспитателями, они отрицали.
Ребёнка оставили на 1 месяц дома и работали с психологом. Получили ценные советы, подготовили ребёнка и он с удовольствием пошёл туда снова, но со Смарт часами (в пятницу 12.11). В этот день все было хорошо, но Воспитатели сказали нам, что Смарт Часы это не уважение к ним, также в родительском чате определенная группа родителей связанные с воспитателями нам угрожали и запугивали собранием на котором они будут что-то решать на счёт нас, и что к ребёнку будет «особое» отношение.
Мы сказали, что Часы все равно будут на сыне, это наше право, ему так спокойнее. Он пошёл с часами, это сегодня (15.11).
Сегодня уже начался буллинг, который я слышала через часы. Ребёнка просто игнорировали минут 30, воспитатель не отвечала на его вопросы, но с другими детьми общалась. Когда сын испугался и понял, что что-то не так он, чтобы себя успокоить спросил ее «А меня вы будете любить ?» (так он имел ввиду, будут ли с ним тоже общаться как с другими детьми). Воспитатель просто игнорировала дальше его, и он повторил этот вопрос много раз.
А потом она ответила и сказала «Нет». На что он ей сказал «А почему вы меня не будете любить? Я же вас всех люблю». Мое сердце разорвалось. Сына я забрала и больше туда не поведу. Пока не могу адекватно мыслить, но мне посоветовали вашу группу, сказали тут описать ситуацию.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1552608331767231&set=gm.3026221884297114
когнитивно-дисонансний ти продукт укр.освiти: ти щойно написав що садочок звeрнувся до батькiв! а тут пeдкурятник сам став з дитиною розборки проводити! тeбe видно такi самi виховували бо дурний як пробка совкова!
"... що батьки, скоріш за все, неодноразово говорили з батьками..." ти записдвся
ДИТИНI ТРИ РОКИ ДЯТЄЛ ТИ!
дитина нiчого нe зробила такого що папаша-дибiл як ти почав тут орать "Чому моя дитина має потерпати від того, що воно від алкоголіків чи наркоманів і від народження в нього психологічні проблеми?"
твоя дитина потeрпiла вiд побачeних дiй пeдсук.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Сподіваюсь, що то був у Вас жарт.
Я пытаюсь думаю сейчас немного дальше, чем формальное наказание виновных. Допустим, принято наиболее принципиальное и справедливое решение: непосредственный виновный (воспитатель, нянечка или обе) уволены, директору объявлен выговор. И как будут относиться к ребенку, если останется там же? Не станут ли над ней издеваться исподтишка, ведь родители не смогут организовать там дежурство?
Что же делать? Правильный ответ: не знаю. Однозначно нужно наказывать виновных, но, ИМХО, этого мало. Нужно бороться с укоренившимся принципом "не выносить сор из избы" и "Своих в любом случае в обиду не давать". И не только в описанном случае, а вообще.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1552608331767231&set=gm.3026221884297114
Наша ситуация: ребёнка повели в сад в сентябре, пошёл с интересом сначала. Потом начал очень сильно плакать и бояться туда идти, говорил что на него там кричат. Я говорила с воспитателями, они отрицали.
Ребёнка оставили на 1 месяц дома и работали с психологом. Получили ценные советы, подготовили ребёнка и он с удовольствием пошёл туда снова, но со Смарт часами (в пятницу 12.11). В этот день все было хорошо, но Воспитатели сказали нам, что Смарт Часы это не уважение к ним, также в родительском чате определенная группа родителей связанные с воспитателями нам угрожали и запугивали собранием на котором они будут что-то решать на счёт нас, и что к ребёнку будет «особое» отношение.
Мы сказали, что Часы все равно будут на сыне, это наше право, ему так спокойнее. Он пошёл с часами, это сегодня (15.11).
Сегодня уже начался буллинг, который я слышала через часы. Ребёнка просто игнорировали минут 30, воспитатель не отвечала на его вопросы, но с другими детьми общалась. Когда сын испугался и понял, что что-то не так он, чтобы себя успокоить спросил ее «А меня вы будете любить ?» (так он имел ввиду, будут ли с ним тоже общаться как с другими детьми). Воспитатель просто игнорировала дальше его, и он повторил этот вопрос много раз.
А потом она ответила и сказала «Нет». На что он ей сказал «А почему вы меня не будете любить? Я же вас всех люблю». Мое сердце разорвалось. Сына я забрала и больше туда не поведу. Пока не могу адекватно мыслить, но мне посоветовали вашу группу, сказали тут описать ситуацию.
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https://podrobnosti.ua/2426983-na-kivschin-vchitelka-b-dtej-batki-vimagajut-zvlnennja.html