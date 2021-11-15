ЕС готовится ввести санкции против ЧВК "Вагнера", - глава МИД Франции Ле Дриан

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против Вагнера", - сказал он.

Ле Дриан объяснил, что меры коснутся, как ожидается, и самой компании, и тех, кто с ней сотрудничает.

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Французский министр объяснил, что такое решение было принято по итогам обсуждения министрами ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК "Вагнера".

По словам Ле Дриана, ЧВК "Вагнера" занимается "дестабилизацией в стране, действуя от имени своих клиентов".