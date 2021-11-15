ЕС готовится ввести санкции против ЧВК "Вагнера", - глава МИД Франции Ле Дриан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнера".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против Вагнера", - сказал он.
Ле Дриан объяснил, что меры коснутся, как ожидается, и самой компании, и тех, кто с ней сотрудничает.
Французский министр объяснил, что такое решение было принято по итогам обсуждения министрами ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК "Вагнера".
По словам Ле Дриана, ЧВК "Вагнера" занимается "дестабилизацией в стране, действуя от имени своих клиентов".
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Тут не санкции вводить надо, а перестрелять всех бандитов, приедут другие и их перестрелять, а они санкции.
Власти Норвегии начали расследование выхода из строя системы подводного мониторинга, развернутой на Норвежском континентальном шельфе. Система может следить как за стаями рыбы, так и за подводными лодками.
Как сообщает британская Daily Mirror, предполагается, что речь идет о диверсии, совершенной российской стороной. Россия, как и Норвегия, считает шельф зоной своих стратегических интересов.
Институт морских исследований сообщает, что системе, которая в полном объеме вошла в строй в 2020 году, нанесен значительный ущерб. Диверсий было несколько. В апреле 2021 был нанесен ущерб второй подводной платформе, а в сентябре - третьей. При этом исчезло около четырех километров оптического кабеля.
Действия были умышленными - если бы какой-то корабль задел кабель случайно, экипаж бы это почувствовал. Для того, чтобы остаться незамеченным, судно выключило маяк, сообщающий о геолокации.
в ютубе полно видео введения - впечатляет..
Зараз довіри немає, існуємо у двох паралельних Всесвітах (не враховуємо третій, Всесвіт орків, що нас намагається знищити).
И украинские журналисты тоже об этом не пишут
Похоже у французов сдали нервы, бо они в курсе событий .
Вотсобственно из-за этого вызывали в Париж Шойгу и Лаврова и те сказали Настамнет ,