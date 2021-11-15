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Новости За рубежом
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ЕС готовится ввести санкции против ЧВК "Вагнера", - глава МИД Франции Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС готовится ввести санкции против ЧВК

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласился на начало подготовки юридических параметров для санкций против ЧВК "Вагнера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Есть общее желание подготовить юридические рамки для санкций, которые будут приняты против Вагнера", - сказал он.

Ле Дриан объяснил, что меры коснутся, как ожидается, и самой компании, и тех, кто с ней сотрудничает.

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Французский министр объяснил, что такое решение было принято по итогам обсуждения министрами ситуации в Мали. Ранее в СМИ появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК "Вагнера".

По словам Ле Дриана, ЧВК "Вагнера" занимается "дестабилизацией в стране, действуя от имени своих клиентов".
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Топ комментарии
+12
Санкции? Этим зверям нужны такие санкции, которые на них наложили ВВС США под Дэр-Эс-Зором в Сирии. А ваши "санкции" им до одного места.
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15.11.2021 16:42
+7
Заборонять користуватися французькими парфумами?
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15.11.2021 16:45
+4
каким образом? ее не существует на бумаге...
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15.11.2021 16:40
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каким образом? ее не существует на бумаге...
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15.11.2021 16:40 Ответить
Заборонять користуватися французькими парфумами?
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15.11.2021 16:45 Ответить
да там есть французская проститутка путина он не допустит
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15.11.2021 17:00 Ответить
ту ключевое слово " готовится"
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15.11.2021 17:00 Ответить
Невже Рада ЄС вже готується ?... Не вірю у таку рішучість.
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15.11.2021 16:41 Ответить
Виток всього цього лайна сидить в бункері,бити треба туди...
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15.11.2021 16:42 Ответить
знаємо ваші страшні санкції, як горохом у бетонну стіну.
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15.11.2021 16:42 Ответить
Санкции? Этим зверям нужны такие санкции, которые на них наложили ВВС США под Дэр-Эс-Зором в Сирии. А ваши "санкции" им до одного места.
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15.11.2021 16:42 Ответить
для таких есть одна санкция "валить нах"
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15.11.2021 16:46 Ответить
ой *** вы жабоеды сидите на корме у карлика
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15.11.2021 16:48 Ответить
Для 5й колонны -37 год и раскулачивание.С умом.
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15.11.2021 16:53 Ответить
Отобрали пол-Африки и тут французы начали грозить санкциями...
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15.11.2021 17:00 Ответить
Аксюморон какой-то! Против банды вводият санкции, совсем с ума сошли.
Тут не санкции вводить надо, а перестрелять всех бандитов, приедут другие и их перестрелять, а они санкции.
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15.11.2021 17:09 Ответить
В Норвегии выведена из строя система подводного слежения, под подозрением Россия


Власти Норвегии начали расследование выхода из строя системы подводного мониторинга, развернутой на Норвежском континентальном шельфе. Система может следить как за стаями рыбы, так и за подводными лодками.

Как сообщает британская Daily Mirror, предполагается, что речь идет о диверсии, совершенной российской стороной. Россия, как и Норвегия, считает шельф зоной своих стратегических интересов.

Институт морских исследований сообщает, что системе, которая в полном объеме вошла в строй в 2020 году, нанесен значительный ущерб. Диверсий было несколько. В апреле 2021 был нанесен ущерб второй подводной платформе, а в сентябре - третьей. При этом исчезло около четырех километров оптического кабеля.





Действия были умышленными - если бы какой-то корабль задел кабель случайно, экипаж бы это почувствовал. Для того, чтобы остаться незамеченным, судно выключило маяк, сообщающий о геолокации.
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15.11.2021 17:10 Ответить
лучшие санкции против отморозков были введены ВС США в Дейр-эз-Зоре..
в ютубе полно видео введения - впечатляет..
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15.11.2021 17:12 Ответить
Якщо європейська бюрократія зважиться на цей крок, то відносини між Україною і Євросоюзом, можливо, стануть трохи довірливішими.
Зараз довіри немає, існуємо у двох паралельних Всесвітах (не враховуємо третій, Всесвіт орків, що нас намагається знищити).
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15.11.2021 17:19 Ответить
Ни о чём. Чего и следовало ожидать от еврочмыроты))
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15.11.2021 17:27 Ответить
Все европейские сми молчат про беспредел ЧВК Вагнера в Африке .
И украинские журналисты тоже об этом не пишут
Похоже у французов сдали нервы, бо они в курсе событий .
Вотсобственно из-за этого вызывали в Париж Шойгу и Лаврова и те сказали Настамнет ,
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15.11.2021 18:19 Ответить
Невже французи наберуться сміливості і зроблять "их там точно уже нет" - як американці під Дейр-ез-Зором? Чи тільки "висловлять стурбованість"?
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15.11.2021 18:38 Ответить
 
 