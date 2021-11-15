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Путин приравнял товары из ОРДЛО к российским и допустил к госзакупкам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Путин приравнял товары из ОРДЛО к российским и допустил к госзакупкам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение российскому правительству упростить их допуск на рынок России и госзакупок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В документе отмечается, что правительство РФ в течение месяца должно обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам.

"На равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов с целью осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", – говорится в документе.

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Российское правительство также должно признать сертификаты происхождения товаров из ОРДЛО и определить пункты пропуска, по которым они будут поставляться в Россию.
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Топ комментарии
+18
короче в ордло стали делать такое же дерьмо как и на рашке?
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15.11.2021 16:50
+16
А откуда там "товары"????????!!!!!!!!!!
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15.11.2021 16:48
+15
"Товары с Луганды" это как "Непальские Скин-хэды" ?
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15.11.2021 16:48
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"Товары с Луганды" это как "Непальские Скин-хэды" ?
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15.11.2021 16:48 Ответить
Крысиного яду побольше !
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15.11.2021 16:48 Ответить
Им жрать самим нечего , да ещё и лаптестан корми.
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15.11.2021 16:56 Ответить
Это просто "та сторона"...
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15.11.2021 16:48 Ответить
Вот это ассоциация. Не то что у нас с ЕС.
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15.11.2021 16:48 Ответить
Это не ассоциация, а оккупация. Не надо повторять пропаганду сливных бачков.
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15.11.2021 17:00 Ответить
Обычно не ставлю рожицы, думаю, что юмор здесь понимают. Но видимо не все.
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15.11.2021 17:01 Ответить
Твой "юмор", вовошка - как раз на уровне соловьиного помета.
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15.11.2021 17:03 Ответить
У кого это у вас? Любителей швабры?
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15.11.2021 18:19 Ответить
А откуда там "товары"????????!!!!!!!!!!
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15.11.2021 16:48 Ответить
там очень много руцкой свинины ...
тушеной и жареной
вывозится рифрижераторами
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15.11.2021 16:55 Ответить
Вот первое, что нашёл.
"Полулегальные и нелегальные поставки чугуна в Турцию с Енакиевского металлургического завода и находящегося в ЛНР Алчевского металлургического завода осуществляются с железнодорожных станций в районе российско-украинской границы через порты Новороссийска и Ростова-на-Дону. Чугун поставляется на 10-40 долларов ниже стоимости продукции российских и украинских экспортёров"
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15.11.2021 16:55 Ответить
За ЕМЗ не скажу, а за АМК кое-что знаю. Сейчас производят 1800 тн чугуна в сутки на печи, которая должна давать 3200 в сутки. С такими показателями дешевле стоять.
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15.11.2021 17:15 Ответить
Это в нормальном хозяйстве дешевле. А когда ты не платишь ни за газ, ни за электро, то себестоимость у тебя - только рабсила.
По 5 тыр в месяц.
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15.11.2021 17:21 Ответить
К тому же при сегодняшних ценах на металл наверное уже любой выхлоп печки прибылен.
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15.11.2021 17:23 Ответить
ох, далеко , не всякий!-)))
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15.11.2021 17:55 Ответить
и за газ и за электроэнергию кто-то в конечном счете платит. в данном случае это, походу, бюджет *********
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15.11.2021 17:55 Ответить
Та это просто чтоб туда бабло можно было засылать камазами
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15.11.2021 18:09 Ответить
лугандоны и крысяне выполняют очень важное задание по поеданию московитского бабла. И делают это весьма успешно!
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15.11.2021 18:13 Ответить
Це і так дивно що Росія досі офіційно не визнала ЛДНР.
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15.11.2021 16:49 Ответить
толку с их признания? они уже признавали приднестровье, абхазию, осетию. арцах не буду врать, не знаю.
и что? вся их политика направлена на решение внутренних(!) проблем.
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15.11.2021 16:59 Ответить
Приднестровье и Арцах не признаны рф. Также как и Тайвань, например.
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15.11.2021 17:03 Ответить
ну тогда туда надо ставить официально генерала\полковника какого-нить "президентом" (через прокладку конечно тоже можно, но видимо ощущения не те) а тот через пару лет решит устроить поход на Москву (почему бы и нет, там главное пару батальонов набрать и направление указать, по пути доберется больше, да и знакомых куча). в общем - Хйло ссытся.
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15.11.2021 19:15 Ответить
Ещё один шажок домбабве в рашку. И для Украины это неплохая новость, так как домбабве на шажок ещё стала дальше от Украины, т е. попытки впихнуть луганду в тело Украины проваливаются.
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15.11.2021 16:49 Ответить
та немає там ніяких товарів, то хід конем
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15.11.2021 16:53 Ответить
короче в ордло стали делать такое же дерьмо как и на рашке?
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15.11.2021 16:50 Ответить
а что они производят кроме оленей?
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15.11.2021 16:50 Ответить
Товари з лугандонії? Напевно на ерефії зовсім тяжко з імпортозаміщенням.
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15.11.2021 16:52 Ответить
Так там окрім пєтушиліна нічого немає...
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15.11.2021 16:52 Ответить
потому что товаров там просто нет)
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15.11.2021 16:52 Ответить
Контрабанда на уровне Х#йла...
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15.11.2021 17:02 Ответить
Очень может быть, что подделки из Донбабве даже лучше роисянских товаров.

Но сами донбабвийцы при этом предпочитают украинские. Но приходится жрать российские.
Потому что туалетная бумага и сигареты плохо перевариваются.
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15.11.2021 17:06 Ответить
Товары это ведь не только еда. Там много таких производств, которые необходимы например для горно-рудной промышленности. И наверняка они сейчас работают на каких-то заказчиков в из Сибири и Урала.
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15.11.2021 17:13 Ответить
Made in Lugandonia.
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15.11.2021 17:08 Ответить
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15.11.2021 17:11 Ответить
Выдыхается собиратель советских земель. Такими темпами и гумконвой придет исключительно армейский. Хозрасчет начинается.
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15.11.2021 17:15 Ответить
зашкваренные рабссеяне в гробах теперь товаром называть начали? Ну вообще правильно цифра 200 слишком хорошо известна. Больше из лугандона на рабссею везти нечего.
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15.11.2021 17:15 Ответить
Уголь с копанок типо на экпорт в парашу?🤔
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15.11.2021 17:15 Ответить
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15.11.2021 17:17 Ответить
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15.11.2021 17:18 Ответить
Самое печальное - пенсия украинская . Пора "кормильцам" определиться . На двух стульях сидеть - межбулочная зона разорвётся .
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15.11.2021 17:20 Ответить
***** это ордо полным ходом интекрирует в кацапию а Украина все время топчется на месте соблюдая перемирия и договорености которые из приходом ЗЕ просто не действуют по крайней мере с кацапской стороны.Утратили на всегда Крым утратили уже и окупированые територи
Это показала нам ,,озабоченнось,,Германии и Франции при уничтожении безпилотником обстрелющую Украину гавбицу.А об том что они нас обстреливали никто небыл озабочет.Европа уже считает окупированые територии кацапскими.
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15.11.2021 17:20 Ответить
Нихера он не интегрирует. Очередной распил бабла для петушилиных.. .
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15.11.2021 17:25 Ответить
Но и бездействие ООС равноценно интеграции окупированых територий в мокшандию.Кацапские паспорта уже там предпочтительнее,разве что пенсионеры еще украинские не обменивают так как получают пенсии из Украины.Просрали бездействием Крым просерем и окупированые територии.
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15.11.2021 17:31 Ответить
Перестаньте, пенсионеры получают паспорт рф и паспорт Украины тоже оставляют себе.
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15.11.2021 17:33 Ответить
Вот именно,у кого паспорт кацапии тот и гражданин мокшандии и ***** уже пойдет ,,защищать,,не русскоязычное население в Украине а граждан мокшандии на ничейной земле тоесть фейковых республик.Нужно признать что Украина потерпела полное политическое поражение.А про Крым уже и говорить нечего разве что заниматься самодурством.
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15.11.2021 17:44 Ответить
Те кацапские аусвайсы, пусть они их засунут себе в жопу, вместо швабры. Они не имеют никакой юридической силы
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15.11.2021 17:42 Ответить
Но Вы не учли одно обстоятельство что у ***** есть повод защищать своих уже граждан а не русскоязычное население Украины.
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15.11.2021 17:46 Ответить
Особенно понравилось на всегда. На куда? У вас там школы вообще есть?
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15.11.2021 18:23 Ответить
фильм "Один в России(дома)"
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15.11.2021 17:22 Ответить
А тем временем на дальнем востоке наступает голод, жрать нечего, даже хлеба на полках нет, но зато ордло накормят. А дальний восток пусть китайцы кормят
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15.11.2021 17:22 Ответить
А чё там за товары? Наркотики и паленое бухло? Как раз для засрашки.
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15.11.2021 17:24 Ответить
Кепки- восьмиклинки еще могут на Расию поставлять.
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15.11.2021 17:29 Ответить
Через якийсь час Росія таки визнає території ОРДЛО своїми і на тому війна закінчиться.
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15.11.2021 17:27 Ответить
Может не признать, но просто ввести войска уже в открытую, и уже реальные войска. Думаю к этому всё идёт.
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15.11.2021 17:32 Ответить
Реальные, калоцапчик? Опять брешешь?
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15.11.2021 18:35 Ответить
В будь-якому разі бойові зупиняться з тої же причини, чому вони не ведуться в Криму. Одна справа писати про "війну з Росією" та "обстріли військ РФ", маючи на увазі переважно сепаратистів-українців з пітримкою росіян, а зовсім інша - справжня армія РФ з авіацією та ядерним озброєнням.
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15.11.2021 18:38 Ответить
зачем им это - все наоборот ...
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15.11.2021 17:52 Ответить
Главное, чтобы мы не признали эти территории российскими! Чего-бы они там не делали, кого бы не включали, земля там все равно украинская по всем международным законам. Только жестче к этой сволочи надо быть, поступать с ними так, как они того заслуживают.
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15.11.2021 19:27 Ответить
Головне аби люди перестали гинути. Ну а те, що ви сказали... ну мабудь також важливо ага.
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16.11.2021 10:38 Ответить
В мелочах скрыто главное .Луганда будет выдавать скрепное оружие за свое.Свои самолеты появятся ,МБР итд.
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15.11.2021 17:30 Ответить
Никак не успокоится !!! Нет ну надо же было такое выродить,.!! Ну никак в этом Гулаге по человечески жить не получается!!! С- ка у них там может тайная лаборатория в кремле ,где их клонируют!!
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15.11.2021 17:37 Ответить
Обычная схема завода в ОРДЛО рублей под видом закупки товаров и услуг...
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15.11.2021 17:38 Ответить
а как же "нас там нет?"))) палево...ох палево
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15.11.2021 17:50 Ответить
Комсомолок на МКАД
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15.11.2021 18:12 Ответить
Да не нужна ***** эта территория с разрушенными городами, селами, с затопленными шахтами, где всё заминировано и где уголовники правят бал.
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15.11.2021 18:26 Ответить
Пора уже сворачивать всю эту минскую говорильню потому что рашка каждый день показывает что это все до одного места.Оставить там только группу по обмену пленными и закрыть гештальт.
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15.11.2021 18:50 Ответить
это в противовес тому что пуйло заявило о рекордном урожае
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15.11.2021 19:21 Ответить
И все равно "их там нет"?
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15.11.2021 19:21 Ответить
я ж забыл мы потеряли золото топазы и алмазы ..но жителям мордло приятного ......денег нет но вы держитесь

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15.11.2021 19:25 Ответить
Будут покупать у ордло консервы из крысятины?
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15.11.2021 19:31 Ответить
Читай между строк, так: пуйло разрешает закупать Украинские товары через ОРДЛО,так как в ОРДЛО ни хрена своего нет и быть не может, а в России своего не хватает!! !!! А в ОРДЛО все продукты и товары или гуманитарка или контрабанда с Украины!!
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15.11.2021 19:35 Ответить
Ну вот! Наконец-то новые кормильцы рашки официально узаконились!
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15.11.2021 20:05 Ответить
" - вважає П.Порошенко і закликав у Facebook до жорстких санкцій та посилення присутності союзників в Україні

"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.
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16.11.2021 02:32 Ответить
 
 