Кабмин выделил 67,5 млн грн на закупку тестов для выявления штамма "Дельта" в регионах, - Минздрав
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Кабинет Министров Украины выделил 67,5 млн гривен для выявления штамма коронавирусной болезни "Дельта" региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания СНБО.
Средства будут направлены на закупку 4500 наборов тест-систем, что позволит провести 450 000 исследований для идентификации штамма "Дельта". В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.
Благодаря решению Кабмина центры контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения будут снабжены расходными материалами для идентификации "Дельта-штамма".
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