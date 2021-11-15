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Кабмин выделил 67,5 млн грн на закупку тестов для выявления штамма "Дельта" в регионах, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин выделил 67,5 млн грн на закупку тестов для выявления штамма

Кабинет Министров Украины выделил 67,5 млн гривен для выявления штамма коронавирусной болезни "Дельта" региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания СНБО.

Средства будут направлены на закупку 4500 наборов тест-систем, что позволит провести 450 000 исследований для идентификации штамма "Дельта". В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.

Благодаря решению Кабмина центры контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения будут снабжены расходными материалами для идентификации "Дельта-штамма".

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Автор: Анастасія Потіха
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Доки це триватиме,з'явиться вже новий штам...
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15.11.2021 16:59 Ответить
Грипп был всегда, а уж под каким его соусом подавать решают те, кому это выгодно...
Вирус доказал, что всем миром можно легко манипулировать через страх. Просто контролируя средства массовой информации, научные круги и медицину. Ну и политикам, как оказалось, это тоже в масть... Увлеклись...
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15.11.2021 17:08 Ответить
Это не грипп. Сколько можно быть дебилом. Грипп это грип, а ковид это коронавирус. Возбудители гриппа и ковида разные. Возбудитель ковида это коронавирус а Гриппа, собственно вирус гриппа. Ковид опаснее гриппа раза в 3-5, увы. Но к счастью не так опасен как был SARS или MERS, возбудителями которого был тоже коронавирус, но других штаммов
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15.11.2021 17:18 Ответить
Коронавирус - это вирус гриппа, передающийся от животного человеку.
Птичий грипп, свиной грипп.
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15.11.2021 17:26 Ответить
ні, перебіг грипу та хвороб визваних коронавірусами (орві) на стільки я знаю дуже різницця. Перш за все грип завжди починається високою (можливо за 38-39) температурою. Якщо не збивав, випив чаю з малиною, пропотів, то скоро він і відходе. а от орві часто і нежить і температура то є, то немає. А потім підключається інша інфекція. І без антибіотиків можна вмерти.
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15.11.2021 20:18 Ответить
 
 