Кабмин увеличил размер субсидии для жителей прифронтовых территорий на Донбассе, - Верещук
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Кабинет Министров Украины одобрил увеличение жилищных субсидий в отопительный сезон для жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в фейсбуке , информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - отметила она.
По ее словам, правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон так, чтобы увеличить их размер для этой категории граждан.
"Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики", - добавила Верещук.
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24 був курс.
+1.
и никаких Путиных они не звали, хватит нести антиукраинскую ахинею
А в тюрьме ща макароны. А в ДНР (за порогом) кВт 80 коп.
Посмотрим, кто кого по приросту обогнал.
ты недееспособный? или руки из жопы?
они больше на что то тратят денег? на что?
курва
у меня на даче тоже газа нет в доме (по улице есть). есть привозной в баллонах.
а покажите мне частный дом в котором при строительстве не предусмотрели котел или печь. чтобы котлы предназначенные для трубного газа горели на привозном в баллонах меняются форсунки. это сложно?
Не хами.
газовые проточные колонки Bosh, работающие от баллонного газа и имеющие производительность в 25 кВт, в непрерывном режиме расходуют 1 баллон топлива на 50 л в течение 10 часов. Расход газа в самостоятельно переоборудованных водонагревателях, не предназначенных для сжигания пропана, как правило выше на 5-10%. Отражаются на затратах и ошибки, допущенные при подключении оборудования.
и сколько будет брать котел?
Навесной котёл стандарт - 25кВт.
Считать (грубо) 1 кВт на 10 м2 отапливаемого помещения.
Хай щастить, Стрелок.
Рузькій мір таки дав місцевій ваткє покращення, от тільки з кишень українців.