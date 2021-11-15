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Кабмин увеличил размер субсидии для жителей прифронтовых территорий на Донбассе, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Кабмин увеличил размер субсидии для жителей прифронтовых территорий на Донбассе, - Верещук

Кабинет Министров Украины одобрил увеличение жилищных субсидий в отопительный сезон для жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в фейсбуке , информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - отметила она.

По ее словам, правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон так, чтобы увеличить их размер для этой категории граждан.

Читайте также: Жителям прифронтовых территорий на Донбассе увеличат размер субсидии, - Верещук

"Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики", - добавила Верещук.
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Топ комментарии
+29
А чому для них зростає, для інших громадян України - ні! Чим вони кращі за нас і за що їм так догоджають. Можливо, за те, що вони ненавидять Україну і їм все мало. Чи Верещук хай заплатить зі своєї кишені, а не за гроші громадян країни. ДІСТАЛИ ...
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15.11.2021 17:16
+18
Тобто для того щоб збільшили субсидію треба організувати незаконне збройне формування і позвати *****?
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15.11.2021 17:06
+18
отмените им квартплату - они же всю страну кормят
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15.11.2021 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Тобто для того щоб збільшили субсидію треба організувати незаконне збройне формування і позвати *****?
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15.11.2021 17:06 Ответить
В принципе, ДА. Доказано лугандой и Чечнёй.
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15.11.2021 17:11 Ответить
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15.11.2021 19:54 Ответить
Ты забыл "барыга с сатанинскай" 1 дол с 8 грн до 40 грн.
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15.11.2021 20:03 Ответить
При залишку на розграбованих рахунках держказначейства після Яника 115 тис.грн дивно, що не 100.
24 був курс.
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15.11.2021 21:52 Ответить
Лично сдавал по 33.
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16.11.2021 17:23 Ответить
Ось тобі і особовий статус. А чим же інші гірші?
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15.11.2021 17:35 Ответить
они учавствовали в организации вот такого "бандформирования"?
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15.11.2021 18:01 Ответить
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15.11.2021 18:01 Ответить
А зарплата в ВСУ нижче за середню ! 👿
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15.11.2021 17:49 Ответить
Допомагати сєпарам і ОПЗЖистам, це святе.
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15.11.2021 17:06 Ответить
Рейтинг треба чимось піднімати серед вати. 😊 Хоча ваті все одно ОПЗЖ ближчі. Правда, субсидії таки візьмуть і за зажопників проголосують. 😊 Зєля зробив холостий постріл. 😁 Правда, за наш рахунок.
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15.11.2021 17:25 Ответить
отмените им квартплату - они же всю страну кормят
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15.11.2021 17:08 Ответить
окучивают электорат..., зря, они все равно больше любят тех, кто их всю жизнь обдирал и имел - рыгов, потом жопоблок, теперь опзж, их кумиры - бойко, левочкин, рабинович, королевская..., на остальных - им плевать...
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15.11.2021 17:16 Ответить
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15.11.2021 18:02 Ответить
А чому для них зростає, для інших громадян України - ні! Чим вони кращі за нас і за що їм так догоджають. Можливо, за те, що вони ненавидять Україну і їм все мало. Чи Верещук хай заплатить зі своєї кишені, а не за гроші громадян країни. ДІСТАЛИ ...
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15.11.2021 17:16 Ответить
Зашёл, чтобы задать такой же вопрос.
+1.
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15.11.2021 17:18 Ответить
Работы нет. Газ не поступает. Уголь не везут, посадки заминированы. Топят электро. Речь о 5 сёлах. В чём вопрос. Набросить на провода и мотать в наглую?
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15.11.2021 18:03 Ответить
потому что там живет четыре калеки. вот в таких домах.
и никаких Путиных они не звали, хватит нести антиукраинскую ахинею
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15.11.2021 18:03 Ответить
Колись зруйнували місцеву котельню і декілька років прийшлось опалювати помешкання єлектрикою по 1500 квт місячно аж поки не дістали за хабар дозвіл на встановлення приватного газового котла. Щось ніхто не пропонував допомоги. Бо може я не з кармільщіков всєй України? Це виключно їхня проблема- звали фуйла то їжте досхочу.
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15.11.2021 17:17 Ответить
Если пересчитать кВт*часы в ГДж а потом в Гкал то Вы увидите что цена потребленной энергии примерно одинакова. Давно прошли времена когда газ или тепло ТЕЦ было существенно дешевле тепла от електронагрева
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15.11.2021 20:53 Ответить
РС. Що стосується останнього твердження то цілком і повністю згоден
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15.11.2021 20:55 Ответить
А остальные украинцы которые не звали к себе рузькиймир не греются, да?
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15.11.2021 17:19 Ответить
Они патриоты. То могут и потерпеть.
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15.11.2021 17:25 Ответить
вата должна страдать, никаких субсидий, зэбил камаровский сказал - холод это хорошо для организьма
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15.11.2021 17:46 Ответить
вот так звали? пересчитай людей на фото

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15.11.2021 18:05 Ответить
А мжно посмотреть результаты выборов в регионе. Конешно это не значит что нет приличных и достойных граждан, но увы, они пока в меньшинстве
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15.11.2021 20:59 Ответить
Промашка, не конешно а конечно
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15.11.2021 21:01 Ответить
Так они на пороге рузькиймир остановили. И дальше не пускают. А в тюрьме ща макароны. А в ДНР (за порогом) кВт 80 коп.
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15.11.2021 18:06 Ответить
Верещук -- эффективный менеджер (???)
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15.11.2021 17:21 Ответить
Да, в свой карман.
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15.11.2021 17:24 Ответить
А хай ця дама спробує їм сподобатись без грошей країни, може повезе. Вже не одні випендрювались перед цими жителями, але толку 0.
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15.11.2021 17:26 Ответить
А она обещала всем в ж...у дать. Может тогда и поравится.
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15.11.2021 17:31 Ответить
Жители Равы - Руской, им, "кормильцам" она величила, а вы смокчите. И платите.
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15.11.2021 17:28 Ответить
Це їм за "любов" до України. ((( Скільки вовка не годуй...
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15.11.2021 17:46 Ответить
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15.11.2021 18:06 Ответить
От суки... Сьогодні телефонував у відділ субсидій - нема, бо зменшились соціальні норми. Тобто, взяв пенсію, заплати комунальні і... Зебуїни, падли 73%, а зробили то ви...
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15.11.2021 17:55 Ответить
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15.11.2021 17:55 Ответить
Давай сравнение овощ-барыга.
Посмотрим, кто кого по приросту обогнал.
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15.11.2021 18:44 Ответить
давать тебе будет резиновая баба
ты недееспособный? или руки из жопы?
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15.11.2021 19:38 Ответить
Ой, а кому это тут правда в глазик уколола?
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16.11.2021 10:15 Ответить
а как связано место жительства с увеличенной субсидией?
они больше на что то тратят денег? на что?
курва
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15.11.2021 17:56 Ответить
цель таких субсидий - заинтересовать те 4 калеки что там сейчас живут не уезжать из поселков, которые постоянно под обстрелами.
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15.11.2021 18:07 Ответить
так это издевательство над людьми
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15.11.2021 18:18 Ответить
потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии" Источник: https://censor.net/ru/n3299595
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15.11.2021 18:22 Ответить
и что?
у меня на даче тоже газа нет в доме (по улице есть). есть привозной в баллонах.
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15.11.2021 18:35 Ответить
(затаив дыхание) позвольте спросить. Вы отапливаетесь баллонным газом? Для экономии ассигнациями не пробовали топить?
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15.11.2021 19:54 Ответить
нет. у меня дом с печкой хорошей.
а покажите мне частный дом в котором при строительстве не предусмотрели котел или печь. чтобы котлы предназначенные для трубного газа горели на привозном в баллонах меняются форсунки. это сложно?
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15.11.2021 20:16 Ответить
Форсунки поменять не сложно. Стоят они копейки, но из практики: колонка на 40-а литровом балоне двое суток отработала.
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16.11.2021 17:00 Ответить
гонево. плита газовая на две комфорки. мне баллона на даче хватает на сезон минимум. это 4х2х7=56 дней на даче
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16.11.2021 17:06 Ответить
может надо колонку настроить? форсунка не меняет расход. она просто меняет количество подводимого воздуха.
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16.11.2021 17:09 Ответить
Сантехник.
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17.11.2021 00:20 Ответить
гонево
Не хами.
газовые проточные колонки Bosh, работающие от баллонного газа и имеющие производительность в 25 кВт, в непрерывном режиме расходуют 1 баллон топлива на 50 л в течение 10 часов. Расход газа в самостоятельно переоборудованных водонагревателях, не предназначенных для сжигания пропана, как правило выше на 5-10%. Отражаются на затратах и ошибки, допущенные при подключении оборудования.
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17.11.2021 00:19 Ответить
круть. только я не нашел какая температура теплоносителя получается при таком диком расходе?
и сколько будет брать котел?
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17.11.2021 00:26 Ответить
По санитарным нормам (чтобы не получить ожог) до 50 С. и её надо нагреть за время что вода пробежит 1 метр в теплообменнике.
Навесной котёл стандарт - 25кВт.
Считать (грубо) 1 кВт на 10 м2 отапливаемого помещения.
Хай щастить, Стрелок.
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17.11.2021 15:44 Ответить
Зебіли! Як вам ця хохмочка?

Рузькій мір таки дав місцевій ваткє покращення, от тільки з кишень українців.
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15.11.2021 18:03 Ответить
Почитаешь комменты и становится интересно за что свидетели 480 потужних реформ так ненавидят украинцев?
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15.11.2021 18:36 Ответить
А эту из-за угла шлепнутую ничего больше не волнует
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15.11.2021 18:44 Ответить
сволота зелена
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15.11.2021 21:47 Ответить
 
 