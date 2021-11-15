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В ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси: В санкционный список могут попасть около 30-40 человек и организаций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси: В санкционный список могут попасть около 30-40 человек и организаций

Главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности по введению новых санкций против Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Обсуждение по Беларуси среди министров иностранных дел ЕС завершилось. Есть политическое одобрение нового пакета санкций. Окончательные детали еще не проработаны", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, в обновленный санкционный список могут попасть около 30-40 человек и организаций.

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Топ комментарии
+9
Дааа, мощные санкции!!
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15.11.2021 17:18
+5
Лукашенко сейчас с перепугу всех мигрантов отправит домой! Евросоюз - сила!
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15.11.2021 17:21
+5
Вот это удивили. Такого большого айяайая со стороны Запада Бульбобацьке еще не было.
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15.11.2021 17:22
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Дааа, мощные санкции!!
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15.11.2021 17:18 Ответить
с каждой такой "санкцией" растёт вероятность отпетушения еврогеев суровыми расиянцами - т.к. они этого,вне всякого сомнения,заслуживают...
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15.11.2021 17:23 Ответить
Может об этом мечтают ?
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15.11.2021 17:29 Ответить
Цього замало-бо головне лайно винне в цьому сидить в бункері...
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15.11.2021 17:19 Ответить
Треба відключити СВИФТ.
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15.11.2021 17:20 Ответить
А он у них есть ?
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15.11.2021 17:30 Ответить
Лукашенко сейчас с перепугу всех мигрантов отправит домой! Евросоюз - сила!
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15.11.2021 17:21 Ответить
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15.11.2021 17:24 Ответить
Вот это удивили. Такого большого айяайая со стороны Запада Бульбобацьке еще не было.
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15.11.2021 17:22 Ответить
Фигня какая-то
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15.11.2021 17:23 Ответить
Даже комментировать не интересно.
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15.11.2021 17:26 Ответить
МЧС Беларуси предоставил тонну сала в качестве гуманитарной помощи мигрантам...
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15.11.2021 17:31 Ответить
Кошерное...
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15.11.2021 18:35 Ответить
заморозить активы командира погранзаставы в ЕС !
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15.11.2021 17:33 Ответить
В который раз убеждаюсь что Германия и Евросоюз это девушки лёгкого поведения
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15.11.2021 17:37 Ответить
Смешно...
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15.11.2021 17:39 Ответить
в пику цім санкціям
Тарган віддасть распорядження обісцяти подєзди
в Пінске та Гродно,по прикладу )(уйловського Воронєжа
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15.11.2021 17:43 Ответить
Очередной пук, от которого Таракан даже не почешется. Несмотря на санкции за первые 3 квартала ВВП вырос на 2,7%
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15.11.2021 17:44 Ответить
Что есть Белорусь? Отвечу,грубо говоря- ничто. Трусливая,в сути своей ,Европа уже не стыдится своей трусости. Интересно на сколько далеко зайдет она в своей убогости и своем нравственном падении, "сражаясь" с реальным злом - русской мразью??? 👺👺👺
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15.11.2021 17:45 Ответить
Гора в очередной раз поднатужилась и родила мышь.))
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15.11.2021 17:48 Ответить
Главное, что бы наш садовый кооператив не санкционировали. Мы простые трудяги.
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15.11.2021 17:50 Ответить
Санкции нужно вводить на страну а не на 30-40 человек.Введение санкций на конкретных людей в мокшандии ни к чему не привело а только укрепило позиции кацапов на окупированых териториях Украины.А ЕС этими своими блошиными укусами только делает вид что что-то делает а на самом деле им на все насрать.
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15.11.2021 17:52 Ответить
Отето врізали!!! Гора вродила чергову миш. Вони мишей розводять? Вже зовсім все атрофувалося в старушки Європи. А найгірше - мозок.
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15.11.2021 18:57 Ответить
 
 