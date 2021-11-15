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В ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси: В санкционный список могут попасть около 30-40 человек и организаций
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности по введению новых санкций против Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Обсуждение по Беларуси среди министров иностранных дел ЕС завершилось. Есть политическое одобрение нового пакета санкций. Окончательные детали еще не проработаны", - говорится в сообщении.
По словам журналиста, в обновленный санкционный список могут попасть около 30-40 человек и организаций.
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