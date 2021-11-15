С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов, потерь среди личного состава ООС нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска русские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем.
Возле Новозвановки войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной русские войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Про це пише британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.
При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».
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