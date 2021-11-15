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С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов, потерь среди личного состава ООС нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска русские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем.

Возле Новозвановки войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Попасной русские войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Автор: Анастасія Потіха
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Коли я вже почую - У відповідь на два ворожих обстріли було здійснено 22 обстріли території лугандонських ватопітеків.
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15.11.2021 17:32 Ответить
Я бы Вас поправил. "В результате решительных действий сил АТО было освобождены два населенных пункта."
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15.11.2021 17:50 Ответить
Обстріли терористів зі 122мм та 152мм вимагають рішучої відповіді зі сторони ЗСУ, бо солдати не можуть вижити під такими прицільними обстрілами і приречені на загибель. Влада та Генштаб не можуть залишати наших військових на лінії розмежування під обстрілами гармат терористів, бо це буде злочинною бездіяльністю яка призведе до втрат та каліцтва військових. Тому потрібно негайно ввести Воєнний стан, провести мобілізацію і вступити в бій з терористами і знищити їх і звільнити окупований Донбас та Крим. Ми не можемо надалі приховувати смертельну небезпеку яка нависла над нашими військовими на фронті. Бездіяльність в такій ситуації це зрада власного війська, зрада України!
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15.11.2021 18:44 Ответить
В какой части служишь?
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15.11.2021 19:08 Ответить
Игореха! Ты здесь? Где служил, диванный зеленый хренсперд?
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15.11.2021 19:24 Ответить
Ніколи, принаймні поки членограй зелений при владі...
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15.11.2021 18:36 Ответить


Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами. Про це пише британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».
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15.11.2021 18:42 Ответить
зеленую жабу гнать под обстрел, пусть погибнет хоть обосраным
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15.11.2021 17:36 Ответить
Шановне панство ! Будь ласка ,зайдіть на сторінку нашого друга Стаса 72 га бр ."Чорні Запорожці " Це талановита людина , пише оповідання одне з яких "Фотографія " ( шукати в самому кінці , тобто на початку ) було видане в Канаді . З повагою до всіх !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052100026797
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15.11.2021 20:57 Ответить
 
 