С начала суток войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов, потерь среди личного состава ООС нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска русские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем.

Возле Новозвановки войска РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Попасной русские войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.