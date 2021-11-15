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Ситуация с поставкой кислорода в больницы в регионах Украины улучшается, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ситуация с поставкой кислорода в больницы в регионах Украины улучшается, - Ляшко

В регионах Украины улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы, оборудованные для приема пациентов больных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сегодня на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Министр здравоохранения отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Ляшко также сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

Виктор Ляшко попросил глав областных государственных администраций способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.

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Топ комментарии
+4
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15.11.2021 17:40
+3
Кто нить может себе представить ...что бы подобное заявлял министр здравоохранения Германии?? Не?.
Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
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15.11.2021 17:37
+2
"Все хорошо", "никаких проблем" и... в третий раз еще больше улучшается?
А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
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15.11.2021 17:33
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А хто раніше казав, що кисню вистачає, мабуть, зовсім не вистачало.
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15.11.2021 17:31 Ответить
Половині клієнтів у лікарні кисню вистачає...
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15.11.2021 17:32 Ответить
клиентов?
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15.11.2021 19:50 Ответить
"Все хорошо", "никаких проблем" и... в третий раз еще больше улучшается?
А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
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15.11.2021 17:33 Ответить
Наверное Зеленский. Он же их не пускал на вакцинацию?
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15.11.2021 17:59 Ответить
Хотел "блеснуть сарказмом", зе-тыпил?
А, подскажи:
Почему у нас вакцина появилась почти на ГОД позже, чем у других стран?
Почему к нам, с начала, пытались завезти кацапские ШМУРДЯК, а потом завозили индийскую подделку, по цене в два раза больше, чем Пфайзер?
Почему количество пунктов вакцинации начали увеличивать только два месяца назад?
И почему половина "Слуг" до сих пор не вакцинировалась и открыто поддерживают антивакцинаторов?
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15.11.2021 18:47 Ответить
Один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не справятся ответить.
- Раковый корпус (Александр Солженицын),

Я же сказал - кто виноват. Чего бесишься, зебил?
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15.11.2021 18:49 Ответить
Не причислял себя к умным.
Ты - ЛОХ, зе-тыпил.
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15.11.2021 18:52 Ответить
Тебе летом не хватало пунктов вакцинации, антиваксер? Даже те, которые были, стояли пустыми. Надо было раньше о себе подумать, а не искать виноватых, когда петух в жопу клюнул. Тормоз.
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15.11.2021 18:55 Ответить
Тыпил.
Я - вакцинировался. Я - не антиваксер.
Засунь свои измышления обратно в свой НУЖНИК, который ты ошибочно называешь мозгом.
И да, мне НЕ ХВАТАЛО пунктов вакцинации!
Мне их и сейчас НЕ ХВАТАЕТ, раз в них до сих пор есть ОЧЕРЕДИ.
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15.11.2021 19:15 Ответить
Вакцинировался? А чего злой такой?
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15.11.2021 19:23 Ответить
Тыпилов слишком много вокруг - даже в коментах на Цензоре от них покоя нет.
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15.11.2021 19:32 Ответить
Так не реагируй, а то инфаркт подхватишь.
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15.11.2021 19:42 Ответить
Я поздравляю кислородных "королей". Настал ваш час, воспользуйтесь и вы глупостью и тупостью масс.Другого такого случая не будет ещё долго после этого угара.😎
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15.11.2021 17:36 Ответить
Кто нить может себе представить ...что бы подобное заявлял министр здравоохранения Германии?? Не?.
Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
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15.11.2021 17:37 Ответить
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15.11.2021 17:40 Ответить
Ситуація з ковідом в Україні вийшла на плато і прямує до спаду...Вірус в черговий раз зібрав свій смертельний урожай і затаїться десь до наступної хвилі...Хтось помер,хтось виздоровів,хворіти стали менше і відповідно менше стали потребувати кисню...Цим моментально скористався Ляшко і оголосив нам про це...
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15.11.2021 17:45 Ответить
Ляшко также сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости - на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных.

Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…

Шляшко, займись вакцинацией и лечением в конце концов. Ситуацию за границей и без тебя Кулеба успешно заваливает.
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15.11.2021 18:01 Ответить
Продавец воздуха.
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15.11.2021 18:23 Ответить
за 15 дней ноября 15-20 тысяч человек отправилось в иной мир, теперь криворогим ослам стало чуть легче пиз...ить деньги-СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ. через 2-3 месяца и совсем будет ОК.
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15.11.2021 18:24 Ответить
Он с луны свалился. Этой проблеме уже год.. дебилы
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16.11.2021 08:02 Ответить
 
 