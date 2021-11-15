Ситуация с поставкой кислорода в больницы в регионах Украины улучшается, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В регионах Украины улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы, оборудованные для приема пациентов больных коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сегодня на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Министр здравоохранения отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Ляшко также сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.
Виктор Ляшко попросил глав областных государственных администраций способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.
Пожалуйста, подождите...
А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
А, подскажи:
Почему у нас вакцина появилась почти на ГОД позже, чем у других стран?
Почему к нам, с начала, пытались завезти кацапские ШМУРДЯК, а потом завозили индийскую подделку, по цене в два раза больше, чем Пфайзер?
Почему количество пунктов вакцинации начали увеличивать только два месяца назад?
И почему половина "Слуг" до сих пор не вакцинировалась и открыто поддерживают антивакцинаторов?
- Раковый корпус (Александр Солженицын),
Я же сказал - кто виноват. Чего бесишься, зебил?
Ты - ЛОХ, зе-тыпил.
Я - вакцинировался. Я - не антиваксер.
Засунь свои измышления обратно в свой НУЖНИК, который ты ошибочно называешь мозгом.
И да, мне НЕ ХВАТАЛО пунктов вакцинации!
Мне их и сейчас НЕ ХВАТАЕТ, раз в них до сих пор есть ОЧЕРЕДИ.
Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…
Шляшко, займись вакцинацией и лечением в конце концов. Ситуацию за границей и без тебя Кулеба успешно заваливает.