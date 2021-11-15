Более 1200 невакцинированных преподавателей и учителей отстранили от работы только в Харьковской области

По состоянию на понедельник, в Харьковской области от работы в учебных заведениях отстранены 1 229 человек, которые не захотели вакцинироваться от коронавируса. Большинство из них работают в высших учебных заведениях.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Максим Хаустов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным Департамента науки и образования, на сегодня отстранены от работы 1 тыс. 229 человек. Учреждения общего среднего образования - 103 человека, дошкольного образования - 37 человек, заведения профессионально-технического образования - 33 человека, работники профессионального высшего образования - 64 человека, заведения высшего образования - 992 человека", - сказал Хаустов на брифинге в понедельник.

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По его словам, в области полный курс вакцинации прошли 606 тыс. 100 человек, что составляет 27% от общего количества населения, которое может вакцинироваться.

При этом 60% медработников и работников образования вакцинированы двумя дозами, хотя бы одну прививку сделали 76% и 93% соответственно.