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Более 1200 невакцинированных преподавателей и учителей отстранили от работы только в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Более 1200 невакцинированных преподавателей и учителей отстранили от работы только в Харьковской области

По состоянию на понедельник, в Харьковской области от работы в учебных заведениях отстранены 1 229 человек, которые не захотели вакцинироваться от коронавируса. Большинство из них работают в высших учебных заведениях.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Максим Хаустов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным Департамента науки и образования, на сегодня отстранены от работы 1 тыс. 229 человек. Учреждения общего среднего образования - 103 человека, дошкольного образования - 37 человек, заведения профессионально-технического образования - 33 человека, работники профессионального высшего образования - 64 человека, заведения высшего образования - 992 человека", - сказал Хаустов на брифинге в понедельник.

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По его словам, в области полный курс вакцинации прошли 606 тыс. 100 человек, что составляет 27% от общего количества населения, которое может вакцинироваться.

При этом 60% медработников и работников образования вакцинированы двумя дозами, хотя бы одну прививку сделали 76% и 93% соответственно.
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Топ комментарии
+31
Пока что прибежали только вы. Причем первая.
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15.11.2021 17:50
+11
заклади вищої освіти - 992 особи

Щось мені здається що кожен з них набагато розумніший за тебе. І це зрозуміло лише про однієму твоєму слову Старперы
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15.11.2021 18:06
+10
Советую оформлять все это документально и вместе с отрицательным тестом обращаться в суд.
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15.11.2021 18:21
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Ваша правда, якби не Антивакси натупили - то діти б були в школі... Дистанційка - то є вина Антиваксів.
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15.11.2021 23:51 Ответить
Собственно, это самый обычный террор против "врагов народа". Это во всём мире происходит, по одной и той же методичке.
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15.11.2021 23:55 Ответить
"Генеральный директор ВОЗ подтверждает, что паспорта вакцины носят дискриминационный характер, детям нельзя вводить вакцину Covid-19, а уколы бесполезны для предотвращения заражения и распространения Covid-19."
....Если вам кажется, что глобалисты вдруг стали сдавать позиции, то ищи подвох. Ну не могут они вдруг пойти на попятную, в то время как во всех странах развернут геноцид людей и множество их уже перемолото. Им есть еще куда стремиться - еще дети не получили свою дозу...
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16.11.2021 00:35 Ответить
У них бабки заканчиваются на этот проект. Это единственная причина.
Но считать что они отступятся - это совершенно невозможно. Они фанатики. Проект может быть ими временно (!) отложен, не более того.
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16.11.2021 04:15 Ответить
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