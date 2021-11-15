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Новости За рубежом
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Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси, не исключен и шестой пакет.

Об этом сообщил по итогам министерской встречи в Брюсселе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций, никто не выразил сомнений относительного того, что потребуется и шестой пакет", - сказал министр.

По словам Рау, "по шестому раунду санкций пока идет обсуждение, вопрос пока остается открытым".

Читайте также: В ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси: В санкционный список могут попасть около 30-40 человек и организаций

Ранее сообщалось, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС модифицировали санкционный режим против Беларуси, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе союза и Беларуси из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран.

В опубликованном документе отмечается, что Брюссель теперь "сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко", направленной, по мнению Брюсселя, на создание миграционного кризиса у границ ЕС.

Также читайте: Ситуация с нелегалами на границе Беларуси – это не совпадение. Газ, мигранты и язык – классические российские способы ведения войны, – генерал США Ходжес

В Брюсселе в понедельник проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, одной из основных ее тем стал миграционный кризис у восточных границ Евросоюза.
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Топ комментарии
+13
Санкції треба вводити проти ерефії, а не проти Білорусі
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15.11.2021 19:04
+11
Поки будуть відкривати питання - нелегали відкриють кордони ЄС.
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15.11.2021 19:04
+11
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15.11.2021 19:05
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Лука лох, а іхтамнєт.
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15.11.2021 18:59 Ответить
похлопали по 3,14...є ладошкой
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15.11.2021 18:59 Ответить
З такими темпами варто очікувати і 199 рівень
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15.11.2021 19:00 Ответить
Поки будуть відкривати питання - нелегали відкриють кордони ЄС.
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15.11.2021 19:04 Ответить
Це канешно, жорсткі санкції. Тепер не пустять в ЕС Колю, Лукашенка і міністра оборони Білорусії.
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15.11.2021 19:04 Ответить
Санкції треба вводити проти ерефії, а не проти Білорусі
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15.11.2021 19:04 Ответить
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15.11.2021 19:05 Ответить
Глави МЗС країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій стосовно Білорусі, можливий і шостий пакет.

ідіотизм.

ВПРОВАДЖУВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ АНЕКСОВАНОЇ(Незалежність якої ліквідовано)країни.
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15.11.2021 19:05 Ответить
Последнее, китайское предупреждение.
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15.11.2021 19:08 Ответить
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15.11.2021 19:15 Ответить
Красива картинка, але от біда, у мужика з болота ніде взятись креативу (Д -- діалектика)
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15.11.2021 21:39 Ответить
Ох и санкции, смех один.
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15.11.2021 19:15 Ответить
імпотенти європейські!
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15.11.2021 19:16 Ответить
А они потешные, эти европейцы. Интересно посмотреть, как они будут принимать свой "шестой пакет" озабоченностей, когда эта шушара с границ заселятся в то здание в Брюсселе?
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15.11.2021 19:19 Ответить
Шел двадцатый год стояния беженцев на нейтральной полосе между Беларусью и Польшей. Уже выросли онижедети, подряхлели бывшие бравые головорезы из сирийского ИГИЛА, сморщились некогда красивые лица участниц курдских женских отрядов сопротивления. Уже сняли последние золотые браслеты жены нищих афганских декхан и износились туфли откутюр иранских ненавистников аятоллы. А густохитрозачесаный Лукашенко все продолжал слушать перечень санкций который ему зачитывали уже сыновья бывших западных послов.
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15.11.2021 19:25 Ответить
А где же экономические санкции ЕС по отношению к Беларуси, которые все требуют у Украины? А?
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15.11.2021 19:37 Ответить
Страну - члена НАТО уже несколько дней атакуют, а ЕС только над санкциями думают. Скоро Польша превратится в Курдистан. А эти всё обеспокоенности будут выражать
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15.11.2021 19:38 Ответить
Польские правоохранители задержали на границе с Беларусью съемочную группу журналистов RT France. Представители СМИ, которое является французской версией Russia Today и финансируется правительством России, находились в зоне действия чрезвычайного положения, введенного из-за мигрантов. Журналисты были задержаны за незаконное пребывание в зоне чрезвычайного положения.

Об аресте в своем Telegram-канале написала руководитель RT France Ксения Федорова. А в YouTube вышел последний сюжет репортеров.
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15.11.2021 19:43 Ответить
luce konecno cem ozobocenost,nadejemsia amerikansi vlozit im sankciji kak sledujet
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15.11.2021 20:09 Ответить
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Литва очень сильно санкции поддерживает-прямо сейчас забирает около 700 МВт из БелАЭС по перетокам В результате-Украине белорусской электроэнергии не хватает)
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15.11.2021 20:23 Ответить
Netu takogo kak raz segodnia ministr ob etom govoril da i experti po energetike takze .Nasi nemozet na priamuju i zakupat elektru s Belorus takze.
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15.11.2021 20:34 Ответить
Я же тебе дал ссылку на литовского системного оператора Литгрид.Литва забирает из белорусской энергосистемы гораздо больше,чем Украина Вообще,1-й энергоблок БелАЭС сейчас работает только на экспорт.В Прибалтику и Украину.Блокада удалась
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15.11.2021 20:41 Ответить
Ja nevizu sto eto elektra prodovalas Litve,so svedov da vizu,kalingrad takze.Nado noordpool smotret.Segodnia zdes kak raz pustili objekt pro sinchronizaciju,teper slucije avariji mozno podkliucitsia v Polse.Eto sag uxodou s brell
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15.11.2021 20:48 Ответить
Я же тебе писал,электроэнергия с БелАЭС в Литву поступает не на прямую,а через биржу НОРДПУЛ.А там,ее продают вам в 2-3 раза дороже.Также,российская э/э идет в Эстонию,из псковской области РФ,а замещает ее белорусская))Все очень просто устроено-пока не отключитесь от БРЭЛЛ-закупать нашу электроэнергию будете,это коммерчески выгодно и политика тут ни при чем.
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15.11.2021 21:04 Ответить
Tolko cerez noodpool Litva i zakupajet.Da tam nevydes s kogo zakupajes eto verno,mozet i iz Belorus Latvija zakupajet i nam prodajut.MNogo kalingrad nam prodajiot,kak i svedi tam toze desiovaja energija.U nas i pro svojiu elektru bolsije projekti posli vetruvki dva raza uvelixit za dva goda sto teper jest.Vetruvki tut glavnoje plan do 50% elektri zdelat sto nam nuzno za 5 let
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15.11.2021 21:15 Ответить
Latvija s Estonijej oni s raski xocet bolse zakupat,i nasem mnenije ignorirujet,no po mojemu nasi mozet ujti i odni s brell i podsojedenotsoa k Polse jesli ne dogovoritsia
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15.11.2021 21:33 Ответить
Vot eto segodnia s Polsoj vkliucili teper jesli sto mozno k POlse podkliucitsia
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15.11.2021 20:53 Ответить
Теперь главное отказаться от диктаторской электроэнергии и топлива
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15.11.2021 20:15 Ответить
 
 