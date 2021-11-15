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журналистика (3159) свобода слова (1158) Венедиктова (727) Kyiv Post (13)

Венедиктова отрицает давление на Kyiv Post: Я бы удивилась больше, только если бы кто-то сказал, что я сорвала полет на Луну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова отрицает давление на Kyiv Post: Я бы удивилась больше, только если бы кто-то сказал, что я сорвала полет на Луну

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ответила на обвинение в давлении на Kyiv Post со стороны бывшей журналистки издания Анны Миронюк.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сказать, что я была удивлена ​​- не сказать ничего. Я бы удивилась больше, если бы кто-то предположил, что Офис генпрокурора зарегистрировал производство по деятельности NASA и тем самым сорвал полет космонавтов на Луну", - написала генпрокурор.

Она отметила, что не знакома лично с владельцем Кyiv Post и благодарна изданию за возможность высказываться на его страницах.

"Я заслушаю дела, так или иначе связанные с деятельностью владельца издания Кyiv Post Аднана Кивана. Посмотрю сама лично на то, когда, кем и как эти производства зарегистрированы, а после этого готова пригласить представителей издания на честный и откровенный разговор", – пообещала Венедиктова.

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Также она отметила, что не будет подавать в суд иск по защите чести и достоинства, потому что верит, что журналистка просто ошиблась.

Напомним, ранее бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, что на издание оказывала давление генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По словам Миронюк, "Госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана (владелец издания. – Ред.), которые она затем закрыла".
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Топ комментарии
+16
Сосна дебильная
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15.11.2021 19:20
+13
бенядиктова дуже здивувалася - коли про її тиск на ЗМЫ стало відомо.. вона ж бо кричала "и только пикнете кому-то об єтом!"))
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15.11.2021 19:23
+12
Есть бандиты, есть ОПГ, а есть Генпрокуратура во главе с Венедиктовой !
Кстати, свои незадекларированные часы она сравнивает с отрицанием силы всемирного тяготения ???
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15.11.2021 19:39
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Сосна дебильная
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15.11.2021 19:20 Ответить
В Офисе генпрокурора отрицают давление Венедиктовой на журналистов Kyiv Post

Пєушка хваліт кукуха за то что он 200% пєтушкін
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15.11.2021 20:52 Ответить
Вони саморозпустилися!
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16.11.2021 01:03 Ответить
бенядиктова дуже здивувалася - коли про її тиск на ЗМЫ стало відомо.. вона ж бо кричала "и только пикнете кому-то об єтом!"))
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15.11.2021 19:23 Ответить
One way ticket to the Moon : для всієї ЗЕбільної команди разом з Годзіллой Венедіктовой!
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15.11.2021 19:34 Ответить
Венедиктова- как опытный сиделец- ушла в глухой отказ.
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15.11.2021 19:37 Ответить
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15.11.2021 19:38 Ответить
Есть бандиты, есть ОПГ, а есть Генпрокуратура во главе с Венедиктовой !
Кстати, свои незадекларированные часы она сравнивает с отрицанием силы всемирного тяготения ???
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15.11.2021 19:39 Ответить
А вы думаете, что там только часы одни незадекларированные? Глубоко ошибаетесь, там если её хорошенько потрусить, то всплывёт ещё ого-го сколько всякого добра.
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15.11.2021 22:57 Ответить
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15.11.2021 19:41 Ответить
Конечно она давила, но разве когда-то в этом признается ? Вон Трухин до сих пор не признался, что он за рулём был во время ДТП, но Бениедиктовна на него и не давит. Эти подхалимы знают на кого нужно давить, а на кого нельзя. Потому как уволиь могут.
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15.11.2021 19:42 Ответить
Помню фюрер Путлер однажды сказал "Эху Мацковии" и Алексею Венедиктову...,про управляемый Хаос... в Мире этом... Этой фразой в 2014 году фюрер по факту спалился...
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15.11.2021 19:43 Ответить
тётя ты думаешь кто то верит в твой словесный понос ? )))
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15.11.2021 19:45 Ответить
Бенедиктовой лавры Рогозина не дают ? Полетите... всей командой. Но на Луну вряд ли... Пике все круче
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15.11.2021 19:46 Ответить
Тупа лицемірка...
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15.11.2021 19:47 Ответить
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15.11.2021 19:50 Ответить
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15.11.2021 19:50 Ответить
Чьото эта тьотка без ушанки и ватника со своим бредом не воспринимается. Може я занадто балувана?!

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15.11.2021 19:51 Ответить
знайти 200сотково свою прокурошу у харкивський мафії - це поєднати дві ДНІПРОвСЬКУ (БЄмафію) й ХАРКІВСЬКУ.
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15.11.2021 20:09 Ответить
Бенямойские...запомните эту фразу...
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15.11.2021 19:53 Ответить
Наши медиа разъедает беззастенчивая ложь..30 лет.
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15.11.2021 20:02 Ответить
Венедиктова- самый рьяный член Квартала 95 и пишет сценарии..
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15.11.2021 20:06 Ответить
А що? І таке було?
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15.11.2021 21:05 Ответить
Кішеньковий прокурор валяє дурака. ТСК з Безуглою теж саме - валяє дурака.Зе чмо дасть 1000 грн вакцинованим.Як дешево він нас всіх оцінює.Муд@к.
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15.11.2021 23:11 Ответить
Что клоуну-пианисту, что этой мымре, верить нельзя. 95% в ВР брехуны...
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15.11.2021 23:17 Ответить
Это вот портновская шалава на сдужбе у ЗЕ для чьих ушей сказала?

Хозяева знают, журналисты знают, укринцы знают, зебилы обтекают... Кому это вранье нужно?
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16.11.2021 01:59 Ответить
А, так это она еще и полет на Луну сорвала!? Ай-яй-яй! Щось треба з нею робити.
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16.11.2021 02:25 Ответить
всё верно заявила.
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16.11.2021 15:13 Ответить
 
 