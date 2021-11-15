Венедиктова отрицает давление на Kyiv Post: Я бы удивилась больше, только если бы кто-то сказал, что я сорвала полет на Луну

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ответила на обвинение в давлении на Kyiv Post со стороны бывшей журналистки издания Анны Миронюк.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сказать, что я была удивлена ​​- не сказать ничего. Я бы удивилась больше, если бы кто-то предположил, что Офис генпрокурора зарегистрировал производство по деятельности NASA и тем самым сорвал полет космонавтов на Луну", - написала генпрокурор.

Она отметила, что не знакома лично с владельцем Кyiv Post и благодарна изданию за возможность высказываться на его страницах.

"Я заслушаю дела, так или иначе связанные с деятельностью владельца издания Кyiv Post Аднана Кивана. Посмотрю сама лично на то, когда, кем и как эти производства зарегистрированы, а после этого готова пригласить представителей издания на честный и откровенный разговор", – пообещала Венедиктова.

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Также она отметила, что не будет подавать в суд иск по защите чести и достоинства, потому что верит, что журналистка просто ошиблась.

Напомним, ранее бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк заявила, что на издание оказывала давление генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По словам Миронюк, "Госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана (владелец издания. – Ред.), которые она затем закрыла".