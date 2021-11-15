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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Франция и Германия заявили о сложных последствиях для РФ в случае нападения на Украину, - Кулеба (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция и Германия заявили о сложных последствиях для РФ в случае нападения на Украину, - Кулеба (обновлено)

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас заверили, что если РФ решится на военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", - сказал Кулеба журналистам в Брюсселе по итогам переговоров.

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Кулеба напомнил, что в течение всего года главы МИД Германии и Франции пытались организовать четырехстороннюю встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата, но, к сожалению, министр иностранных дел России Сергей Лавров ни разу не нашел возможности к ним присоединиться. По его словам, министры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях Украины и последние действия России.

"Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий", - подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что министры говорили о том, что конкретно могут сделать партнеры для сдерживания России от совершения агрессивных действий.

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"И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее в том числе экономики возможных агрессивных действий против нашего государства", - рассказал Кулеба.

Министр указал, что "Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям".

Он добавил, что также главы МИД Украины, Германии и Франции согласились, что Нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен.

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"И мы продолжим работать над тем, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели, все-таки, с Россией в лице министра Лаврова, имели откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в Нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом", - указал Кулеба.
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Топ комментарии
+27
Один "Байрактар" больше весит, чем ВСЯ "озабоченность" Франции и Германии вместе взятые!
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15.11.2021 19:34
+25
опять сопливые озабоченности приготовили
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15.11.2021 19:24
+23
Эмбарго объявят на матрешки, балалайки и, может быть, даже, на самовары
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15.11.2021 19:27
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Правила форума Совет форумчан
опять сопливые озабоченности приготовили
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15.11.2021 19:24 Ответить
И выразят свою глубокую озабоченность.
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15.11.2021 22:01 Ответить
Могу себе представить
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15.11.2021 19:25 Ответить
Десь в московській конюшні нестримно заіржав "Унилий Конь", розвеселившись від такої новини.
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15.11.2021 19:27 Ответить
Эмбарго объявят на матрешки, балалайки и, может быть, даже, на самовары
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15.11.2021 19:27 Ответить
Ще на лапті...
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15.11.2021 20:02 Ответить
и запретят зарубежные гастроли руцького балета
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15.11.2021 20:12 Ответить
ага, уже проходили... вселенская озабоченность мегамасштаба... (привет Будапештский меморандум)
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15.11.2021 19:28 Ответить
озабочення 249 рівня
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15.11.2021 19:31 Ответить
ці дві держави починають набридати своею турбованістю та якимись, колись наслідками, замість того щоб продати(не дати) а продати високотехнологічну зброю проти літаків та ракет. попросити Ізраіль дати нам їхній купол......... о то буде стурбованість. а на землі ми самі розберемось з ким завгодно. бо якщо армія раші буде під словацьким кордоном то запихнете своє айяяяй собі в дупло
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15.11.2021 19:32 Ответить
Вот идиот. Он что, в литаргичес ком сне находился? Мы уже 8 лет воюем с кацапами.
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15.11.2021 19:32 Ответить
Один "Байрактар" больше весит, чем ВСЯ "озабоченность" Франции и Германии вместе взятые!
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15.11.2021 19:34 Ответить
Страшно навіть уявити ті наслідки...
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15.11.2021 19:36 Ответить
Так то Кулба заявив. А що скаже фрау Рібентроп?
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15.11.2021 19:46 Ответить
жто будет тройная озабоченность, обеспокоенность ну т.п. лабуда.. жнаем жнаем...
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15.11.2021 19:52 Ответить
Мы уже поняли, что это за Чук и Гек)
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15.11.2021 19:53 Ответить
Эти дебилы так и не поняли, что параша напала на Украину ещё 20.02.2014...
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15.11.2021 19:56 Ответить
еврошлюхи жопы порвут себе офигенными обеспокоенностями и озабоченностями 9999 лэвела?
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15.11.2021 19:59 Ответить
😃
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15.11.2021 20:04 Ответить
Если бы после каждой европейской озабоченности в ангаре ВСУ,появлялся Байрактар,то в Украине вже було б 1 000 000 Байрактаров
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15.11.2021 20:20 Ответить
"
Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну..."

А тепер по пунктах:

1.
2.
3.
...
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15.11.2021 20:22 Ответить
запретят сименсу поставлять турбины на оккупированные территории? или откажется от рашкованского газа?
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15.11.2021 20:23 Ответить
Що, Меркель і Макрон не підуть працювати у "Газпром"?
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15.11.2021 20:27 Ответить
Німеччина разом з Францією стурбованопобудують північний потік 3 і 4….
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15.11.2021 20:35 Ответить
Шо, газ може перестануть купляти?
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15.11.2021 20:45 Ответить
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15.11.2021 21:00 Ответить
Віримо-віримо, дякуємо на доброму слові. Але давайте для протоколу поцікавимось, які саме важкі наслідки? А то вже були сумні прецеденти в минулому. Нечіткі формулювання, які кожна сторона розуміла на свій лад.
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16.11.2021 06:39 Ответить
Будет выражена самая глубокая из всех ибеспокоенностей.
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16.11.2021 08:07 Ответить
 
 