Попытка нарушить территориальную целостность Украины чревата тяжелыми последствиями для России, - заявление глав МИД Германии и Франции

Главы МИД ФРГ и Франции обеспокоены военной активностью РФ вблизи украинской границы и предупреждают Россию о последствиях в случае нападения на Украину.

Об этом говорится в заявлении министров двух стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из-за новой обеспокоенности движением российских сил и средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачность относительно ее военной активности. Каждая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь тяжелые последствия", - отмечено в заявлении, обнародованном в понедельник по итогам встречи министров в Брюсселе.

Германия и Франция готовы к встрече глав МИД стран "нормандского формата".

"Мы остаемся благосклонными к разрешению конфликта на основе Минских соглашений. Мы выражаем сожаление, что Россия снова отказалась от встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Заявляем о нашей готовности к встрече, которая состоится в скором времени, и конструктивному обмену мнениями по сути". Мы повторяем наш призыв к России сделать то же для того, чтобы достичь устойчивого мира на Донбассе", - говорится в заявлении.

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Министры иностранных дел Германии и Франции также призвали Киев к сдержанности в связи с движением войск РФ вблизи украинской границы.

"Мы призвали Украину сохранять сдержанную позицию", – говорится в заявлении.

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