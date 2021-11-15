Попытка нарушить территориальную целостность Украины чревата тяжелыми последствиями для России, - заявление глав МИД Германии и Франции
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Главы МИД ФРГ и Франции обеспокоены военной активностью РФ вблизи украинской границы и предупреждают Россию о последствиях в случае нападения на Украину.
Об этом говорится в заявлении министров двух стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Из-за новой обеспокоенности движением российских сил и средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачность относительно ее военной активности. Каждая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь тяжелые последствия", - отмечено в заявлении, обнародованном в понедельник по итогам встречи министров в Брюсселе.
Германия и Франция готовы к встрече глав МИД стран "нормандского формата".
"Мы остаемся благосклонными к разрешению конфликта на основе Минских соглашений. Мы выражаем сожаление, что Россия снова отказалась от встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Заявляем о нашей готовности к встрече, которая состоится в скором времени, и конструктивному обмену мнениями по сути". Мы повторяем наш призыв к России сделать то же для того, чтобы достичь устойчивого мира на Донбассе", - говорится в заявлении.
Министры иностранных дел Германии и Франции также призвали Киев к сдержанности в связи с движением войск РФ вблизи украинской границы.
"Мы призвали Украину сохранять сдержанную позицию", – говорится в заявлении.
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тільки для нас
А Крим та Донбас з частиною луганщини вже з'їли і норм??? Чи ці, окуповані московією, території держави Україна не тягнуть на "важкі наслідки"?
Припекло на кордоні ЄС та московитського мінського улусу? Чи може, нарешті, в мізках з'явилася думка про транзит газу через Білорусь та Україну, які, при подальшому розвитку подій, можуть зникнути і пані рібентроп (і решта толєрастів) буде вимушена піти на угоду з йюхлом?
Мабуть, піду за пивом та попкорном...
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хоть иногда их тяжело понять, но они долго упражнялись
на соседях .... умения им не занимать
Про стурбованість ми вже знаємо, дякуєм.
Ну а хфранцузи нехай займаються модою і парфямами, шиють портки і виробляють бздікалони. Хоч і тут їх обійшли Італія і Іспанія.
Крым и пол Бамбаца....как-то не подпало по "нарушение территориальной целостности Украины"???
а сегодня они поняли , что БМП им и самим пригодяцца
у нас много целостностей, целых 26 ???
Так ті сцукі вже порушили в 2014 р.
Де наслідкі? Занепокоєння?
Хвойди кацапьскі...(((
https://biz.nv.ua/economics/daimler-50014563.html
На заводе будут выпускать легковые автомобили класса E, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Продукция будет собираться по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку.
що можуть німці росіянцям реально запропонувати?
вони підсадили себе на російський газ, позакривали свої ядерні електростанції.
Перекрити російський газ та зупинити свою економіку? навряд.
Тож браття українці не переймаємося.
Це усе пустий звін.