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Попытка нарушить территориальную целостность Украины чревата тяжелыми последствиями для России, - заявление глав МИД Германии и Франции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Попытка нарушить территориальную целостность Украины чревата тяжелыми последствиями для России, - заявление глав МИД Германии и Франции

Главы МИД ФРГ и Франции обеспокоены военной активностью РФ вблизи украинской границы и предупреждают Россию о последствиях в случае нападения на Украину.

Об этом говорится в заявлении министров двух стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из-за новой обеспокоенности движением российских сил и средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачность относительно ее военной активности. Каждая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь тяжелые последствия", - отмечено в заявлении, обнародованном в понедельник по итогам встречи министров в Брюсселе.

Германия и Франция готовы к встрече глав МИД стран "нормандского формата".

"Мы остаемся благосклонными к разрешению конфликта на основе Минских соглашений. Мы выражаем сожаление, что Россия снова отказалась от встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Заявляем о нашей готовности к встрече, которая состоится в скором времени, и конструктивному обмену мнениями по сути". Мы повторяем наш призыв к России сделать то же для того, чтобы достичь устойчивого мира на Донбассе", - говорится в заявлении.

Читайте также: Евросоюз обеспокоен передвижением российских войск на границе с Украиной, - Боррель

Министры иностранных дел Германии и Франции также призвали Киев к сдержанности в связи с движением войск РФ вблизи украинской границы.

"Мы призвали Украину сохранять сдержанную позицию", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия заявили о сложных последствиях для РФ в случае нападения на Украину, - Кулеба (обновлено)
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Топ комментарии
+33
эти проститутки только и издеть умеют. США Великобритания, Польша и Балтика вот кто не останется в стороне
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15.11.2021 20:35
+11
та воно вже має важку наслідки...
тільки для нас
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15.11.2021 20:34
+11
озабочєнность 249 рівня
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15.11.2021 20:38
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та воно вже має важку наслідки...
тільки для нас
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15.11.2021 20:34 Ответить
эти проститутки только и издеть умеют. США Великобритания, Польша и Балтика вот кто не останется в стороне
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15.11.2021 20:35 Ответить
Ну Ху.ло знову грається,він то видає з себе ненормального але під столом не спить і мила не їсть.Якщо вони наважаться вторгнутися в Україну то скільки часу втримається НеЛох в кріслі???Прийде справжня хунто,і під ніж 🗡️ зразу піде вся п'ята колона,ОПЗЖ, Дерьмака,Портнови і інші .У нього зараз в Україні практично максимальне лояльне до Росії керівництво далі буде тільки гірше.
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15.11.2021 21:15 Ответить
Так і саме тому ця гра але думаю зовсім навпаки не скинути Зевладу а утримати! В ході анонсу виходу фільму про Вангергейту і майже сто процентів протестів змінити владу,Ще буде апелювати не можна Путін нападе тільки в 2019 це було реально з ціллю змінити владу в Україні а тепер збереження, ось і робіть висновки.
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15.11.2021 21:19 Ответить
Портнова і зараз хер знайдешь, ховаєтся як щур десь під підлгою ніхто не знає де це лайно мешкає
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15.11.2021 23:08 Ответить
Кому потрібно той знайде.Не вірю що СБУ не знає.
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15.11.2021 23:12 Ответить
тільки не при цих клоунах при владі, але є така думка, що він взагалі не в країні
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15.11.2021 23:18 Ответить
А что они сделают?))) Интересно твое мнение. Неужели войну начнут? Даже если в этих странах и есть полоумные политики аля Путин или Лукашенко, их сожрет собственный народ за попытку развязывания войны за ради очень "важных" для них украинских братьев.И на тех же поляков москалям насрать, но они то в альянсе и под формальной защитой. Никто не начнет воевать с Россией, пока их границы в безопастности. Так же как Россия не полезет на другие сверхдержавы. Они только нас пугать могут и остаются/останутся безнаказанными, потому что всем плевать, все думают о своей жопе. Если не дай Бог нападут, то кроме озабоченности, нам не стоит ждать другой помощи.
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15.11.2021 21:16 Ответить
А крім війни у них інших засобів немає? Наприклад, накласти ембарго на торгівлю з Московією. Програма "Нафта у обмін на продукти харчування." А ще краще - "продукти харчування у обмін на ядерні боєголовки".
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15.11.2021 22:21 Ответить
озабочєнность 249 рівня
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15.11.2021 20:38 Ответить
це буде страшенно важка та супер глибока, майже нестримна, "гіпер-стурбованість"... куплених кремлівським ху@лом шавок - "шрьодерів", "саркозі", "берлусконі" та інших членів наглядових рад "газпрому" та "роснєфті"...
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15.11.2021 20:41 Ответить
как-то всё тревожно, с учетом зебилов во власти..
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15.11.2021 20:43 Ответить
Вона її порушила 7 років тому, і що ми бачимо крім вашої стурбованості??
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15.11.2021 20:44 Ответить
"Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки" Джерело: https://censor.net/ua/n3299641

А Крим та Донбас з частиною луганщини вже з'їли і норм??? Чи ці, окуповані московією, території держави Україна не тягнуть на "важкі наслідки"?

Припекло на кордоні ЄС та московитського мінського улусу? Чи може, нарешті, в мізках з'явилася думка про транзит газу через Білорусь та Україну, які, при подальшому розвитку подій, можуть зникнути і пані рібентроп (і решта толєрастів) буде вимушена піти на угоду з йюхлом?

Мабуть, піду за пивом та попкорном...
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15.11.2021 20:46 Ответить
Ще парочку турбін до Криму через тамань відправите та побудуєте сп-3? Московіти напряглися до вологості в штанях ...
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15.11.2021 20:47 Ответить
Для керівництва Франції і Німеції , звучить пісня Гриші Лепса .. .

.
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15.11.2021 20:47 Ответить
Тьху, рашкованський шансоньє. Він часом не persona non grata для в'їзду в Україну?
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15.11.2021 21:04 Ответить
Шансоньє??? Ви порівнюєти його з Шарлем Азнавуром??? Це всеодно, що віслючка називати клоуном, прирівнюючи тим самим його до Нікуліна, Попова, Карандаша...
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15.11.2021 21:12 Ответить
Похер на нього . Можливо й нонграта . Я не в курсі . .
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15.11.2021 21:13 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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15.11.2021 23:15 Ответить
как ни крути, но французы ловко дурачат русню, и
хоть иногда их тяжело понять, но они долго упражнялись
на соседях .... умения им не занимать
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15.11.2021 20:48 Ответить
Ойталадна.
Про стурбованість ми вже знаємо, дякуєм.
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15.11.2021 20:50 Ответить
Відкрив очі накінець SCHRÖDERLAND. І де той гордий, великий германський народ Шіллєра і Гегеля з тисячами генієв людства?
Ну а хфранцузи нехай займаються модою і парфямами, шиють портки і виробляють бздікалони. Хоч і тут їх обійшли Італія і Іспанія.
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15.11.2021 20:50 Ответить
назад в прошлое??? в 2014 год????
Крым и пол Бамбаца....как-то не подпало по "нарушение территориальной целостности Украины"???
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15.11.2021 20:54 Ответить
дошло? или что то знают?
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15.11.2021 20:54 Ответить
в 2014 немцы сдрейфили продать ВСУ списанные мардеры (по 50 тыс. евро штука)
а сегодня они поняли , что БМП им и самим пригодяцца
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15.11.2021 20:55 Ответить
Типа премьер Британии Борис Джонсон испугал элитным спецназом "SAS" в Украину?Та то он пошукував... а издание "Дейли Мейл" пошутило следом...
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15.11.2021 20:57 Ответить
https://youtu.be/WDCqP5L1CH8...Тарас Березовец о британском спецназе в Украине...
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15.11.2021 21:00 Ответить
"Сильна заява і потужний месседж", - як прийнято зараз казати на мові дипломатичного словоблуддя. Тільки де ж ви були, стурбовані партнери, коли рашка анексувала Крим?
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15.11.2021 21:02 Ответить
В 2022 году выборы во Франции...Макрону нужно покаятся...,а фрау Штази уже проиграла выборы...,как то так...,власть поменялась скидовай сапоги
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15.11.2021 21:09 Ответить
Так ведь это уже произошло...
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15.11.2021 21:12 Ответить
Попытка, ещё раз нарушить тер.целостность, было бы правильней сказать.
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15.11.2021 21:13 Ответить
это шож получаецца
у нас много целостностей, целых 26 ???
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15.11.2021 22:09 Ответить
Это хорошо
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15.11.2021 21:21 Ответить
Миллион стотысячную озабоченность выскажут, и скорее схему мутить как товары в обход озаюоченности толкать далее.
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15.11.2021 21:26 Ответить
Да неужели....что я слышу? Это сотрясание воздуха или Германия прозрела?
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15.11.2021 21:33 Ответить
За поддержку Украиньі , Германии и Франции - РЕСПЕКТ !
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15.11.2021 21:34 Ответить
"Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки", - зазначено в заяві,"
Так ті сцукі вже порушили в 2014 р.
Де наслідкі? Занепокоєння?
Хвойди кацапьскі...(((
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15.11.2021 21:41 Ответить
Якщо ***** почне повномаштабний наступ на Україну, то це буде повний крах для росії і росія у будь-якому разі програє цю війну, як би ця війна не закінчилася. А під *****м крісло захитається
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15.11.2021 21:52 Ответить
Якщо мокші підуть у наступ, в полон не брати. Утилізувати на місці.
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15.11.2021 21:55 Ответить
угу...Германия построит еще один автомобильный завод?

https://biz.nv.ua/economics/daimler-50014563.html

На заводе будут выпускать легковые автомобили класса E, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Продукция будет собираться по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку.
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15.11.2021 22:12 Ответить
ці заяви потрібно відразу відправляти в ігнор.
що можуть німці росіянцям реально запропонувати?
вони підсадили себе на російський газ, позакривали свої ядерні електростанції.
Перекрити російський газ та зупинити свою економіку? навряд.
Тож браття українці не переймаємося.
Це усе пустий звін.
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15.11.2021 22:27 Ответить
да, хвилюванню та пофігізму заходу не буде меж - спс, вже в курсі
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15.11.2021 22:30 Ответить
Територіальна цілісність порушена ще 7 років тому. Не помічали?
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15.11.2021 22:46 Ответить
 
 