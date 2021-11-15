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Зеленский отметил орденами и медалями 17 военнослужащих, 15 из которых - посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский отметил орденами и медалями 17 военнослужащих, 15 из которых - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 17 военнослужащих, 15 из которых посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу награждено:

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

ПАВЛОВА Олега Алексеевича (посмертно) – подполковника

Орденом "За мужество" ІІІ степени

БЕЛЯЕВА Андрея Левонтьевича (посмертно) – главного сержанта

ВЫСКРЕБЦА Андрея Викторовича (посмертно) – старшего солдата

ГЕРМАНА Дениса Сергеевича (посмертно) – солдата

ГОРБЕНКО Александра Александровича (посмертно) – солдата

ЛЯЩЕНКО Владислава Павловича (посмертно) – солдата

МАЗУРА Артема Львовича (посмертно) – старшего солдата

МИХАЙЛОВА Юрия Александровича (посмертно) – лейтенанта

ПИТЬКА Вячеслава Павловича (посмертно) – старшего сержанта

ПОДВЕЗЕННОГО Алексея Геннадиевича (посмертно) – солдата

ПОЛИЩУКА Назария Ивановича (посмертно) – старшего солдата

САРДАКА Дмитрия Романовича (посмертно) – сержанта

СИВОКОНЯ Дмитрия Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта

ЯСЬКИВА Владимира Богдановича (посмертно) – старшего солдата

Орденом Даниила Галицкого

ЗЯБРЕВА Сергея Анатольевича (посмертно) – майора

Медалью "Защитнику Отечества"

ЛУКАШУКА Евгения Олеговича – старшего солдата

САЛЬНИКА Валерия Юрьевича – солдата.
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Як "посмертно"???? Перемир'я ж! "Нужно просто пєрєстать стрєлять", нє?

Вічна пам'ять загиблим захисникам та вічне прокляття "узеленським" за здачу територій і те саме "просто пєрєстать стрєлять"!
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15.11.2021 21:06 Ответить
Що ти там закидав Порошенку на стадіоні, а?! А зараз, що сцикло рот води набрав! Гавно...мандувач! Огидно дивитися на це
м.д.ло!

Вічна пам'ять Героям України!

ps:Тільки ще б їх сім'ям нормальний соціальний пакет підтрики від держави, а не ****** металічні, тільки. Ти ж обіцяв Вова!
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15.11.2021 21:22 Ответить
Слава Героям! Їх треба вшановувати завжди та віддавати шану, це справжні чоловіки та патріоти, які не шкодували заради України власного життя.Але у мене тільки одне запитання: "Що зробив ЗЕля заради того, щоб живі дотепер воїни наших ЗСУ не доповнювали цей список? На тренажері повисів", кофту висушив, добряче ... до туалету, чи зняв черговий відосик?
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15.11.2021 21:27 Ответить
А кефірам,шефІрам,шофйорам коли вже вручят ? Посмертно?
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15.11.2021 21:29 Ответить
А себе не обділив?
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15.11.2021 21:35 Ответить
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15.11.2021 21:47 Ответить
А задолженность по зарплате живым солдатам выплатили?
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15.11.2021 21:57 Ответить
что то у четырежды уклониста от службы получается награждать бойцов только посмертно. впрочем, какой говнокомандующий... а Героям Украины - вечная память. никто и ничто не забыто.
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15.11.2021 22:13 Ответить
Подполковник ПАВЛОВ "Чигирин" хороший воин и человек был, не сидел на КСП да ТПУ, всё время с солдатами в окопах на передке.
Ему 100% заслуженно.
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15.11.2021 22:34 Ответить
Им всем заслуженно.... Просто неприятно, что эти награды вручает четырежды уклонист неЛох...
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15.11.2021 22:58 Ответить
С другими я не воевал, поэтому напечатал про того кого знал.
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15.11.2021 23:02 Ответить
А то что эти награды от зелёного, то это действительно неприятно.
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15.11.2021 23:04 Ответить
Зеленского ВА - орденом Сержанта Журавля - За личный контроль четвёртой степени - (постыдно).
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15.11.2021 23:48 Ответить
хорошо. правильно.
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16.11.2021 15:28 Ответить
Слава Україні! Героям Слава!
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29.03.2022 01:10 Ответить
 
 