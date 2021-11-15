Зеленский отметил орденами и медалями 17 военнослужащих, 15 из которых - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 17 военнослужащих, 15 из которых посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу награждено:

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

ПАВЛОВА Олега Алексеевича (посмертно) – подполковника

Орденом "За мужество" ІІІ степени

БЕЛЯЕВА Андрея Левонтьевича (посмертно) – главного сержанта

ВЫСКРЕБЦА Андрея Викторовича (посмертно) – старшего солдата

ГЕРМАНА Дениса Сергеевича (посмертно) – солдата

ГОРБЕНКО Александра Александровича (посмертно) – солдата

ЛЯЩЕНКО Владислава Павловича (посмертно) – солдата

МАЗУРА Артема Львовича (посмертно) – старшего солдата

МИХАЙЛОВА Юрия Александровича (посмертно) – лейтенанта

ПИТЬКА Вячеслава Павловича (посмертно) – старшего сержанта

ПОДВЕЗЕННОГО Алексея Геннадиевича (посмертно) – солдата

ПОЛИЩУКА Назария Ивановича (посмертно) – старшего солдата

САРДАКА Дмитрия Романовича (посмертно) – сержанта

СИВОКОНЯ Дмитрия Владимировича (посмертно) – старшего лейтенанта

ЯСЬКИВА Владимира Богдановича (посмертно) – старшего солдата

Орденом Даниила Галицкого

ЗЯБРЕВА Сергея Анатольевича (посмертно) – майора

Медалью "Защитнику Отечества"

ЛУКАШУКА Евгения Олеговича – старшего солдата

САЛЬНИКА Валерия Юрьевича – солдата.