ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует расследования
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Компания ДТЭК ВИЭ заявляет о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведённую электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", - заявляет компания.
В заявлении отмечается, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом власти и требует провести незамедлительное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.
"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, главы АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведённую электроэнергию", - сообщает компания.
Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд грн.
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Ахметка отстаивает свое право на "зеленые деньги" с мошеннического тарифа.. а Зеленский собирается разорить Ахметку.. а население зимой находится в заложниках.. офигенно!)):
Ахметка решил выдрыпнуться показать кто в деле энергетики хозяин. Хоть каким-то образом нужно осаживать его.
Когда не получается остановить аварийный импорт эл енергии ДТЕК остановливае блоки теплоэнерго станций на ремонт. Этой же рыжей крысе и так пошли на встречу когда остановили блоки АЭС из-за перепроизводства эл энергии. Потому что дешевая эл энергия не давала рыжему зарабатывать. А тут вдруг пришла жопа и оказывается мы уже не можем быстро атомные блоки запустить.
Как там у классиков - приватизация прибыли олигархами, национализация убытков государством?!!
На самом деле, вы затронули критически важную проблему, у нас подавляющее большинство граждан жаждет не законности, а справедливости, причём справедливости даже ценой беззакония, почитайте комментарии, и пока этот большевизм в головах не выветрится не быть Украине цивилизованным государством.
Цю "тЄму" придумали ригоанали. 20-22 ЄВРОценти за кіловат. Саме в євро. Чому не пропорційно до МІНІМАЛЬНОЇ зарплати? Бо ахмедкові ну дуже вигідно саме так було. Ось і проголосували депутани для ахмедки, отримали щось мабуть. Ось і пє УПИР кров.
В розрахунку ВАРТОСТІ виникла груба помилка і має вийти так, що НЕ державамає платити ахмету а навпаки.
З таким же успіхом можна продавати ЗЕРНО на внутрішньому ринку, газ по 1000 баксів за 1000 кубів. Заживем відразу.