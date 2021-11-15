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ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации" и требует расследования

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности

Компания ДТЭК ВИЭ заявляет о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведённую электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", - заявляет компания.

В заявлении отмечается, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом власти и требует провести незамедлительное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

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"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, главы АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведённую электроэнергию", - сообщает компания.

Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд грн.
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Топ комментарии
+10
Зрозуму можна зійти. Обідили рижого. Вартість половини 31 вілли недоплатили.
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15.11.2021 21:27
+7
Гидко дивитись як завивають телеканали Ахметова. Продажним гандонам від журналістики гонорарів мало, чи синочку на нерухомість в Європі?
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15.11.2021 21:57
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Зрозуму можна зійти. Обідили рижого. Вартість половини 31 вілли недоплатили.
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15.11.2021 21:27 Ответить
ДТЕК ВДЕ с рыжим чмом идут на Хутор
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15.11.2021 21:32 Ответить
у нас перед глазами война Ахметки и ОП..
Ахметка отстаивает свое право на "зеленые деньги" с мошеннического тарифа.. а Зеленский собирается разорить Ахметку.. а население зимой находится в заложниках.. офигенно!)):
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15.11.2021 21:29 Ответить
Давай ЗЕ, дави рыжую крысу! Народ поддерживает
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15.11.2021 21:33 Ответить
Нарід за Коломойського !!!
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16.11.2021 06:06 Ответить
Змія проти жаби! Робимо ставки: хто кого? От тільки інтересів України в цьому рівянні немає, на жаль
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15.11.2021 21:36 Ответить
Гівалт, олігархіа обділили! Так амет і почне у кивіві з простягнутою рукою сидіти.
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15.11.2021 21:36 Ответить
Не хочет ли рыжий лесом погулять?
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15.11.2021 21:37 Ответить
Я так понимаю,Ахметка покупает электроэнергию обычную для собственных нужд,а продает зеленую??По другому не должно просто быть
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15.11.2021 21:39 Ответить
Конечно, и правильно делает. Более того, нужно "зеленую" электроэнергию продавать экоактивистам по ее реальной цене, а не по 1.68 грн.
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15.11.2021 22:48 Ответить
Ахметка хочет жить по-чесноку, а прошлое ему не даёт. Я не фанат Ахметки, но в данном случае он прав. А вообще, когда-то бывшие грабители Великобритании стали почётными гражданами Австралии.
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15.11.2021 21:47 Ответить
Гидко дивитись як завивають телеканали Ахметова. Продажним гандонам від журналістики гонорарів мало, чи синочку на нерухомість в Європі?
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15.11.2021 21:57 Ответить
всех политических обиженок из нафталина с рейтингами близкими к 0 вытаскивает канал Уркаина на свои эфиры. Ляшко, Яценюк и тд
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15.11.2021 22:50 Ответить
сосать рыжий до еврейской Пасхи.
Ахметка решил выдрыпнуться показать кто в деле энергетики хозяин. Хоть каким-то образом нужно осаживать его.
Когда не получается остановить аварийный импорт эл енергии ДТЕК остановливае блоки теплоэнерго станций на ремонт. Этой же рыжей крысе и так пошли на встречу когда остановили блоки АЭС из-за перепроизводства эл энергии. Потому что дешевая эл энергия не давала рыжему зарабатывать. А тут вдруг пришла жопа и оказывается мы уже не можем быстро атомные блоки запустить.
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15.11.2021 22:45 Ответить
Ну вот, опять Донбасс притесняют.
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15.11.2021 23:15 Ответить
Ахметов здесь совершенно прав, отдайте заработанное. Меня неприятно поражают злорадные комментарии на форуме, а если, господа, властям покажется что ваша зарплата неоправданно высокая и можна её не платить, то что, снова на "кровопийцу" Ахметова пенять будете?
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16.11.2021 00:33 Ответить
Там такая ситуация, что САМ Ахметов еще с 2019 года должен бюджету 3,5 лярда, которые он конечно же УЖЕ простил.
Как там у классиков - приватизация прибыли олигархами, национализация убытков государством?!!
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16.11.2021 04:46 Ответить
Если Ахметов что-то должен бюджету, то почему государство с него не взыскивает? Почему не работает фискальная служба? Где правовые санкции против его компаний? Получается какая-то подковёрная возня, он где-то что-то не платит по мнению каких-то чиновников, а государство тоже его кинуть не брезгует при случае и всё это вне правового поля, пока не начнём жить по закону будет тут банановая республика.
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16.11.2021 11:22 Ответить
Ну НЕ ПРИЗНАЕТ он долги, и подает иск в суд. А суды у нас эти вопросы рассматривают годами...
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16.11.2021 13:48 Ответить
Обращаться в суд имеет право любой гражданин Украины, в том числе и Ахметов, это закреплено в Конституции, а то что в стране не работает судебная система, то это опять таки проблема государства и его граждан, причём основная проблема.
На самом деле, вы затронули критически важную проблему, у нас подавляющее большинство граждан жаждет не законности, а справедливости, причём справедливости даже ценой беззакония, почитайте комментарии, и пока этот большевизм в головах не выветрится не быть Украине цивилизованным государством.
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16.11.2021 15:16 Ответить
Надо срочно создать фонд помощи ахметке)))
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16.11.2021 08:03 Ответить
Може держава в решті решт покінчить з цим зеленим гівном? Не ну реально ДЕ брати кошти? Бо рижому чмові дуже хочеться халявних грошей та "інвесторам"
Цю "тЄму" придумали ригоанали. 20-22 ЄВРОценти за кіловат. Саме в євро. Чому не пропорційно до МІНІМАЛЬНОЇ зарплати? Бо ахмедкові ну дуже вигідно саме так було. Ось і проголосували депутани для ахмедки, отримали щось мабуть. Ось і пє УПИР кров.
В розрахунку ВАРТОСТІ виникла груба помилка і має вийти так, що НЕ державамає платити ахмету а навпаки.
З таким же успіхом можна продавати ЗЕРНО на внутрішньому ринку, газ по 1000 баксів за 1000 кубів. Заживем відразу.
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16.11.2021 10:02 Ответить
 
 