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Зеленский присвоил пятому патрульному катеру типа Island имя Героя Украины Вячеслава Кубрака

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский присвоил пятому патрульному катеру типа Island имя Героя Украины Вячеслава Кубрака

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру типа Island под бортовым номером Р194 имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В тексте указа отмечается, что имя Кубрака присваивается катеру "с целью увековечения памяти о Герое Украины прапорщике Вячеславе Кубраке, его мужестве и героизме, несокрушимости духа, проявленных во время защиты независимости и территориальной целостности Украины", а также учитывая выполнение возложенных задач личным составом 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Вячеслав Кубрак – военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Ранее нес службу в 36-й отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцировалась в Крыму. После оккупации полуострова вышел на материковую часть Украины, с 2014 нес службу в зоне проведения АТО/ООС. 8 октября 2019 во время выполнения боевого задания по проведению инженерной разведки в зоне боев получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. 11 октября 2019 года скончался в Областной клинической больнице им. Мечникова в г. Днепр.

Как сообщалось, катер "Вячеслав Кубрак" стал пятым патрульным катером типа Island в составе ВМС ВСУ. Предыдущие четыре катера получили названия "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов".

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Катер вже має озброєння? Чи, маючи ім'я патріота, буде стояни в бухті до кінця каденції "просто пєрєстать стрєлять"?

О! Ще одне питання! А є "указ преЗЕдента" про повернення укро-польсько-литовської бригади до Уркаїни (а краще до Польщі) у зв'язку з погіршенням ситуації на кордонах цих країн?

Ну і так, про всяк випадок, питання: а чому Безмізугла втекла від питань журналістів після того, як озвучила висновки методичку з ОПи про Іловайськ???
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15.11.2021 21:52 Ответить
про повернення укро-польсько-литовської бригади до Уркаїни
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шо-та вас прет неподецки...Астанавитесь (с)!!!
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15.11.2021 22:49 Ответить
Я не знаю постійного місця дислокації цієї бригади, але створена вона була за ініциативи та правлінні "бариги". Тому й вказав першим пунктом повернення Україну. Але у вас з зором проьблеми, бо я там ще зазначив Польщу... Ну а якщо вам так вже дуже хочеться, то най до Литви повертаються! Напруженість на кордоні і там є.
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15.11.2021 23:46 Ответить
Це вірне рішення, бо я чекав щось типу - "Жека Лисий". А Вячеславу Кубраку слава!
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15.11.2021 21:54 Ответить
Понятно, что фофону подсунули бумажку на подпись, но в сумме этот цирк уже начинает за****вать.
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15.11.2021 22:15 Ответить
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15.11.2021 22:46 Ответить
Ага, особенно Нимиц доставляет, правда?
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15.11.2021 23:09 Ответить
Это фуфло из лахтинских методичек,типа турецкий ударный БПЛА-"Степан Бандера".
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15.11.2021 23:46 Ответить
Ну слава Богу.., а мог бы и сивухи, для зЕлоха тоже гейрой, упал на пол, или Юзика...
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15.11.2021 23:18 Ответить
Може час ставити протитанкові міни на сході, півдні та півночі а не зелені соплі жувати?
Бо цей зелений питор готується здати пів України..
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16.11.2021 00:05 Ответить
Американська розвідка повідомляє, Британська розвідка повідомляє, розвідка країн ЄС повідомляє про кацапо-загрозу на кордонах України, а тим часом ********** воюючої країни знищує цілу Академію розвідки... та і взагалі, знищує армію ! Вказівки з Кремля виконуються чітко...
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16.11.2021 00:08 Ответить
Цели предателя ЗЕленского ( российского проекта "Слуга народа" ),

поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
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16.11.2021 05:52 Ответить
 
 