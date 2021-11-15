Зеленский присвоил пятому патрульному катеру типа Island имя Героя Украины Вячеслава Кубрака
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил патрульному катеру типа Island под бортовым номером Р194 имя Героя Украины прапорщика Вячеслава Кубрака.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В тексте указа отмечается, что имя Кубрака присваивается катеру "с целью увековечения памяти о Герое Украины прапорщике Вячеславе Кубраке, его мужестве и героизме, несокрушимости духа, проявленных во время защиты независимости и территориальной целостности Украины", а также учитывая выполнение возложенных задач личным составом 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.
Вячеслав Кубрак – военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Ранее нес службу в 36-й отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцировалась в Крыму. После оккупации полуострова вышел на материковую часть Украины, с 2014 нес службу в зоне проведения АТО/ООС. 8 октября 2019 во время выполнения боевого задания по проведению инженерной разведки в зоне боев получил минно-взрывное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. 11 октября 2019 года скончался в Областной клинической больнице им. Мечникова в г. Днепр.
Как сообщалось, катер "Вячеслав Кубрак" стал пятым патрульным катером типа Island в составе ВМС ВСУ. Предыдущие четыре катера получили названия "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов".
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О! Ще одне питання! А є "указ преЗЕдента" про повернення укро-польсько-литовської бригади до Уркаїни (а краще до Польщі) у зв'язку з погіршенням ситуації на кордонах цих країн?
Ну і так, про всяк випадок, питання: а чому Без
мізугла втекла від питань журналістів після того, як озвучила висновки методичку з ОПипро Іловайськ???
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шо-та вас прет неподецки...Астанавитесь (с)!!!
Бо цей зелений питор готується здати пів України..
поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"