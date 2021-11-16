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Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не получит "роскоши разрушить нормандский формат чужими руками".

Об этом глава МИД заявил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы посвятили 100% времени разговора с министрами иностранных дел Франции и Германии исключительно безопасности Украины и перспективам "нормандского формата", – рассказал министр.

По словам Кулебы, во время встречи со своим французским и германским коллегами было договорено, что Франция, Германия и Украина будут продолжать настаивать на проведении встречи в "нормандском формате" на уровне министров, в том числе с участием министра иностранных дел РФ.

"И так же будем работать над организацией саммита лидеров нормандского формата... Мы не дадим России роскоши разрушить "нормандский формат" чужими руками... Нужно заставлять Россию садиться за стол и договариваться, а не бряцать оружием", - подчеркнул он.

Также читайте: Франция и Германия заявили о сложных последствиях для РФ в случае нападения на Украину, - Кулеба (обновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
почнем куплять ше більше елєктрикі - борзо заявив Кулєба
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16.11.2021 00:55
+3
Кулеба, попри конкретне його визначення зі слів Пані Санду, дедалі більше заробляє собі реноме фуфлогона штибу Пустодзвоненка і Кінаха, котрий аргументував кожен свій влаз до будь-якого діючого уряду словами : " Я прийшов пРРацювати!"
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16.11.2021 01:49
+3
ЗСУ - являются инструментом остановки кацапской агрессии. Те ЗСУ, которые хрипатый фуфлогон уже 2,5 года похерил ради бодьшого крадивныцтва и договорняков по середине
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16.11.2021 06:23
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почнем куплять ше більше елєктрикі - борзо заявив Кулєба
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16.11.2021 00:55 Ответить
які формати? кацапи на низькому старті почати войнушку.
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16.11.2021 01:07 Ответить
да им до *опы эти форматы,делают,что хотят,обстрелы и т.д. что разрушать то?
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16.11.2021 01:11 Ответить
Кулеба, попри конкретне його визначення зі слів Пані Санду, дедалі більше заробляє собі реноме фуфлогона штибу Пустодзвоненка і Кінаха, котрий аргументував кожен свій влаз до будь-якого діючого уряду словами : " Я прийшов пРРацювати!"
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16.11.2021 01:49 Ответить
Міністр інастранних сТрав - Кулєба )
кулєба тут ні прі чьом..... у нас єрмак міністр....
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16.11.2021 01:54 Ответить
Коли вже з'явиться стійкий запит на винищення того пліснявого лайна? . З людьми говорю, ентузіастів ще брак....
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16.11.2021 02:11 Ответить
Забудьте вже про той нормандський формат. Ерефія готує повномаштабний наступ на Україну, невже не зрозуміло??
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16.11.2021 02:22 Ответить
Нормандский формат является инструментом остановки российской агрессии .
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16.11.2021 05:54 Ответить
ЗСУ - являются инструментом остановки кацапской агрессии. Те ЗСУ, которые хрипатый фуфлогон уже 2,5 года похерил ради бодьшого крадивныцтва и договорняков по середине
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16.11.2021 06:23 Ответить
ЗСУ никто не "херил" , а политико-дипломатический механизм тоже нужен !
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16.11.2021 06:41 Ответить
"ЗСУ никто не "херил" "
лишь бы пёрднуть?
деньги, вместо укрепления армии, разворованы под прикрытием строительства дорог.
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16.11.2021 08:38 Ответить
Та ви самі із Косовороткою ще два роки назад зруйнували цей формат, ві зруйнували не тільки цей формат, а і всю міжнародну коаліцію і підтримку. "Хуже не будет, да какая разница", барани 73% так і нічого не замітили, головне гнати на попередника і обіцяти, що все-таки колись його посадимо. От тоді заживуть зелохи у рабстві московії.
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16.11.2021 08:22 Ответить
Ермак тоже с тобой будет участвовать ?
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16.11.2021 08:31 Ответить
Кулеба бл ,лучше за женой своей смотри, которая среди бела дня бухает и обнимается со своими любовниками. Позорище бл. И такой рогоносец ещё представляет Украину. Надеюсь зебилы вы довольны.
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16.11.2021 08:39 Ответить
Северный поток остановил, теперь за нормандский формат взялся. Просто идиот какой то!
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16.11.2021 08:51 Ответить
Який нормандський формат ? Якщо буде щось, то буде вже другий формат за участю США і Британії.
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16.11.2021 08:56 Ответить
На "гибридную войну" будем отвечать " гибридным согласием на Минск". Ну в общем то вполне в духе византийской дипломатии. Игра в" подкидного дурака".( есть такая карточная игра).
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16.11.2021 09:16 Ответить
"Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками" - ми зробимо це самі!
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16.11.2021 11:46 Ответить
заявив такое, Димон тут же усрался из-за собственной важности
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18.11.2021 08:00 Ответить
 
 