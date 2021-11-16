Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не получит "роскоши разрушить нормандский формат чужими руками".

Об этом глава МИД заявил в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы посвятили 100% времени разговора с министрами иностранных дел Франции и Германии исключительно безопасности Украины и перспективам "нормандского формата", – рассказал министр.

По словам Кулебы, во время встречи со своим французским и германским коллегами было договорено, что Франция, Германия и Украина будут продолжать настаивать на проведении встречи в "нормандском формате" на уровне министров, в том числе с участием министра иностранных дел РФ.

"И так же будем работать над организацией саммита лидеров нормандского формата... Мы не дадим России роскоши разрушить "нормандский формат" чужими руками... Нужно заставлять Россию садиться за стол и договариваться, а не бряцать оружием", - подчеркнул он.

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