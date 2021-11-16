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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) мигранты (950) Евросоюз (15858) Боррель (578)

Мигранты, обманом завезенные в Беларусь, должны вернуться в страны происхождения, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мигранты, обманом завезенные в Беларусь, должны вернуться в страны происхождения, - Боррель

Мигранты, обманом переправившиеся на границы Беларуси с ЕС, должны получить гуманитарную помощь и вернуться в страны происхождения.

Об этом по итогам заседания Совета министров Евросоюза по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дорога в Евросоюз не пролегает через Беларусь. Наши делегации по всему миру, особенно в наиболее уязвимых странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, в оружие для достижения политических целей. Это незаконно и не по-человечески. Люди, попавшие в ловушку этой досадной схемы, должны получить необходимую помощь. Это была одна из причин моего звонка министру (иностранных дел Беларуси. – Ред.) Макею и генеральному секретарю Объединенных Наций", - рассказал высокий представитель ЕС.

По его словам, границы ЕС не являются "неограниченно открытыми". Въезд возможен только законным образом, после выполнения требований относительно виз или процедур предоставления убежища. Любые другие варианты, заметил Боррель, являются "чистейшей дезинформацией".

"Ответственность за происходящее лежит на Беларуси на 100%. Мы можем начать решать эту проблему, остановив поток людей в Беларусь. Те, кто уже попал туда, должны получить гуманитарную помощь. Те, кто не может считаться беженцами, должны быть возвращены в страны происхождения", - добавил Боррель.

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Дипломат приветствовал решение Ирака, который начал организовать специальные авиарейсы для возвращения своих граждан.

"Этот кризис был создан искусственно. Он не должна отвлечь внимание от текущего состояния в Беларуси, где продолжают массово нарушать права человека. Диалог будет возобновлен, но не путем импорта людей на наши границы. Это произойдет, когда режим прекратит нарушение, станет уважать права человека для собственного народа, а также права других людей за рубежом", - подчеркнул Боррель.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Фото мигрантов - здоровые лбы , возможно исламистские группировки .
Так **** вносит заразу в Европу . А дура Меркель тратит на это деньги законопослушных налогоплательщиков
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16.11.2021 05:08
+6
до «багатої та щасливої» підаросії?
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16.11.2021 02:20
+6
Драникоїдії як такої вже немає, є тільки назва.
Доречно провести паралель з виступами мігрантів у Європі, що відбувалися не так давно - механізм однаковий, отже і автор один і той же - підаросія
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16.11.2021 02:34
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Ябацьки обделались по самое немогу... А оппозиция пойди все цветочки вплетают в веночки - детский садик от дурдома "Солнышко".
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16.11.2021 02:18 Ответить
Те, що відбувається на польсько-бсссрському кордоні - це акт агресії московії.
Державний недоторканий кордон Польської республіки штурмує русня
А мігранти - інструмент.
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16.11.2021 02:22 Ответить
Дык, кто драныкоедам доктор, шо позволили кацапам у себя раздухариться?
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16.11.2021 02:29 Ответить
Драникоїдії як такої вже немає, є тільки назва.
Доречно провести паралель з виступами мігрантів у Європі, що відбувалися не так давно - механізм однаковий, отже і автор один і той же - підаросія
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16.11.2021 02:34 Ответить
расстреляйте пару сотен беженцев соучастников Москвы и Белоруссии- а остальные сами обратно попросятся...
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16.11.2021 10:33 Ответить
до «багатої та щасливої» підаросії?
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16.11.2021 02:20 Ответить
Свята дитина Такой взрослый дядя ,а несёт такую дичь . Шо ,***** их зря что ли завозил, это война детка ,
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16.11.2021 02:49 Ответить
Так ні слова про московію!
От так сволота править бал...
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16.11.2021 03:31 Ответить
уберите первопричину - почему они лезут в евросоюз как мухи на мёд, потому что им там официально обещали кисельные берега и пряничные домики, да и тем более с них Путлер с Лукашеской бабулесов собрали, и отдавать при возврате на историческую родину эти бабулесы им никто не будет, так что им уже терять нечего
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16.11.2021 03:30 Ответить
Хутин- ****
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16.11.2021 05:03 Ответить
Фото мигрантов - здоровые лбы , возможно исламистские группировки .
Так **** вносит заразу в Европу . А дура Меркель тратит на это деньги законопослушных налогоплательщиков
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16.11.2021 05:08 Ответить
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16.11.2021 05:08 Ответить
Меркель - не дура. Меркель - агент КГБ, подсунувший Европу под Моксву.
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16.11.2021 08:41 Ответить
хотя и дура...
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16.11.2021 11:48 Ответить
Ні,смердить з бункеру,бо лайно від якого весь цей сморід,саме там...
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16.11.2021 05:24 Ответить
Нужно им предложить ехать в Биробиджан. Путин выплатит подъемные
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16.11.2021 05:55 Ответить
до нарасії по піздюліну
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16.11.2021 06:41 Ответить
Интересно, как и за чей счет он себе это представляет ?
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16.11.2021 07:38 Ответить
Думает ЗЕ-помощь предложит.
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16.11.2021 08:44 Ответить
Подскажу, турысты были застрахованы
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16.11.2021 08:50 Ответить
регулярно страхуюсь более 20ти лет,интересно,какая страховка подразумевает покупку билета на самолет и обратное возвращение,ну разве что не в цинковом макинтоше?
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16.11.2021 09:20 Ответить
Ну например, в некоторые страны туристов пускают при покупке билетов туда - обратно, плюс подтверждение фин. возможностей, это какбэ государства так страхуются. А вы шо подумали? Лука на энто забил? Его проблемы, пусть платит местный "нарид" из бюджета. Такова селяви
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16.11.2021 10:33 Ответить
утютютю, амеба безвольная, а то шо ты сделаешь? к лаврову на переговоры поедешь?
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16.11.2021 08:23 Ответить
Каким обманом? Им кацапня заплатила за провокации. Чисто деловые отношения.
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16.11.2021 08:43 Ответить
***** уже не вернет этот чудный чернобородый материал. Разве что в гробах и урнах . Генерал СВР пишет, что у бункерного эйфория, от того что агент Меркель позвонила Лукашенко, котрого ЕС считает нелигиттмным. Хутин воспринял это как большую победу, поэтому не откажется а наоборот планирует усилить игры с курдско-арабским контингентом. Далі буде
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16.11.2021 08:44 Ответить
"Ответственность за происходящее лежит на Беларуси на 100%. " - вот ключевой посыл очередной прикормленой москвой твари.

С одной стороны дальше загоняют Беларусь под путлера и, с другой стороны, снимает с путлера и сев.потока2 ответственность.
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16.11.2021 08:44 Ответить
Щаз,им проще бацку скинуть.За то,что ******.
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16.11.2021 08:47 Ответить
Помню как грустная лошадка ему в мацкве, фигурально выражаясь, плюнула прямо в рожу. Смешно было смотреть на этого голубя мира.
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16.11.2021 09:04 Ответить
Завезла Раша и Бульбашия.. поэтому пускай или вывозят или расселяют на просторах от Чукотки до Урала ( места хватит).
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16.11.2021 09:13 Ответить
Почему? Я считаю, если их в Беларусь позвал Лука, то пускай там и остаются.
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16.11.2021 12:24 Ответить
 
 