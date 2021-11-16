Зеленский попал в ловушку и теперь из нее очень тяжело выйти, - Аваков

Арсен Аваков, 7,5 лет возглавлявший МВД, заявил, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, то есть "попал в ловушку", из которой "очень тяжело выйти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в интервью "Украинской правде"

"Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все".

И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме "я могу все" проходящий мимо умник скажет: "так нельзя, и так нельзя, и так нельзя".

Знаете, я вспоминаю времена, когда я был губернатором при первых днях Ющенко. Он собирал нас на СНБО в этот круглый зал и говорил: "Что там с реформой здравоохранения?".

Ему министр здравоохранения говорил: "Мені потрібно місяць, щоб зробити і доповісти".

"У мене немає часу, – отвечал Ющенко, – Я даю вам тиждень. Через тиждень будете доповідати".

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Вот во многом Зеленскому этого тоже хотелось. Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать".

"Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы".

Аваков отметил, что у Зеленского "начали появляться абсурдные решения, начали появляться кадровые ошибки".

По мнению бывшего министра, именно таким образом "постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера".

Относительно нынешнего механизма работы СНБО Аваков сказал, что "это по сути зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть".

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ушел в отставку, потому что не хотел участвовать в "некоторых вещах, с которыми не согласен".