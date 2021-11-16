Зеленский попал в ловушку и теперь из нее очень тяжело выйти, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Арсен Аваков, 7,5 лет возглавлявший МВД, заявил, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, то есть "попал в ловушку", из которой "очень тяжело выйти".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в интервью "Украинской правде"
"Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все".
И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме "я могу все" проходящий мимо умник скажет: "так нельзя, и так нельзя, и так нельзя".
Знаете, я вспоминаю времена, когда я был губернатором при первых днях Ющенко. Он собирал нас на СНБО в этот круглый зал и говорил: "Что там с реформой здравоохранения?".
Ему министр здравоохранения говорил: "Мені потрібно місяць, щоб зробити і доповісти".
"У мене немає часу, – отвечал Ющенко, – Я даю вам тиждень. Через тиждень будете доповідати".
Вот во многом Зеленскому этого тоже хотелось. Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать".
"Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы".
Аваков отметил, что у Зеленского "начали появляться абсурдные решения, начали появляться кадровые ошибки".
По мнению бывшего министра, именно таким образом "постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера".
Относительно нынешнего механизма работы СНБО Аваков сказал, что "это по сути зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть".
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ушел в отставку, потому что не хотел участвовать в "некоторых вещах, с которыми не согласен".
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Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. Источник: https://censor.net/ru/n3299667
ахмєтов й не таке гімно намагався оживити, от тепер цього виродка тягне.
- Чув ... Знаєте - коли тварина потрапляє в пастку , то вона відгризає лапу, щоб звільниться ...
- А як же він гризти буде? Лапи ж - "папи Бені" і д"Єрмака! І обидві - у нього в задниці!
- Та пам"ятаю!
- Так от - судячи з цих особливостей руки Коломойського і д"Єрмака не тільки стирчать у його задниці але й тримають його за яйця! Тому він і писнуть проти них не сміє!
- А кто фактически руководил?
- Кто его знает! Это был один человек. И он был голова. Я ему пальца в рот не положил бы. Фунт его не знает. Он должен только сидеть. В этом моя профессия. Так не морочьте голову занятому человеку. Будете брать председателя? Я беру недорого, 120 рублей в месяц на свободе и 240 - в тюрьме. 100 процентов надбавки за вредность.
- Пожалуй, возьмём. Подайте заявление уполномоченному по копытам.
Що можна було чекати від блазня при владі?
А у якій "губернії"?🤔
Це, мабуть , у рашці?☠️
Тоді до чого тут Ющ?😵😵😵
Ні, мабуть правильно його випізд...или.
Почав забріхуватися🤕🙄🤯
Так пусть там лучше и остается
Или он любыми средствами удержится у власти или его разорвут на сотни маленьких "Каддафи".
Готов услышать иное мнение. Если оно есть. Только мнение, а не срачь.
Комерческая недвижимость - аналогично.
Рн -лучший.
А конкретней. Кто?Где?Когда?
Или ты о Захарченко? Он тоже. Предыдущий.
Каждому менту по нотбуку поставили.
Не слышал?
Ну ты и жжешь.
Будешь на экскурсии в Киеве по адресу Борщаговская, 145 - над укрсиббанком три этажа офисной недвижимости буквально подарены фирташу.
Я не говорю уже о туевой куче просто квартир-опорников для участковых.
Звыняй. на слово не верю. Тем более после перла, о перевооружении всех ментов ноутами.
Тем более , если речь идет о туевой куче. *******.
Вот так всегда. Просишь людей . Без срача.
Не понимают.
Или как по другому?
И кто сынок его, что бы отмазывать? Министр , судья, или чиновник какой высокого ранга?
Без уточнений. Незачет.
"Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам.
ВИДЕО+АУДИО Источник: https://censor.net/ru/v3281283
Такого добра по телеку и в нэте кожный божый день полно.
Уточняю для глухих и недалеких . Где решение суда? Хотя бы санкции. И все такое.
Опять. Какой то срачь. И детский лепет.
Где 2 хо*** - там 3 гетьмана.
"...відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість..." - к чему этот ляп? не был ты в списках СН!
"...коли я був губернатором за перших днів Ющенка..." - а это вообще что?! соскучился по родине - России? Не было никогда в Украине понятия "губернатор"...
Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?