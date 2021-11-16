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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Зеленский (16493)

Зеленский попал в ловушку и теперь из нее очень тяжело выйти, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский попал в ловушку и теперь из нее очень тяжело выйти, - Аваков

Арсен Аваков, 7,5 лет возглавлявший МВД, заявил, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, то есть "попал в ловушку", из которой "очень тяжело выйти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Аваков заявил в интервью "Украинской правде"

"Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все".

И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме "я могу все" проходящий мимо умник скажет: "так нельзя, и так нельзя, и так нельзя".

Знаете, я вспоминаю времена, когда я был губернатором при первых днях Ющенко. Он собирал нас на СНБО в этот круглый зал и говорил: "Что там с реформой здравоохранения?".

Ему министр здравоохранения говорил: "Мені потрібно місяць, щоб зробити і доповісти".

"У мене немає часу, – отвечал Ющенко, – Я даю вам тиждень. Через тиждень будете доповідати".

Также читайте: Аваков о причинах отставки: я умею говорить "нет", а это не всем нравится

Вот во многом Зеленскому этого тоже хотелось. Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать".

"Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы".

Аваков отметил, что у Зеленского "начали появляться абсурдные решения, начали появляться кадровые ошибки".

По мнению бывшего министра, именно таким образом "постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера".

Относительно нынешнего механизма работы СНБО Аваков сказал, что "это по сути зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть".

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ушел в отставку, потому что не хотел участвовать в "некоторых вещах, с которыми не согласен".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+39
То не Осел потрапив у пастку, то вумний нарід проголосував за Кловуна з кварталу95. Що і чим треба було думати? На що була надія, що хотіли?
Що можна було чекати від блазня при владі?
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16.11.2021 07:35
+30
Він потрапив у пастку коли зробив свій вибір між друзями,народом,та самоюУкраїною...А вибору без наслідків не буває...
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16.11.2021 07:19
+30
Если Аваков - "сбитый летчик", то Зеленский - клоун провалившийся в выгребную яму.
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16.11.2021 08:07
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"І хто його знає, чого він моргає".
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16.11.2021 07:08 Ответить
Аваков в данном случае говорит правду. Зеля влезло в ловушку и не могло не влезть, оно жадное и психопатное, без морали и совести и что хуже всего без ума.
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16.11.2021 14:27 Ответить
ось на що, варто звернути увагу, отримавши посаду по квоті "НФ", що це чмо верзе після Арсен Аваков, 7,5 лет возглавлявший МВД
Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. Источник: https://censor.net/ru/n3299667
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17.11.2021 02:33 Ответить
Сбитьій летчик Аваков поплакался в жилетку , непонятно кому .
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16.11.2021 07:09 Ответить
ну чому збитий?
ахмєтов й не таке гімно намагався оживити, от тепер цього виродка тягне.
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16.11.2021 07:52 Ответить
Бог не фраер и не таких идиотов сбрасывал с должности Сцарь...
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16.11.2021 10:32 Ответить
Посыпает землю на земогилку...почему нет?)
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16.11.2021 07:52 Ответить
- Куме ви чули? Аваков сказав що наш "Блазень" у пастку потрапив!
- Чув ... Знаєте - коли тварина потрапляє в пастку , то вона відгризає лапу, щоб звільниться ...
- А як же він гризти буде? Лапи ж - "папи Бені" і д"Єрмака! І обидві - у нього в задниці!
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17.11.2021 05:27 Ответить
Ну-у... То най якось вивертається!!!
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17.11.2021 08:11 Ответить
- Куме! А пам"ятаєте - "Блазень" казав що він від Порошенка відрізняється навіть фізіологічно?
- Та пам"ятаю!
- Так от - судячи з цих особливостей руки Коломойського і д"Єрмака не тільки стирчать у його задниці але й тримають його за яйця! Тому він і писнуть проти них не сміє!
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17.11.2021 08:17 Ответить
Ну-у Яре...
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17.11.2021 08:23 Ответить
А що-о-о-о?... Рекорд у президентстві : менш ніж за три роки каденції - уже 71 СТОРІНКА! анекдотів і віршиків ! Інші президенти за весь період президенства "натягували" не більше одної сторіночки!
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17.11.2021 08:30 Ответить
Не дивно. Всі, хто був до цього "ЧМО" , пам'ятали Павла Прокоповича Глозового : -І він ляпа,що попало, і публіка ляпа...
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17.11.2021 09:22 Ответить
Если Аваков - "сбитый летчик", то Зеленский - клоун провалившийся в выгребную яму.
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16.11.2021 08:07 Ответить
Аваков, да кому він уже потрібен ?! Цитує майбутні власні мемуари. А приЗЕдент тут як по класиці -- А я узнаю Черноморск? Где частный капитал? Где акционерное общество со смешанным капиталом? Где это всё? Безобразие! Так. Вот мы и кончили. Например, «Интенсивник». Он получил аванс на поставку чего-то там. Получил аванс и сейчас же лопнул. Кто-то схватил на этом большой куш.
- А кто фактически руководил?
- Кто его знает! Это был один человек. И он был голова. Я ему пальца в рот не положил бы. Фунт его не знает. Он должен только сидеть. В этом моя профессия. Так не морочьте голову занятому человеку. Будете брать председателя? Я беру недорого, 120 рублей в месяц на свободе и 240 - в тюрьме. 100 процентов надбавки за вредность.
- Пожалуй, возьмём. Подайте заявление уполномоченному по копытам.
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16.11.2021 10:02 Ответить
в жомову
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16.11.2021 14:30 Ответить
В жопмову - то Кiва.
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16.11.2021 19:39 Ответить
он скорее выпрыгнул с парашютом из падающего самолета
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16.11.2021 09:59 Ответить
Після звільнення всі службовці різко так стають вумними )
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16.11.2021 07:15 Ответить
Т.е. есть надежда, что Оманский Осел скоро поумнеет?)))
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16.11.2021 09:21 Ответить
А його вже звільнили ?
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16.11.2021 10:12 Ответить
в даному конкретному випадку надія на те, що воно порозумнішає, сконала, коли воно народилось.
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16.11.2021 11:01 Ответить
Просто авакян оч хитрожопый...через пару месяцев забудут его спивпрацю с зе-лупой....а позднее будут превозносить как борца с зе-режимом
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16.11.2021 12:16 Ответить
когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. Источник: https://censor.net/ru/n3299667
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17.11.2021 02:37 Ответить
Тупой наркоша-основная беда вяликого
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16.11.2021 07:16 Ответить
с зели матерый мусор получился бы
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16.11.2021 13:11 Ответить
Він потрапив у пастку коли зробив свій вибір між друзями,народом,та самоюУкраїною...А вибору без наслідків не буває...
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16.11.2021 07:19 Ответить
У нього "вибору" не було ще з того моменту, коли він став балотуваться на вибори! Він міг залишиться "блазнем" на сцені і далі смішить публіку , отримуючи гонорари і оплески публіки , якій подобалися його "плоскі" жарти Однак ті , хто його посунув на вибори , просто скористалися його популярністю серед цього "лохторату" Він ішов на перзидентство і вже знав, що він буде "ширмою", за якою будуть красти А йому будуть "відстібувать" гонорари уже за виконання ролі не "блазня", а "ЗІЦ-***********"
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17.11.2021 05:39 Ответить
То не Осел потрапив у пастку, то вумний нарід проголосував за Кловуна з кварталу95. Що і чим треба було думати? На що була надія, що хотіли?
Що можна було чекати від блазня при владі?
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16.11.2021 07:35 Ответить
Алексе, а Ви вважаєте що тій отарі бУло чим думати? Ну то Ви є великий оптиміст.
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17.11.2021 09:27 Ответить
лєпєт младєнца а нє мужа. ггг
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16.11.2021 07:42 Ответить
Він був губернатором?😏
А у якій "губернії"?🤔
Це, мабуть , у рашці?☠️
Тоді до чого тут Ющ?😵😵😵

Ні, мабуть правильно його випізд...или.
Почав забріхуватися🤕🙄🤯
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16.11.2021 07:44 Ответить
Ви правильно підмітили, бо такі як Зеленський, Аваков, Дівуля, у них в головах московія і губернії, тому вони по фрейду і базікають.
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16.11.2021 08:18 Ответить
Потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти?
Так пусть там лучше и остается
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16.11.2021 07:49 Ответить
Схоже олігархів стало "щемити", бо ж Арсен із них теж...
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16.11.2021 08:18 Ответить
Обычная "ловушка" любого диктатора:
Или он любыми средствами удержится у власти или его разорвут на сотни маленьких "Каддафи".
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16.11.2021 07:56 Ответить
Помаленько цензор знову починає нам проштовхувати чорта-корупціонера, кореша ківи.
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16.11.2021 08:05 Ответить
Если вспомнить и сравнить. Среди всех бывших министров МВД , Аваков был лучшим. И это не смотря на все рюкзаки, и прочие его проколы.
Готов услышать иное мнение. Если оно есть. Только мнение, а не срачь.
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16.11.2021 08:07 Ответить
Конечно, предыдущие проводили техперевооружение мусоров, покупали недвижимость под их нужды, а собаков все отдал за бесценок структурам фирташа, при чем лексусы шли по 20000 грн., разные школы - по 10000.
Комерческая недвижимость - аналогично.
Рн -лучший.
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16.11.2021 08:49 Ответить
"предыдущие проводили техперевооружение мусоров, покупали недвижимость под их нужды,"

А конкретней. Кто?Где?Когда?
Или ты о Захарченко? Он тоже. Предыдущий.
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16.11.2021 08:56 Ответить
Да хоть и Захарченко или Луценко.
Каждому менту по нотбуку поставили.
Не слышал?
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16.11.2021 09:02 Ответить
Ноут. Это сурьезно.
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16.11.2021 09:12 Ответить
И если Луценко каждого мента обеспечил ноутом(кстати в первую его каденцию, или вторую) , то что тогда досталось Захарченко. Списать старый ноут луцика, и заменить его на свой?
Ну ты и жжешь.
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16.11.2021 09:21 Ответить
Похихикай.
Будешь на экскурсии в Киеве по адресу Борщаговская, 145 - над укрсиббанком три этажа офисной недвижимости буквально подарены фирташу.
Я не говорю уже о туевой куче просто квартир-опорников для участковых.
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16.11.2021 09:32 Ответить
Подарены кем? Аваковым? Не факт. Почему не доказали как с рюкзаками?
Звыняй. на слово не верю. Тем более после перла, о перевооружении всех ментов ноутами.
Тем более , если речь идет о туевой куче. *******.
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16.11.2021 09:38 Ответить
Ну и пнх!
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16.11.2021 09:40 Ответить
И тебе того же.
Вот так всегда. Просишь людей . Без срача.
Не понимают.
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16.11.2021 09:44 Ответить
Авакову можно многое простить, но не дело Шеремета...
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16.11.2021 09:06 Ответить
А вот прощать не надо. Надо искать новых. Лучших, за предыдущих.
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16.11.2021 09:15 Ответить
Він Сашка Білого вбив
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16.11.2021 10:28 Ответить
Так под суд его за это. А суд пусть уже решает, кто и в чем виноват.
Или как по другому?
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16.11.2021 11:51 Ответить
мусорок?
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16.11.2021 12:12 Ответить
бредишь?
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16.11.2021 12:30 Ответить
Значить вгадав
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16.11.2021 12:35 Ответить
Аналогично. И я вгадав.
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16.11.2021 12:44 Ответить
Конечно лучший. Чего только стоит ОПГ под название Нацкорпус. Сынок так нормально всю свору бандюганов прикрывал от суда отмазывал.
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16.11.2021 14:53 Ответить
Нацкорпус=ОПГ??? Кто сказал? ОПЗЖопники.

И кто сынок его, что бы отмазывать? Министр , судья, или чиновник какой высокого ранга?
Без уточнений. Незачет.
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16.11.2021 15:21 Ответить
И???
Такого добра по телеку и в нэте кожный божый день полно.
Уточняю для глухих и недалеких . Где решение суда? Хотя бы санкции. И все такое.

Опять. Какой то срачь. И детский лепет.
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16.11.2021 15:36 Ответить
NS наверное за ЗЕ голосовал. Таких сразу видно. Говоришь что гамно, а они говорят что варенье и вылизывают до дна.
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16.11.2021 15:58 Ответить
Ну, про какашки и про варенье тебе лучше знать. Тут ты убедительна. И равных тебе нет.
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16.11.2021 16:06 Ответить
бандит-волюнтарист рассуждает о волюнтаризме. забавно.
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16.11.2021 08:07 Ответить
Рюкзаков,там люське д'ерьмак сказал попросить,чтобы договориться.))
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16.11.2021 08:10 Ответить
Як цей пристосуванець і крадій міняє погляди, в залежності від того де сидить. В нормальній країні, після рюкзаків, сам би написав заяву на звільнення і не моралізатоствувув, "чесний "ти наш. Чи коли тянув нарколигу на президенське крісло не було сумнівів?
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16.11.2021 08:17 Ответить
і тільки кацап мудрий але чомусь сидить на пляшці тому і мудрий
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16.11.2021 08:37 Ответить
Все время не понимал почему его Харьковчане не любят, Теперь знаю !
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16.11.2021 08:20 Ответить
Говорит человек который "прикручивал" с издевательской ухмылкой.
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16.11.2021 08:26 Ответить
А в яку пастку може потрапити малорос? Його бізнес на московії, його оточення виключно із малоросів і антимайданівців та прихильників УПЦ, декларації і обіцянки європейські, але всі рішенння промосковські. Чи вже на московії наклали санції на Володькін бізнес? Чи зброд "95 квартал" випускає програми на державній мові?
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16.11.2021 08:30 Ответить
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16.11.2021 08:34 Ответить
"пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість" (с) - значить, сабаков був також в тому ж самому гадшнику прислуги уродів зеленого клоуна наркомана... Сам признався...
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16.11.2021 09:01 Ответить
Так или иначе, но Арсен Борисович провел реальную реформу МВД и Президенту стоит прислушаться.
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16.11.2021 09:03 Ответить
яку ж таку реформу МВС провів Аваков? Він знищив, навіть те, що запроваджувалося до нього. Він разом із Косовороткою будував малоросію. Це Аваков знищив державну мову в поліції і розмовлів разом із малоросами виключно мовою ворога навіть на колегіях, це він створив харківські, донецькі і одеські клани по всіх великих містах в поліції, а фактично знищив традиції і напрацювання детективів, які стали статистами і рознощиками повісток, це при ньому винайшли нову методику фальшування експертиз і справ. Чи це не Аваков і Зеленський винесли "вирок" Антоненко, Кузьменко і Дугар та іншим патріотам?
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16.11.2021 09:17 Ответить
А чого ви хочете від заробітчан, вони ж не українці. А він ще й контролював цвк на виборах, мабуть і результат підтасували на своє уподобання.
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16.11.2021 10:28 Ответить
Никто ни в какую ловушку не попадал!
Где 2 хо*** - там 3 гетьмана.
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16.11.2021 09:12 Ответить
А где два кацапа - там игра в паравозика без резинки))
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16.11.2021 09:20 Ответить
Да ладно, без резинки. Есть резинка - Враг рода человеческого 666
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16.11.2021 09:33 Ответить
А кто, стесняюсь спросить, из них "хо***", Аваков или Зеленский? 🤔
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16.11.2021 09:38 Ответить
Сеня, ты себя слышишь?!
"...відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість..." - к чему этот ляп? не был ты в списках СН!
"...коли я був губернатором за перших днів Ющенка..." - а это вообще что?! соскучился по родине - России? Не было никогда в Украине понятия "губернатор"...
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16.11.2021 10:33 Ответить
Рюкзаков, едь обратно домой на итальянскую виллу. Потому что можем вспомнить и за Сашка Білого, І за добробаты в Иловайске, и за волонтеров в тюрьме
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16.11.2021 11:02 Ответить
Загнав у пастку не тільки себе, але всю країну, з її людьми.
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16.11.2021 12:26 Ответить
сАбаков!!! это называется по другому, замотал себя и всю Страну в гавно, что и следовало ожидать от малоПИД,,,роского , бениного нарко-Дегенерата и его Сброда к стате то что ты на свободе после "крышевания" наркоты, проституции, янтаря и т.д прямое этому доказательство!!!!
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16.11.2021 13:21 Ответить
Господи, шо воно меле? Ворье, на котором клейма негде ставить, рассказывает нам про "ловушки"! Да заткнись ты уже!
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16.11.2021 15:11 Ответить
Авакову треба спочатку покаятися у співпраці з БЄНЕЙ на виборах вови (та й Юля там тусіла з надією ) . А потім вже повертати себе й ботаніка Яценюка у політику, бо є на УП досьє-розслідування по Єрмаку , там цей кремлівський Козир у час співпраці з регіоналщіком Тадєвим у ВР ( АЖ ТРИ СКЛИКАННЯ !!!) ще й був довіреною особою Яценюка на виборах президента 2010 року , коли виграв Шапкокрад .
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16.11.2021 16:38 Ответить
ТАК ЩО НАРОДНИЙ ФРОНТ ІСЧО ТОТ БЄНІН !!!
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16.11.2021 16:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/


Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?
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16.11.2021 16:43 Ответить
Аваков - папа Карло и создал Киволино? Аваков - дьявол во плоти, история даст ему оценку, мрази, которая устроила геноцид гражданам, и возможно была исполнителем убийства Шеремета
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16.11.2021 21:38 Ответить
 
 