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Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 16 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ООС.

Автор: Наталя Джума
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Героям слава !!!
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16.11.2021 09:23 Ответить
Відкривали вогонь у відповідь? Чим? З автоматів?
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16.11.2021 10:39 Ответить
горіть у пеклі москалі !!! (с)

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16.11.2021 10:42 Ответить
 
 