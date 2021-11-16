Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Европа в скором времени должна будет выбрать - закупать все больше энергоносителей из России или поддерживать Украину, мир и стабильность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время речи на банкете лорда-мэра в Гилдхолле.
Он отметил, что западное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать противником России или окружить ее. По словам Джонсона, это делается потому, что Запад привержен ценностям демократии и свободы, которые разделяют большое количество людей в Европе.
Премьер Великобритании отметил, что Запад быстро ответил, когда Польша попросила о помощи в ситуации с искусственным миграционным кризисом на ее границах с Беларусью.
"Я надеюсь, что другие европейские страны осознают: скоро предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности", – сказал он.
С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
В Офисе Президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
Также в Европе с осени наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ. Многие считают это шантажом Кремля.
Пожалуйста, подождите...
У кожного своя вигода, отаке...
З 30 квітня 2018 року перші комплекти FGM-148 «Джавелін» стали надходити до України[18]
Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонів[4].
Описка. В НАТО с союзниками1,5 млрд человек- в раше около100млн. Военный бюджет США- 800млрд - раши около40 млрд.
Тепер Європа знову стоїть перед подібним вибором!!!
так что все это бряцание оружием от бессилия и прежде всего направленно на внутреннюю аудиторию. уверен, что 99.99% населения Европы и не в курсе событий, ибо пуйло им никак не угрожает. это у нас разгоняют зраду и зубожиння и прежде всего агенты влияния
Бабло, в современном мире, всегда побеждает!
"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.
Чим же допомогли "джентельмени"? - НІЧИМ. Не публікуйте всяку англійську мерзоту.
У. Черчилль
В Англии находится большая масса кацапсиновых денег и самое большое поголовье членов кремлёвской ОПГ.
СМИ Англии контролируютса смотрящими из лубянского сортира, а "элита" безвылазно лизоблюдствует на яхтах и усадьбах русского ворья.
По степени подлости,коварства и кровожадности англюки уступают только людоедам красно-коричневой Орды кацапсинов.
Я, к примеру, тоже когда то думал, что те же штаты хоть и не лишены недостатков, но на порядок лучше такой дыры, как наша страна. Но за последний год я как то неожиданно погрузился в их инфосферу и теперь понимаю, что моё хорошее мнение о штатах основывалось на банальной неосведомлённости. Наблюдая сейчас, что происходит с их экономикой, насколько античеловечен и порочен их крупный бизнес, насколько ОХЕРЕЛО (послушай, что раскрыл Сноуден) их правильтельство, насколько травматична и античеловечна их инфраструктура, заточенная под автомобили...я начал понимать, что разница между нашими упырями и упырями из западных стран намного меньше, чем я считал ранее. Да, Европа ещё не настолько опустилась, но и там всё намного хуже, чем можно предполагать по незнанию.
Блин, да даже сраный Илон Маск, которого по незнанию я раньше считал техно-иконой силиконовой долины, оказался немногим лучше таких корпоратов, типа Безоса или Кука. А всего то и надо было наткнутся на ютуб канал с детальным разбором его деятельности. А современная силиконовая долина оказалась...ничем хорошим в общем.
К чему я это всё...незнание - сила. Намного легче для психи жить в неведении, но всегда нужно держать в подсознании, что мир намного хуже, чем кажется на первый взгляд.
Блин, какая то исповедь получилась. Наболело..
https://www.youtube.com/watch?v=efs3QRr8LWw
https://www.youtube.com/watch?v=_Rl82OQDoOc
будет согласен, что это ужасно и неправильно. Чтобы считать его предателем, нужно быть или сторонником власти или неосведомлённым идиотом. Других вариантов нет.
Делаю исключение.
Кто пригрел Сноудена? - Россия. Китай-то вышвырнул его вон сразу! Кто дал ему трибуну, облизал, рекламировал? - Россия. Кто враг Украины? - Та же Россия. Следовательно?
Сноуден принимал присягу: Edward Snowden is an American whistleblower who copied and leaked highly classified information from the National Security Agency in 2013 when he was a Central Intelligence Agency employee and subcontractor. Изменил присяге, следовательно - Сноуден предатель.
Спецслужбы следят за людьми, партиями, политиками - подумаешь, новость! Следит и CIA, и моссад, и MI5, и ФСБ. Это их работа - в чём-то необходимая для соответствующего государства, в чём-то аморальная или даже преступная. Но это реальность.
Сноуден со своими пошлыми хихиканиями, лицемерием, предательством мне отвратителен.
Что касается Зеленского и его "команды" то с самого начала было очевидно: неуч, непрофессионал, без никакого опыта, трус, малокультурен, Украина ему чуждая и чужая. Наверно, такие, как вы, за него и голосовали.
https://www.youtube.com/channel/UCgKWj1pn3_7hRSFIypunYog
Респект!
а потім ********* розвалиться....
Европа должна консолидироваться не вокруг Германии с "её" желанием поставлять газ в Европу,а вокруг стран желающих обезопасить себя от влияния рф как в экономическом плане,так и в военнополитическом.