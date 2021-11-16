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Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон

Европа в скором времени должна будет выбрать - закупать все больше энергоносителей из России или поддерживать Украину, мир и стабильность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время речи на банкете лорда-мэра в Гилдхолле.

Он отметил, что западное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать противником России или окружить ее. По словам Джонсона, это делается потому, что Запад привержен ценностям демократии и свободы, которые разделяют большое количество людей в Европе.

Премьер Великобритании отметил, что Запад быстро ответил, когда Польша попросила о помощи в ситуации с искусственным миграционным кризисом на ее границах с Беларусью.

"Я надеюсь, что другие европейские страны осознают: скоро предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины, отстаиванием дела мира и стабильности", – сказал он.

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С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

В Офисе Президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.

По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.

Также в Европе с осени наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ. Многие считают это шантажом Кремля.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+45
Я постепенно стал убеждаться, что Великобритания поступила правильно, когда денонсировала свое вхождение в Евросоюз. Думаете даром протестують против брюссельских бюрократов французские, или испанские, фермеры, голландские сыроделы, рыбаки и люди прочих профессий против дурацких директив крючкотворов, которые не вырастили ни одного помидора, не выловили ни одной селедки, не сделали ни одного литра вина? Пару лет назад весело смеялся, когда с помпой было объявлено, что отменена совершенно идиотская директива ЕС, которая регламентировала стандарт огурца по-европейски, какой он должен быть длины, какой формы (форма должна была быть как у цеппелина), какой цвет снаружи и внутри. Если огурец уродился "не такой", хрен его фермер продаст - кушай сам, или корми своего осла. Отменить отменили по огурцам, но сколько еще там подобного! А заставлять правительства стран следовать либерастическим "ценностям"! Кто-то гавкает на Польщу с ее поголовно католическим населением, чтоб они подчинились **********? А я их одобряю.
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16.11.2021 07:53
+39
Сейчас британцы большие патриоты Украины и ее территориальной ценности, чем собственный презедент и его клоунская шобла барыг-мародеров
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16.11.2021 08:25
+38
Кацап, когда это Великобритания обломала зубы, об кусок дерьма, называемый Россией? Его просто никто есть не стал. Последний раз сталкивались в битве за Крым, где основной заинтересованной стороной была Турция, но пришел Британский флот и скрепной наваляли за обе щеки. Какие еще победы кацапского оружия ты вспомнишь? Первую мировую? Запомни, кацап, бешенных мака не ипут - их отстреливают.
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16.11.2021 09:41
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Для Европы выбор очевиден. А что касается Украины то опять залью уши обещаниями ввести санкции, но на деле введут санкции против третьесортных чиновников уездных городов.
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16.11.2021 07:32 Ответить
Повторюю тепер для Європи-якщо постійно ховати голову в пісок,то обов'язково постраждає дупа...
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16.11.2021 07:35 Ответить
У Херлуфа Бідструпа є карикатура точно по цій темі! Називається - "Хоробрий страус" Тільки там замість Путіна - Гітлер!
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16.11.2021 08:56 Ответить
Страус ніколи не ховає голову в пісок. Це вигадка.
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16.11.2021 20:59 Ответить
т.е. обеспокоенность или озабоченность?
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16.11.2021 07:36 Ответить
Якби Європа могла консолідуватися з питання України, це було б зроблено ще давно. Зараз це не реально, коли кремль усіх роз'їдає своїми грошима та енергоносіями. Як завжди, громадськість декларуватиме одне, а на ділі співпрацюватиме і далі з кремлем.
У кожного своя вигода, отаке...
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16.11.2021 07:38 Ответить
Я постепенно стал убеждаться, что Великобритания поступила правильно, когда денонсировала свое вхождение в Евросоюз. Думаете даром протестують против брюссельских бюрократов французские, или испанские, фермеры, голландские сыроделы, рыбаки и люди прочих профессий против дурацких директив крючкотворов, которые не вырастили ни одного помидора, не выловили ни одной селедки, не сделали ни одного литра вина? Пару лет назад весело смеялся, когда с помпой было объявлено, что отменена совершенно идиотская директива ЕС, которая регламентировала стандарт огурца по-европейски, какой он должен быть длины, какой формы (форма должна была быть как у цеппелина), какой цвет снаружи и внутри. Если огурец уродился "не такой", хрен его фермер продаст - кушай сам, или корми своего осла. Отменить отменили по огурцам, но сколько еще там подобного! А заставлять правительства стран следовать либерастическим "ценностям"! Кто-то гавкает на Польщу с ее поголовно католическим населением, чтоб они подчинились **********? А я их одобряю.
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16.11.2021 07:53 Ответить
Кацап, когда это Великобритания обломала зубы, об кусок дерьма, называемый Россией? Его просто никто есть не стал. Последний раз сталкивались в битве за Крым, где основной заинтересованной стороной была Турция, но пришел Британский флот и скрепной наваляли за обе щеки. Какие еще победы кацапского оружия ты вспомнишь? Первую мировую? Запомни, кацап, бешенных мака не ипут - их отстреливают.
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16.11.2021 09:41 Ответить
100 пудово...
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16.11.2021 09:43 Ответить
Та й у Кримській війні свинособакам наваляли навіть на Дальному Сході.
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16.11.2021 16:45 Ответить
маразм та старий пес ....= СИНОНИМ
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16.11.2021 09:42 Ответить
Вступим в союз Англии, Шотландии, и Фарерских братьев пригласим еще. Эти брюссельские ну тупые лохи нас недостойны. Не слышат они Британские острова, когда те им говорят что делать в Европе. Тысячу лет Британия ведет такую политику, но украинец уверовал что это от любви к Украине.
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16.11.2021 11:07 Ответить
У кого в голове не вата, сразу поняли, зачем нужен ЕС. Кто из СССР, наверное помнит работу Ленина "О лозунге Соединённых Штатов Европы". Победа социализма возможна первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победив в одной стране, пролетариат станет примером для рабочих других стран. Вот и сбылась мечта Ильича.
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16.11.2021 12:06 Ответить
Кого одобряешь? **********? Ты из этих?
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16.11.2021 16:30 Ответить
Карл Юнг, швейцарский психолог, величина равная Зигмунду Фройду, был членом комиссии союзников по денацификации Гемании после ІІ Мировой войны. В одной из своих статей о коллективной ответственности немцев он написал: "Между двумя мировыми войнами Европа была больна отсутствием совести". Наблюдая со своего кресла перед монитором и клавой за процессм, могу с уверенностью сказать, что большинство стран (та же денацифицированная Германия) так и не перестали болеть, не смотря на все исторические уроки.
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16.11.2021 08:01 Ответить
Це ви в Україні бачите примат совісті і відповідальності? Як на мене, нашомук суспільству ще й досі далеко до Європи.
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16.11.2021 19:21 Ответить
Звичайно Європа вибере газ.
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16.11.2021 08:14 Ответить
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16.11.2021 08:34 Ответить
Сейчас британцы большие патриоты Украины и ее территориальной ценности, чем собственный презедент и его клоунская шобла барыг-мародеров
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16.11.2021 08:25 Ответить
Барыга это Петя?
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16.11.2021 09:12 Ответить
Офшорный барыга-мародер у нас один - зеленский
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16.11.2021 09:19 Ответить
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16.11.2021 10:32 Ответить
Где результат двух десятков дел против Порошенко? Или ответь, или не выступай!
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16.11.2021 09:54 Ответить
Не, пукин *****!
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16.11.2021 12:16 Ответить
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16.11.2021 10:29 Ответить
Незабаром... скоро... постане вибір...
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16.11.2021 08:34 Ответить
Три года назад кто-нибудь думал , что америкосы дадут,,Джевелины,,и прочую технику, что Великобритания выделит ( пусть пока немного) войска для войны с Россией с Украиной, что НАТО все чаще говорит об отмене принципа Монтрё , что разведчики Штатов летают круглосуточно по границе с рашей, что на постоянной основе у нас сотни инструкторов и круглогодичные учения с войсками НАТО. Процесс идёт , будет Украина В НАТО и что самое главное Россия совершает глобальные ошибки - нельзя все время кусать за ноги интеллигентного слона , все равно наступит. Если взять НАТО с союзниками , то это 1,5 млн человек( в параше около100млн) , военный бюджет( без закрытых статей)США 800 млн, Раши около 40. ВВП США - 21 трл, раши 1,6. Раша хочет показать себя великой при том , что это третьесортная страна - 44 место в мире по доходам на душу. У Раши нет будущего , это тоталитарная фашистская страна с средневековой системой управлением- она не минуемо, 100процентно распадётся с вонью и криком.....Ждём.
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16.11.2021 08:41 Ответить
Эммм... ну какбэ -

З 30 квітня 2018 року перші комплекти FGM-148 «Джавелін» стали надходити до України[18]

Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонів[4].
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16.11.2021 08:47 Ответить
миллиардов....
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16.11.2021 10:34 Ответить
Виталий Зогианец

Описка. В НАТО с союзниками1,5 млрд человек- в раше около100млн. Военный бюджет США- 800млрд - раши около40 млрд.
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16.11.2021 15:10 Ответить
А за кого должна воевать европа?За совкодрочерный электорат опзж,или за хохляцкое жлобье-какаразница, или жа наивных дурачков хотьпаржом?Весной 19го мы показали свой уровень понимания прцессов цивилизации.За плебеев и чернь буржуа европы точно воевать не захотят.
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16.11.2021 08:45 Ответить
Европа пока не воюет. И неизвестно насколько захочет. Но телодвижения совершает не так из-за Украины, как из-за собственной безопасности. Сиутация с Польшей показала , что не стоит буржуям расслаблять булки и до границы с расеей лчше иметь буферную зону. А для этого надо напрячься. Пока финансово и организационно. Не для зебилов, для себя любимых. Мы живем в циничном мире. Ну и переспекива обращения нашего зебильного электората в замшелых совков, которым расея даст ядерное оружие, Европу тоже мало привлекает. Поэтому хоть паршивенькую , но демократию поддерживать будут.
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16.11.2021 09:53 Ответить
Этими "плебеями и чернью", как вы выразились, вполне можно отгородиться от реальных мясников и душогубов. Да и достаточно большой у нас процент здравомыслящих людей, которым "есть разница". А главный плюс - украинцы никогда не болели "имперским шовинизмом", точно никого не полезут захватывать, но при этом своего не отдадут, если только между собой не начнут ссориться и не поведутся на кацапские байки. Достаточно глянуть последние 500 лет истории.
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16.11.2021 11:55 Ответить
За кого она вообще хоть когда то воевала?
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16.11.2021 12:11 Ответить
Пример украинско-совкового менталитета. В моем доме год назад установили металлопластиковые двери в выходах на лестничную площадку и мусорную площадку/пожарный балкон на каждом этаже-пару дней у лифта стало так-же тепло как и в квартире-думаю дом 14 этажей стал терять тепла на 15-20% меньше. Сейчас двери на каждом этаже открыты и у лифта холодно как на улице. и это притом что есть общедомовой счетчик тепла и чем больше он намотает-тем больше каждая квартира заплатит а в Украине-станет меньше дефицитного газа. КАК заставить тех кто выходит покурить на пожарный балкон-закрывать за собой дверь ? Ведь дверь в свою квартиру эта падла всегда закрывает. совковый менталитет в чистом виде:общее-значит не жалко. совок не считает дверь на лестничную клетку СВОЕЙ,он не считает подьезд или газон у дома СВОИМ. Он не считает недра ,леса и землю нашей страны-СВОИМИ
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16.11.2021 18:04 Ответить
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16.11.2021 08:47 Ответить
Оце точно! Черчіль перед початком Другої світової війни сказав те саме тільки іншими словами: "Вони стояли перед вибором: або війна або ганьба! Вони вибрали ганьбу І отримали і війну і ганьбу!"
Тепер Європа знову стоїть перед подібним вибором!!!
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16.11.2021 08:49 Ответить
рашке до гитлеровской германии как до луны) наступать в Европе там нечем. поэтому на польско-советской границе и нелегалы, а не танковые бригады
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16.11.2021 11:07 Ответить
и два ржавых бомбардировщика, которые летают для показухи (а вся рашкованская реальность не более. чем показуха), никак ситуацию не поправят.
так что все это бряцание оружием от бессилия и прежде всего направленно на внутреннюю аудиторию. уверен, что 99.99% населения Европы и не в курсе событий, ибо пуйло им никак не угрожает. это у нас разгоняют зраду и зубожиння и прежде всего агенты влияния
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16.11.2021 11:09 Ответить
Сомненья прочь! Европа уже сделала выбор после наших выборов в 2019 году.
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16.11.2021 08:51 Ответить
Речь не о Порошенко и Зеленском , а об Европе и Штатах. Воевать мы будем не за презов а за себя. Зеленский ,, отслужил , ,половину срока , к концу его рейтинг будет 2%. Ещё большой вопрос будет ли он презом весь срок. Вполне может быть , что его разорвут за ,, велике крадiвництво,,и работу с агентами Путина.Политика - это не нерожы строить и не на пианино играть органом.
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16.11.2021 09:01 Ответить
Розцінювати це як погрозу нафтового ембарго? Давно назріло. А Україна досі купує нафту в кацапів, хоча вже треба було б перемкнутись на інших постачальників. Бо, не дай бог...
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16.11.2021 09:07 Ответить
Обеспокоенная Европа уже сделала свой выбор..."Северный поток-2". И уже просят нас особо не беспокоить Россию байрактарами и принять мигрантов...
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16.11.2021 09:09 Ответить
Вас? Любителей бутылки и швабры
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16.11.2021 12:20 Ответить
Тяжелый выбор, для Украины.
Бабло, в современном мире, всегда побеждает!
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16.11.2021 09:09 Ответить
Вспомните историю. ( в ней все имеет свойство повторяться). Гитлер говорил в свое время что ему хватит Саара и Рейнской зоны , потом что хватит только Австрии, потом что только Судет, Потом что Чехословакии ( уже в полном объеме) и на этом все. Потом Мемельский край, потом Данциг ( Гданьск) . Ну а дальше уже про "хватит" и разговора не было. Польша, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Югославия, Греция, СССР до Урала.. мировое господство.. Так и сейчас началось с Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, Крыма, Севастополя, ОРДЛО.. нападение на Грузию, Украину, по сути оккупация Карабаха, прикрытая аннексия Беларусь. Он может сказать что ему нужна только Украина, потом Закавказье, потом страны Балтии.. и каждый раз убеждать что это все что он хочет. Изучайте не столь давнюю историю и помните последствия "озабоченности" и умиротворения агрессора. А ведь все можно было "зарубить" в самом начале Гитлера еще в Рейнской зоне или Австрии, а Рашу в Приднестровье или в Грузии.
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16.11.2021 09:11 Ответить
" - вважає П.Порошенко і закликав у Facebook до жорстких санкцій та посилення присутності союзників в Україні
"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.
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16.11.2021 09:19 Ответить
Все правильно Порошенко пропонує, та є ще одне! В умовах війни і загрози широкомасштабного вторгнення не можна залишати при владі Зелю і його оточення після зливу операції по вагнерівцям! Зрадник чи зрадники не виявлені і це наполовину програна війна. Завтра зіллють відомості по дислокації наших військ, їх озброєнню і т. д. Наявність таких відомостей у ворога, це програна війна. Впевнений, що так і буде.
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16.11.2021 10:26 Ответить
О виліз гейчик з помадкою. А брехлива британія та їхні сЕРИ чи то СЕРЕ не думає гарантувати, те що обіцяли? Звичайно де юре ці англійські берхуни праві, але ДО підписання Будапештського меморандуму були переговори в яких вони обіцяли гарантувати безпеку.
Чим же допомогли "джентельмени"? - НІЧИМ. Не публікуйте всяку англійську мерзоту.
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16.11.2021 10:06 Ответить
Ты бы почитал тот меморандум для начала. Да, Британия по уши в кровавых бабках российских миллиардеров, но конкретно будапештский меморандум они не нарушали.
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16.11.2021 10:19 Ответить
Дійсно, меморандум не порушувала. Бо Меморандум - ватерклозетний папір.
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16.11.2021 18:50 Ответить
Дякую. Щиро.
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16.11.2021 10:16 Ответить
Вибору не буде. Бо не буде газу, якщо европа підтрмає Україну у війні з парашей.
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16.11.2021 11:09 Ответить
европа, большая ее часть так точно, уже давно сделала выбор. еще в 2014-м.
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16.11.2021 11:30 Ответить
Кацапске газ должен бить запрещен в Европе насовсем.
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16.11.2021 11:42 Ответить
кацапский газ должен стать газом "Сибирской народной республики".........
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17.11.2021 10:56 Ответить
На следующий день "сибирская республика" станет китайской. Кетай скоро весь лаптестан подберет.
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17.11.2021 19:08 Ответить
«Мюнхен: выбор между войной и позором. Я думаю, что в следующие несколько недель нам придется выбирать между войной и позором, и я почти не сомневаюсь, каким будет решение».
У. Черчилль
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16.11.2021 12:11 Ответить
"Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира" и что-то мне подсказывает, что Европа выберет газ.
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16.11.2021 12:13 Ответить
Что конкретно тебе подсказывает? Дорогой товарищ набутылочник?
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16.11.2021 12:24 Ответить
Очень правильный чел Джонсон
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16.11.2021 13:14 Ответить
Описка. В НАТО с союзниками1,5 млрд человек- в раше около100млн. Военный бюджет США- 800млрд - раши около40 млрд.
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16.11.2021 13:22 Ответить
Борис Джонсон - двуличный хитрожопый бабай как и его прадедушка министр Османской империи Али Кемаль Бей.
В Англии находится большая масса кацапсиновых денег и самое большое поголовье членов кремлёвской ОПГ.
СМИ Англии контролируютса смотрящими из лубянского сортира, а "элита" безвылазно лизоблюдствует на яхтах и усадьбах русского ворья.
По степени подлости,коварства и кровожадности англюки уступают только людоедам красно-коричневой Орды кацапсинов.
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16.11.2021 15:27 Ответить
А ну пшло отсюда, чмо лаптеногое
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16.11.2021 16:34 Ответить
Боже бережи Королеву! Британці діло кажуть. Дойци та Франци того не розуміють, бо сосуть волохату лапу Кремля.
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16.11.2021 15:40 Ответить
Я бы на твоё месте не творил себе кумиров. Кремлёвские упыри в Британии столько недвижимости скупили, что немцам и французам остаётся только завидовать.
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16.11.2021 15:59 Ответить
А кто помешает британцам отобрать эту недвижимость ссылаясь на военные действия Кремля!? На неподтвержденные доходы и неправильно задокументированных владельцев!? Отберут и все. В жопу Кремлю они не заглядывают, как Фрау Анжела или Макрон.
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16.11.2021 16:17 Ответить
Ага, отберут. Держи карман шире. Там у руля крупного бизнеса и власти тоже сидят отбитые социопаты, которым человеческие добродетели по большей части чужды, просто ты об этом не знаешь, находясь за пределами их инфосферы.
Я, к примеру, тоже когда то думал, что те же штаты хоть и не лишены недостатков, но на порядок лучше такой дыры, как наша страна. Но за последний год я как то неожиданно погрузился в их инфосферу и теперь понимаю, что моё хорошее мнение о штатах основывалось на банальной неосведомлённости. Наблюдая сейчас, что происходит с их экономикой, насколько античеловечен и порочен их крупный бизнес, насколько ОХЕРЕЛО (послушай, что раскрыл Сноуден) их правильтельство, насколько травматична и античеловечна их инфраструктура, заточенная под автомобили...я начал понимать, что разница между нашими упырями и упырями из западных стран намного меньше, чем я считал ранее. Да, Европа ещё не настолько опустилась, но и там всё намного хуже, чем можно предполагать по незнанию.
Блин, да даже сраный Илон Маск, которого по незнанию я раньше считал техно-иконой силиконовой долины, оказался немногим лучше таких корпоратов, типа Безоса или Кука. А всего то и надо было наткнутся на ютуб канал с детальным разбором его деятельности. А современная силиконовая долина оказалась...ничем хорошим в общем.
К чему я это всё...незнание - сила. Намного легче для психи жить в неведении, но всегда нужно держать в подсознании, что мир намного хуже, чем кажется на первый взгляд.
Блин, какая то исповедь получилась. Наболело..
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16.11.2021 17:04 Ответить
Ссылаетесь на предателя Сноудена? Этого для меня достаточно.
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16.11.2021 17:42 Ответить
Если ты считаешь Сноудена предателем, ты или из провластного лагеря, что автоматом делает тебя врагом нормальных людей или просто идиот, который даже не удосужился ознакомится с открытой Сноуденом информацией.
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17.11.2021 10:55 Ответить
Вы - хам. Невежественных хамов, российских холуев и ольгинских троллей, к которым вы относитесь, я игнорирую.
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19.11.2021 11:38 Ответить
Ну, наверно. Только это не делает меня неправым. Любой человек во вменяемом состоянии, прослушавший эти подкасты
https://www.youtube.com/watch?v=efs3QRr8LWw
https://www.youtube.com/watch?v=_Rl82OQDoOc
будет согласен, что это ужасно и неправильно. Чтобы считать его предателем, нужно быть или сторонником власти или неосведомлённым идиотом. Других вариантов нет.
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19.11.2021 12:52 Ответить
damaged_mak: не наверно, а точно - вы безнравственный аморальный холуй Кремля и, видимо плохо воспитанный человек.
Делаю исключение.
Кто пригрел Сноудена? - Россия. Китай-то вышвырнул его вон сразу! Кто дал ему трибуну, облизал, рекламировал? - Россия. Кто враг Украины? - Та же Россия. Следовательно?
Сноуден принимал присягу: Edward Snowden is an American whistleblower who copied and leaked highly classified information from the National Security Agency in 2013 when he was a Central Intelligence Agency employee and subcontractor. Изменил присяге, следовательно - Сноуден предатель.
Спецслужбы следят за людьми, партиями, политиками - подумаешь, новость! Следит и CIA, и моссад, и MI5, и ФСБ. Это их работа - в чём-то необходимая для соответствующего государства, в чём-то аморальная или даже преступная. Но это реальность.
Сноуден со своими пошлыми хихиканиями, лицемерием, предательством мне отвратителен.
Что касается Зеленского и его "команды" то с самого начала было очевидно: неуч, непрофессионал, без никакого опыта, трус, малокультурен, Украина ему чуждая и чужая. Наверно, такие, как вы, за него и голосовали.
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20.11.2021 13:20 Ответить
Хватит позориться. Ты уже во второй раз признаёшься в том, что почти не зная темы вопроса, делаешь далеко идущие суждения с завидной уверенностью в себе. Чтобы не писать такую чушь не нужно даже углубляться в подробности, достаточно хотя бы глянуть подкасты, ссылки на которые я привёл. Но это явно не твой путь.
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22.11.2021 10:26 Ответить
Что, на аргументы ответить нечего, да и не способны? А ваше мнение мне не интересно. "О теме вопроса" - учиться надо, любезный, умные книжки читать, а не пастись по сайтам и подкастам духовных подонков.
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22.11.2021 11:21 Ответить
Що за ютуб-канал? Як називається? Russia today?
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16.11.2021 18:54 Ответить
Common Sense Skeptic
https://www.youtube.com/channel/UCgKWj1pn3_7hRSFIypunYog
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17.11.2021 10:47 Ответить
И пусть Рашка в межународных судах доказывает потом легитивность своих денег и покупок. Это все равно что Израель будет признавать у себя права собственности Палестинцев.
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16.11.2021 16:20 Ответить
Великобритания при премьере Джонсоне стала именно той Великобританией, которая дала отпор Гитлеру во главе с Черчиллем. Теперь дает отпор Гитлеру-2.
Респект!
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16.11.2021 16:06 Ответить
так! Все точно так і буде: фріци почнуть качати газ через нову трубу, а москалі з пукіном за їх спиною продовжать наступ на Україну. І ніяк інакше.

а потім ********* розвалиться....
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16.11.2021 16:13 Ответить
Адекватный комментарий от западного политика такая редкость сейчас...
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16.11.2021 16:22 Ответить
Правильные вещи Боря говорит, но боюсь что Европа его не послушает, ведь для них главное нажива и собственные интересы. Они живут здесь и сейчас и им плевать на будущее поколение. После нас хоть потоп!!
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16.11.2021 16:37 Ответить
Британцы - великая нация!
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16.11.2021 17:09 Ответить
Rule, Britannia!
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16.11.2021 18:09 Ответить
проти Московії нам допоможе - нашій країні Україна допоможуть лише наші рідненькі військові-добробати-волонтери і українські шахіди. смерть путінським загарбникам !!!! а політики лише нас відволікають від нашої підготовки до кривавої війни з московитськім лайном. . . .
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16.11.2021 18:18 Ответить
Вся эта болтовня пустой гон,так называемые ценности фуфло,демократия,свобода,права человека,посмотрите на Саудовскую Аравию где гомосексуалистам рубят головы на площадях а женщина это домашнее животное с простынёй на башке,Запад всегда выбирает деньги а не сраную демократию,саудиты понятия не имеют что такое выборы,во власти одна семья веками и все устроены в правящие круги вплоть до троюродных племянников.
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16.11.2021 19:28 Ответить
И мы с 99% уверенностью (1% на чудо) знаем что именно выберет эта пожилая дамочка с низкой социальной ответственностью.
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16.11.2021 20:12 Ответить
Раньше в рф показывали как они перекроют газ Украине,а сейчас будут показывать как перекроют газ в европу.

Европа должна консолидироваться не вокруг Германии с "её" желанием поставлять газ в Европу,а вокруг стран желающих обезопасить себя от влияния рф как в экономическом плане,так и в военнополитическом.
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19.11.2021 12:18 Ответить
 
 