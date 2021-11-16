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США будут очень внимательно следить за действиями России в ближайшие недели, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США будут очень внимательно следить за действиями России в ближайшие недели, - Госдеп

США намерены продолжать тесную координацию усилий с союзниками и партнерами в Европе для реагирования на эскалацию со стороны России.

С таким заявлением выступил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров. Несколько наших европейских союзников уже провели свои дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи. Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – принимая во внимание эти действия", - заявил официальный представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предсказуемые отношения со стороны РФ.

"Но надежда – это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будет предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели", - добавил спикер внешнеполитического ведомства США.

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Как сообщалось, министры иностранных дел Германии и Франции выступили с общим заявлением, призвав Россию отказаться от эскалации напряженности на границе с Украиной. Кроме того, они предупредили Москву о катастрофических последствиях агрессии с ее стороны.

Автор: Наталя Джума
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Держдепу-черговий респект...
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16.11.2021 07:50 Ответить
И Пентагону тєж !
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16.11.2021 09:00 Ответить
Аж легше на душі стало.

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16.11.2021 07:56 Ответить
Пужьно просто перестать срєлять!!!! Зе!!!!!!!!!!
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16.11.2021 08:04 Ответить
всьо будіт ЗЕшибісь!
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16.11.2021 08:25 Ответить
Может хватит нагнетать, если войска и подвели то только в качестве предупреждения от наступления Украины.
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16.11.2021 08:19 Ответить
Если это не сарказм,то ты дебил. А,ну да-ты кацап. Это одно и то же))
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16.11.2021 08:37 Ответить
вор лог! Ты не иначе, как говна , у себя на диване, обожрался!
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16.11.2021 09:12 Ответить
Даже если Россия будет наступать,США будут внимательно следить.
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16.11.2021 08:42 Ответить
Вже котрий рік нас цим "нападом" лякають.
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16.11.2021 08:48 Ответить
"Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів...." Это серьёзно уже)))))
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16.11.2021 09:01 Ответить
Получается, что раньше не внимательно следили, или не следили совсем...
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16.11.2021 09:35 Ответить
Для України найважливіше розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантія безпеки.
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16.11.2021 10:06 Ответить
Некоторым диванным политикам забылось?????.....
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16.11.2021 12:06 Ответить
 
 