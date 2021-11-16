Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 16 ноября в мире зарегистрировали 426 102 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5586 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 254 589 978 случаев инфицирования, из них 426 102 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 122 004, из них 5586 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 230,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 7-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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оскільки розносчиками є і вакциновані ,правильно:
Чуть больше недели, как ужесточили карантинние норми и уже есть эффект..
Чемпион, туды его в качель.....
12. Как хорошо мрут гардемарины при родной говени: "В Севастополе напряженная ситуация с кислородом для ковидных больных, находящихся на ИВЛ - 5 Оборона Севастополя", "В Севастополе вообще критическая ситуация в медицине. Её нет. Моего мужа выставили из больницы на Ерошенко на 6-ой день с аритмией и депрессивным расстройством. Нас оставили без медпомощи. Желаю администрации города и Калугину того же. Бумеранг вернется", "В моргах тоже. Похоронить нереально долго. Говорят, мест нет: мрёте быстро, по 60 человек в день".
і це лише одне місто...