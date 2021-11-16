Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 ноября в мире зарегистрировали 426 102 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5586 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 254 589 978 случаев инфицирования, из них 426 102 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 122 004, из них 5586 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 230,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 7-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.



