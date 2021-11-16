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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 ноября в мире зарегистрировали 426 102 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5586 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 254 589 978 случаев инфицирования, из них 426 102 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 122 004, из них 5586 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 230,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 7-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Зате дороги класні! - "Велике крадівництво"
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16.11.2021 08:08
+7
Не сложно заметить,что смертность-заслуга зенелохов,как всегда,все случилось внезапно.Неожиданно уголь на тес закончился,зима также пришла внезапно.Предсказуемо только идет грабеж страны
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16.11.2021 08:09
+4
Чуть больше недели, как ограничили доступ антиваксов в транспорт и магазины и уже есть эффект...
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16.11.2021 08:06
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16.11.2021 08:03 Ответить
Чуть больше недели, как ограничили доступ антиваксов в транспорт и магазины и уже есть эффект...
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16.11.2021 08:06 Ответить
Да,это на словах ограничения.На самом деле ограничений никаких,можно пройти в транспорт а магазин по чужом сертификату,так для инфы),в большинстве из случаев никакого контроля
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16.11.2021 08:11 Ответить
вот это достижение) все переболели) зеленое прямо)
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16.11.2021 08:13 Ответить
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16.11.2021 09:14 Ответить
Ну, есть люди, которые гордятся тем, что на красный свет перекрестки проскакивают...
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16.11.2021 08:17 Ответить
це погано,що у час епідемії Влада нікчемна.
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16.11.2021 09:09 Ответить
Так это данные за выходной день.
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16.11.2021 08:27 Ответить
Тогда хреново дело.
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16.11.2021 08:32 Ответить
все таки уточню.

оскільки розносчиками є і вакциновані ,правильно:

Чуть больше недели, как ужесточили карантинние норми и уже есть эффект..
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16.11.2021 09:08 Ответить
Шота в нашем городе я никаких собственно ограничений покуда не ощутил. Кроме тех что и раньше были - в общественном месте в маске и в троллейбусах ограничение 35 человек. Фсьо.
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16.11.2021 09:22 Ответить
Зате дороги класні! - "Велике крадівництво"
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16.11.2021 08:08 Ответить
Не сложно заметить,что смертность-заслуга зенелохов,как всегда,все случилось внезапно.Неожиданно уголь на тес закончился,зима также пришла внезапно.Предсказуемо только идет грабеж страны
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16.11.2021 08:09 Ответить
Вытянуть идиота из Кривого Рога на большую сцену можно, а вот вытянуть из идиота идиотизм - невозможно!
Чемпион, туды его в качель.....
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16.11.2021 08:10 Ответить
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16.11.2021 08:13 Ответить
Вывсеврети этагрипп!!!
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16.11.2021 08:19 Ответить
Ну так"чемпионы,по борьбе".
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16.11.2021 08:23 Ответить
Успехи зе-команды и зеленского лично, по борьбе с ковидом уже видит весь мир
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16.11.2021 08:30 Ответить
Зато покойников повезут по новеньким дорогам,под ярко горящими фонарями в какуразницу сторону с какойразницей иминем.
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16.11.2021 08:49 Ответить
Враховуючи кількість населення в інших країнах, вказаних в переліку, Буба такі чемпіон світу із померлих в країні, до керма якої він проліз.
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16.11.2021 08:52 Ответить
Липа. Потому что если брать в процентном отношении и количеству населения то мы на ПЕРВОМ месте !!!
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16.11.2021 09:00 Ответить
чемпіони боротьби з короновірусом? тільки срібні призери
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16.11.2021 09:08 Ответить
ще раз про рашенГівно статистику:

12. Как хорошо мрут гардемарины при родной говени: "В Севастополе напряженная ситуация с кислородом для ковидных больных, находящихся на ИВЛ - 5 Оборона Севастополя", "В Севастополе вообще критическая ситуация в медицине. Её нет. Моего мужа выставили из больницы на Ерошенко на 6-ой день с аритмией и депрессивным расстройством. Нас оставили без медпомощи. Желаю администрации города и Калугину того же. Бумеранг вернется", "В моргах тоже. Похоронить нереально долго. Говорят, мест нет: мрёте быстро, по 60 человек в день".

і це лише одне місто...
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16.11.2021 09:11 Ответить
Помирать від ускладнень, яке в країні у 73%.
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16.11.2021 09:16 Ответить
Почему Украина 2-я в Европе, если первая? Почему всегда РФ записывают в Европу, если это Азия?
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16.11.2021 11:28 Ответить
 
 