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838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине

В Украине зафиксированы 16 308 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 ноября. Также за минувшие сутки зафиксированы 838 летальных исходов - самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 9 ноября - 833 летальных случая, до этого 26 октября - 734 летальных случая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19 в Украине.

За сутки 15 ноября в Украине:

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 зафиксированы 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1168, медработников – 327);

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 268 088 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

Также за минувшие сутки:

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 госпитализированы – 2264 человека;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 летальных исходов – 838;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 выздоровели – 21 914 человек.

Также читайте: Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 заболели – 3 244 749 человек;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 выздоровели – 2 664 373 человека;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 летальных исходов – 77 985;

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 292 648.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведены 21 218 965 прививок.

88,2% госпитализированных от COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни лдной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 10
838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 11
838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 12
838 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагический рекорд в Украине 13

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
А вчора з усіх утюгів вже хвастались, що епідемія пішла вниз

Зелені недоумки
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16.11.2021 08:21
+15
И не говори.
Вчера тело вакцинировалось китайчатиной первый раз и сразу считает, что его Корона не берет (и ему даже бумадку выдают, что он теперь бессмертный), а еще через неделю оказывается в реанимации.

Казалось бы, причем тут отсутствие мозгов...
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16.11.2021 08:36
+11
Спасибо зеленскому у его команде за дороги на костях украинцев-антиваксеров. зато ***********% сейчас должно быть очень смешно
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16.11.2021 08:21
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Сам недавно стоял в такой очереди(в понедельник пополнил статистику выздоровевших ), бесит просто, что даже там находятся 5-6 бывших людей, что высовуют из маски свой поганый клюв и 1-2 совсем конченых, вообще без маски.
Быдло...
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16.11.2021 09:34 Ответить
Ну и здоровья у тебя . Пять часов в очереди!!!
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16.11.2021 09:45 Ответить
Та да. В нашей стране чтобы болеть нужно неслабое здоровье для этого иметь.
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16.11.2021 09:51 Ответить
Да есть экземпляры, которые при первом чихе кушают по килограмму антибиотиков, которые посоветовал сосед без медобразования. А когда начинаются проблемы с ЖКТ они рассказывают, что это все от плохой экологии и от рептилоидов, которые что-то на их распыляют с летающих тарелок.
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16.11.2021 17:33 Ответить
Возможно такие и есть. У меня таких знакомых нет. Только по назначению лечащего семейного врача и под его наблюдением.
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16.11.2021 17:35 Ответить
Акцентирую на всякий случай - не врача системы МОЗ, а дествительно ЛЕЧАЩЕГО.
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16.11.2021 17:37 Ответить
Странник Виртуальный d2c4d836

Угу. Рішення про госпіталізацію приймають по результатам аналізів, а ось рішення про вакцінацію приймають без усіляких аналізів - аби папірець підписав. До чого тут госпіталізація? Ще до госпіталізації нічого людині робити не потрібно? Ніяк її лікувати не треба? Чекати поки все дійде ро пипецю. Потім вже рішення приймати? Так Вас від грипу чи іншого ГРВІ лікували коли Ви ним хворіли? От якби починали лікувати одразу при перших симптомах, то може й лікарні не були б перегружені хворими. А якби антибіотики починали давати при перших підозрах на пневмонію (як власне завжди і робили до ковідної істерії) то може б і не було б стільки смертей. І не треба мені казати, що антибіотики не допомагають. Допомагають вони як власне і завжди допомогали. Тільки треба їх своєчасно вживати, а не коли вже сатурація ніжче плінтусу та людина задихається.

01.11.2021 22:38
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17.11.2021 10:29 Ответить
И шо этим постом Вы мне сказать хотели? Я и сейчас то же самое скажу. И лечащий семейный врач моей супруге таки антибиотики назначил. Ибо у нее ко всему прочему нехилый такой себе бронхит был. И по словам того же врача дабы не допустить, чтобы он из бронхов в легкие "опустился" именно для того и назначил. Или у вас только один ковид бушует? Другие сопутствующие заболевания исключены? Мне покуда кстати никто антибиотики не назначал. И я покуда их не употреблял от слова совсем. Я смотрю Вы хотите меня выставить эдаким придурком занимающимся самолечением безалаберно. Не выйдет. Также как не выйдет здравомыслящих людей выставить тупыми плоскоземельщиками антиваксерами, которые вцелом не приемлют вакцин, а не просто новомодные типа вакцины за вакцины не считают.
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17.11.2021 13:11 Ответить
Хороший врач сначала определяет чем вызвано воспаление легких, а в случае бактериальной его причины - еще и чувствительность штамма возбудителя к разным антибиотикам . Если причиной были вирусы или грибки - антибиотики ухудшат ситуацию.
П.С.
А по поводу лечени ОРВИ антибиотиками что скажете?
Странник Виртуальный d2c4d836

Тобто Вас дисбактеріоз лякає більше ковіду? Зрозуміло, що антибіотики самі не вживають. Завжиди разом з креоном, або лінексом. До того ж людина яка ними не зловживає, а вживає тільки в разі потреби не наразить себе на небезпеку більшу ніж згоріти від пневмонії. Мені Ваша криза антибіотиків до лампади. Вам треба вилікуватись, чи взнати про кризу антибіотиків. Взагалі немає ліків без побічних ефектів. Ваша новомодня вакцина теж не без побочки. Але там Ви її чомусь легко припускаєте. Вас навіть не лякає що вона взагалі експерементальна. Я Вам про те що мене завжди рятувала. Саме мене і саме завжди. Ви мені якісь теоритичні припущення. Мені ось взагалі останнього разу місяць тому не прийшлося навіть антибіотиків вживати коли ГРВІ вся родина захворіла. Достатньо було грипго та афлубіну. Дружина правда ще рамантидин вживала.
02.11.2021 00:11
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17.11.2021 13:52 Ответить
Я нихрена не понимаю Ваших намеков. Под тем что писал ранее подпишусь и сейчас. Все. Хороводы с загадками водить не вижу смысла. Всего дорого. Это мой последний ответ в данной ветке.
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17.11.2021 14:06 Ответить
Іншого виходу не було. Після тижня температури 40, потрібно було лікувать пневмонію. Потрібно було отримать карту лікування.
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16.11.2021 10:10 Ответить
А що ж Ви цілий тиждень робили при температурі 40?
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16.11.2021 17:46 Ответить
Збивав температуру. І валявся як кусок ганчірки.
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17.11.2021 08:15 Ответить
А до сімейного чого не звернулися?
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17.11.2021 13:16 Ответить
Звертався до чергового лікаря.
Якщо немає ускладнень, особливо з легенями та диханням , потрібно просто збивать температуру.
У лікарів за весь період я був 4 рази.
4-й день - направлення на тест.
7-й день - направлення на аналізи та знімок легень.
8-й отримав карту лікування пневмонії.
14-й день - виписка та документальне оформлення видужання.

З 8 дня хвороба пішла на спад , та температура вже не підіймалась більше 37,5 .
Все індивідуально , головне ,щоб не було проблем з диханням. Тоді через скору на кисень.
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17.11.2021 13:28 Ответить
Все зрозуміло. Не здивувало. Вас лікували за протоколом МОЗ.
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17.11.2021 13:40 Ответить
а им даст зеленский по тысячи?
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16.11.2021 08:50 Ответить
...ждёмс позитивный ролик выпадлкового прездобола-смерть, как оно сегодня покушало и покакало.....
понавыбирали дерьманиматоров, блин... у дебилов-чемпионов каждый день потери - по два "Иловайска"....(((((
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16.11.2021 08:51 Ответить
Это точно! Как там выводы от зедебильной безумной? Преступная халатность,руководства страны ? Разве здесь не так? Только ,два Иловайска каждый день!!
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16.11.2021 09:00 Ответить
Наблюдательные люди уже отмечали, что по понедельникам количество смертей больше, чем обычно. Высказали замечание, что смерть фиксируется после вскрытия, а патологоанатомы на выходные не все на работе. Отсюда на понедельник вероятно попадают и люди , умершие и ранее.
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16.11.2021 10:49 Ответить
До конца ноября должен уколоть вторую дозу короновака.Боюсь будет ажиотаж.Старикам тыща - не лишняя,на них и расчитана,чтобы прививались.
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16.11.2021 08:55 Ответить
Проснись. Де ти там гроші побачив? Коли вже мізками будете думати?
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16.11.2021 08:59 Ответить
Мозги у подоляковцев?

Поверь - если бы ЗЕ был против вакцинации, эта тушка тут бы пела те же песни, что и антиваксы.
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16.11.2021 09:05 Ответить
це бот далбайоб
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16.11.2021 09:21 Ответить
Нафига старикам абонемент в спортзал? Они бы пошли за реальной тыщей.
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16.11.2021 09:31 Ответить
Да, старикам 1000 не помешает, замерзшим и на голодный желудок сходить в музей или на тренажеры.
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16.11.2021 12:47 Ответить
Слышали звон,да не знаете откуда он?
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16.11.2021 14:54 Ответить
Херсонская медицина как всегда лучшая!! 153 больных 29 трупов,каждый пятый.
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16.11.2021 08:57 Ответить
звісно що лучшая, хворих так мало бо всіх відправляють додому лікуватись, тобто в статистику потрапляють тільки важкі випадки, таким і у моїй області промишляють, щоб до "зони"з обмеженнями не потрапити
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16.11.2021 09:24 Ответить
Вова, пообіцяй до 1000 добавить кожному по куску асфальта. Сертифікат на право володіння часткою асфальту в дорогах. І багатітимуть, і дорожніми магнатами будуть!
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16.11.2021 08:58 Ответить
Вова, підкидаю геніальну ідею. Можеш не дякувати. Оголоси що кожному вакцинованому держава заплатить по 5000 гривен. На рахунку в казіно.
І хай багатіють! І оголоси сумму яку ти даруєш. 150 мільярдів гривень!
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16.11.2021 09:04 Ответить
Гениально!
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16.11.2021 10:23 Ответить
счора була стабільність, а сьогодні стабільність зашкалює
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16.11.2021 09:07 Ответить
Як що по Україні померло від КОВІДа 838 чоловік то де інформація скільки людей померло від інших захворювань?
Чому все звалюють на ковід але не надають звіт про смертність від інших смертельних захворювань,наприклад від туберкулезу або від сніду?
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16.11.2021 09:43 Ответить
Від тубика в Україні помирає по 10 людей на день.
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16.11.2021 13:28 Ответить
А може такі люди теж достойні вакцинації?Та сертифікації на вакцинування?
Вже і незнаю,нам в школах і без відома батьків та всяких там формальностях завжди проводили ,,манту,, а тепер про любе втручання до дитини потріда згода батьків,які в більшості,,вибачте ,даже не знаю як мякго їх назвати.не компетентні.Та і ніхто вже цього не робить.
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16.11.2021 13:53 Ответить
Які такі? померлі?
П.С. проба Манту - не щеплення. Щеплення це БЦЖ, його в Україні всім ще в пологовому будинку роблять (крім малюків з вродженим ВІЧ інфікуванням та недоношеним).
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16.11.2021 17:24 Ответить
,,Манту,,це не щеплення це вірно.Але мав на увазі що медицина піклувалася про наше здоровя і цілком безкоштовно а тепер ,,піклується,, або примусово або за гроші та взятки.
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16.11.2021 17:32 Ответить
Природний відбір в дії, як і говорив стирина Чарльз.
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16.11.2021 09:46 Ответить
Вчора великий фахівець Ляшко кукурікав про стабілізацію, вихід на плато та зниження рівня захворюваності
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16.11.2021 09:47 Ответить
на цифрах воно так і буде. Прогнозую, що більше 23 тисяч на добу в цій хвилі вже не буде. А було і 27 тисяч
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16.11.2021 10:34 Ответить
За 3 дні статистика, доки ця маніпуляція буде збуджувати і без того занадто чутливих 💉
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16.11.2021 09:56 Ответить
Ніхто за два місяці не помітив, що на вихідних статистика йде вниз.
А тоді в понеділок новий трагічний рекорд.

По інфікованим зрозуміло - вихідні в лабораторіях.
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16.11.2021 10:21 Ответить
Вчора комусь пояснював.
Pol Chopa

У нас аж у вівторок -реалпоказник (на понеділок,нуу вихідні у всіх же)

15.11.2021 19:17 Ответить Удалить
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16.11.2021 15:19 Ответить
Смертність в країні при ЗЕлених аж зашкалює... Тільки у їхньому зеленому мозку, все ж - доктор смерть Уляна Супрун.
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16.11.2021 10:32 Ответить
Титул "Доктор СМЕРТЬ" американка отримала ще до появи явища "слуг народу"....
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16.11.2021 13:03 Ответить
делим цифру сб,вс,пн на три - получаем среднюю и не рекордную.Даже в таком моменте казалось бы трагическом, власть мелко жульничая на цифрах дурит население. Ведь удобно правда,в выходные не тревожить людей ( пятидневка как никак) цифрами,и в понедельник с утра не особо (не доних и так), а вот во вторник уже шугануть так шугануть. Манипулируя страхом можно заставить людей делать то что тебе нужно .
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16.11.2021 10:39 Ответить
Агитаторы стали уже не агитировать, а просто затравливать тех кто хочет остается человеком и не подчиняется антиконстиционным указам. Все ближе 24 ноября и люди собирутся на площади конституции в Киеве 10 часов. Посмотрим скольким людям не плевать на конституцию и свои права.
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16.11.2021 11:23 Ответить
Будеш лише ти та Санчо Панса.
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16.11.2021 11:43 Ответить
Согласен. Санчо Панчо и еще 50000 украинцев.
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16.11.2021 11:48 Ответить
Конституция это закон государства имеющий НАИВЫСШУЮ законодательную силу!
Все люди равны не зависимо от медицинских процедур в том числе.
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16.11.2021 11:52 Ответить
Українці самознищуються. І це при тому, що будь яка вакцина в Україні є, це ж на расєї тільки «спутнік» та ніякого вибору.

А якщо ця невакцинована орда бурятів на нас піде, а ми не захищені?

Робіть вакцини, поки не пізно. Нам ще Неньку від одічалих треба буде боронити.
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16.11.2021 11:48 Ответить
У природы нема поняття добра та зла.Есть понятие баланс.Если природа решила подсократить популяцию людства,вона це зробить в инший спосiб.З*явится новий вирус,ещё и ещё,пока природа не получит ей нужный баланс.Як вариант
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16.11.2021 12:58 Ответить
Та она не понимает этого! Она думает эмоциями! "Ой, лишенько! Люди помирають! Ніколи такого не було і от - знову!"
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16.11.2021 13:03 Ответить
Мабуть красотка.Брала первые места на конкурсе мисс Мира.Там вопросы несложные и конкурсы интересные.Наприклад на питання"Ваша заветна мрия?",вiдповiдала"Мир во всём мире"и щоб у всех був розовый пони
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16.11.2021 13:23 Ответить
Геї штолє?

Бачу ********** обговорювати тих, кого не знаєте. Чи вам просто потрібна красуня-королева? Пєдікам завжди потрібна королева. Єслі шо, я згодна нею бути, по-перше, я красуня, по-друге розумна, по-третє, люблю геїв, вони такіє працівниє шалуни.
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16.11.2021 13:52 Ответить
Оце мене просто порвало....
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16.11.2021 14:00 Ответить
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16.11.2021 14:16 Ответить
В геях не розбираюсь.А вот красоток люблю.Як що грабить то банк.Е.ать то королеву
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16.11.2021 14:09 Ответить
Як це не розбираєшся у геях? У тебе ж такий самий сучий характер, як і у твого співрозмовника Задрали Задрали - vitalymkua, який скаче з одного ака на інший, як той кролик. Він так постійно дівчат обговорює поза очі, це його коник. Ви одразу знайшли одне одного, бо у геїв радар на своїх стоїть в одному місці, вони ніколи не помиляються.
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16.11.2021 14:15 Ответить
Девушка мне с вами обсуждать нечего.Найдите себе другого собеседника
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16.11.2021 14:17 Ответить
Ніт! Стаять! Баяцца!
Сам припаркувався під моїм коментарем, давай балакати.

Природа вже давно вирішила скоротити тих, хто її знищує, але, людина - хитра тварина, вони вигадала багато способів природу обдурити. Вакцина - це саме той метод, який допоможе вижити людині, не зважаючи на те, добра вона чи лиходій.

Так, у вас на расії немає вибору вакцин і тому кацапяче плем'я вже змирилося з цим вірусом і почало інтенсивно здихати. Українці мають вибір і роблять вакцинацію, не зважаючи на вашу наполегливу кацапячу антиваксерну працю.
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16.11.2021 14:40 Ответить
Мабуть ти всё таки не красотка.А чувырло с порезанным ртом,переходящая на необоснованные оскорбления
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16.11.2021 14:44 Ответить
Шо лапоть! Вже не хочеш про природу, яка балансує?

Чувирло з розірваною дупою - це ти, лапоть!

А я - таки красуня.
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16.11.2021 14:48 Ответить
Можешь считать себя кем угодно.Для меня ты чувырло с порванным ртом,разводящее срач на сайте
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16.11.2021 14:54 Ответить
А ти для мене рускагаварящєє гвинтороге бидло, яке пропагандонить кремлівські методички на українському сайті. Срач розводиш ти, для цього і прийшов під мій коментар зі своїм партнером по нетрадиційному секасу Задралой Задралой. Ти його там менше дери, бо воно вже фсьо, задралося.
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16.11.2021 15:05 Ответить
Тобто померлі 800+ майже щодня - то є балланс для УКРАЇНИ!? Це при тому що народжуваність ніже плінтуса!? КИТАЙЦЯМ чи Індусам розкажіть про цей балланс. Теорія звісно цікава. Але так думати може лише Кацап, коли нас і так знищуюють по 2 Ілловайська щожня... Тому що українців лише меншає, на відміну від, арабів, негрів, китайців, індусів, і КАЦАПСЬКИХ ОРКІВ.
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16.11.2021 13:06 Ответить
Рождаемость тут то причём?В неволе и при плохой экономике,не размножаются даже звери.Это вопрос не к вирусу,а к политикам.Вирус жнец возьмёт своё по всему земному шарику и таким образом никто ничего не потеряет,в отношении цифр.А вот если докажут,що вирус биологическое оружие,а не природного происхождения,тогда вопросов к природе не имею
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16.11.2021 13:32 Ответить
Не порівнюйте людей та тварин.

-"Рождаемость тут то причём?В неволе и при плохой экономике,не размножаются даже звери.."

Ваша ТЕОРІЯ спростована всіма циганами світу, індусами (багата нація) та мешканцями Близького сходу, ті що пруть нині через Біллоруську РФ до Польщі. Отож пролет полный.
Это Фиаско.
Тванини мають інстинкт самозбереження - Антивакси ні.

Тварини розумніші за антиваксів.
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16.11.2021 13:56 Ответить
Какие цыгане?!Цыгане вообще рожают в поле под конём и о вакцинах ничего не знают
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16.11.2021 14:04 Ответить
А тварини знають!? Чи чому було написано про тварин в" условиях плахой экономики!"??? ? Чи тварини економіку розуміють!?!? Це ж ваші слова, а не мої.

Ваша теорія то є - кацапський геноцид для України.

Китайці за таке вам би голову "відірвати і сказати що так і було, то таким вас вони й знайшли". ТАК НАВІТЬ ЛІПШЕ".
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16.11.2021 14:12 Ответить
Шо за поток бреда?
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16.11.2021 14:14 Ответить
Дуже самокритично, навіть як для вас.
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16.11.2021 14:20 Ответить
Ну это ведь метафора или алигория.Шо не понятно,шо звери в неволе не размножаются?Так же и люди в странах с плохой экономикой и диктаторских режимах.Иначе бы Ким Чен Ыын уже бы завоевал США
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16.11.2021 14:27 Ответить
А че ж не завоевал!?
САША ШО ТЫ КУРИШЬ!?

- Так же и люди в странах с плохой экономикой и диктаторских режимах.Иначе бы Ким Чен Ыын уже бы завоевал США

А может не получается!? А может все еще впереди!? КИТАЙ И США и так мир дерибанят на пополам.
Заканчивай курить эту дурь и жрать мухоморы. И стрелки не переводите Александр. Количество населения в Украине нужно не понижать (как бы Кацапам и Антиваксам этого не хотелось) а повышать. И теория балланса актуальна для стран с повышенной рождаемостью при органиченных ресурсах, а для Вымирающей Украины, эта теория Антиваксов - является Массовым самоубийством, на которые идут несознательные люди, это БЕЛОЕ БРАТСТВО Украины, которые запуганы Пропагандистами Кремля и выбирают смерть от ковида, чем просто пойти сделать укол и жить спокойно.
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16.11.2021 14:48 Ответить
Тролль потеряйся
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16.11.2021 14:57 Ответить
Слив защитан



Теряйся сам Кацапский бот у себя в Мордоре. СТОП РАБСЕЯ!!!



STOP КАЦАП!
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16.11.2021 15:04 Ответить
И мрут на ура. Кто хочет заниматься дарвинизмом - пожалуйста, делайте свои поселения, отгрораживайтесь там от всего остального мира и занимайтесь там решением проблем, которые в мире давно решили. Так сказать, героически создавайте себе препятствия и героически с ними боритесь.
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16.11.2021 14:16 Ответить


циган бачив.

коней ні.
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16.11.2021 18:50 Ответить
Чуваки сходили на выборы мабуть.Ведь на выборы можно и без сертификата.
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16.11.2021 12:51 Ответить
не пожелал народ заранее вакцинироваться.
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16.11.2021 16:12 Ответить
Відомого львівського антивакцинатора(нельвів"янам.Стахів- просто довбо..об ) підозрюють у вчинені злочину проти основ нацбезпеки України







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому громадському активісту за фактом дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади та зміну конституційного ладу (ч.ч. 1, 2 ст. 109 КК України).

За даними слідства, на початку листопада поточного року чоловік організував та очолив мітинг у місті Києві, на якому були присутні понад 3 000 людей та під час якого під антивакцинаторськими гаслами публічно закликав присутніх до примусового видворення представників усіх чинних органів державної влади та самостійного провадження державної влади через підконтрольні неконституційні органи.

Слідчі дії тривають
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16.11.2021 18:47 Ответить
Гарна новина. Давно пора цю кацапську шайку Шарікових-Швондерів закрить десь в "зажопінську".
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16.11.2021 19:14 Ответить
Аллілуя!!!

https://youtu.be/-aQBs77E9tg
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16.11.2021 23:21 Ответить
Сам вистояв двічі у черзі на першу прививку і дуже не задоволений як і більшість залякуванням людей не помірними штрафами на фоні похолодання, скупченням у місцях вакцинації. А на питання чому раніше не вакцинувався маю відповідь, пішли Ви в сраку, бо записався по інтернету Бог знає коли і хер яка скотина передзвонила. До речі в черзі був явно хворий на грві і тепер чекаю на хворобу. Вибачте за грубість.
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17.11.2021 05:10 Ответить
Для антиваксирів ці цифри ні про що. Їхня відповідь: "Вы все врете"
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17.11.2021 06:51 Ответить
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