Не дождавшись одобрения ЕМА, в Вене начали делать COVID-вакцины детям от 5 лет
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В столице Австрии открыли первый пункт вакцинации против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", 15 ноября отдельный зал для прививки детей открылся в конференц-центре Austria Center Vienna – одном из крупнейших центров вакцинации в Вене.
Маленьким пациентам вводят меньшую, чем взрослым, дозу вакцины Pfizer. Ее определяет на месте педиатр, учитывая физическое состояние и вес ребенка.
На пилотном этапе ежедневно будут вакцинированы около 200 детей. В дальнейшем городские власти планируют расширить возможности, учитывая большой спрос: уже сделаны 9 тыс. заказов на детские прививки.
Детей пока вакцинируют в режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, ведь Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило вакцинацию против COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет. В австрийском Минздраве ожидают, что это произойдет 24 ноября.
Как сообщалось, с 15 ноября по всей территории Австрии начал действовать так называемый локдаун для невакцинированных. Это означает, что лица, не имеющие прививки против коронавируса, могут покидать жилье только по определенным причинам, например работа и образование, покупка необходимых товаров, использование медицинских услуг и вакцинация против COVID-19, удовлетворение основных религиозных потребностей, отдых на свежем воздухе.
Лицам, не вакцинировавшимся против коронавируса, с понедельника запрещено посещать заведения розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов. Кроме того, они не смогут пойти в кино, на концерт, в парикмахерскую, спортивный зал или в ресторан – посещение этих заведений будет разрешено только после предъявления сертификата вакцинации или медицинской справки о перенесенной коронавирусной инфекции.
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но ужаленным пох, они будут топить и дальше, так как они уже обречены
молодой мужик, здопоровый, спорт, не курит - инсульт через 3 недели с начала болезни.
Ехал в автобусе с женщинов-педиатромю У нее телефон всю дорогу был горячим - и только 1 звонок был не про ковид. ДЕТСКИЙ ковид, понимаете?
за вчера 5 раз подошел к окну на Леси Украинки -5 скорых.
дада, ковид не при чем...
скажу вам - статистика наша - ВРАНЬЕ. Все в разы хуже...
Тайваньские власти объявили в среду, что приостановят введение вторых доз вакцины Pfizer подросткам из-за риска миокардита и перикардита.
Официальные лица Тайваня приняли это решение после изучения данных по США, где подросткам всё еще предлагается делать экспериментальные уколы против Covid-19.
Согласно статистике США, риск развития миокардита у молодых людей после приема второй дозы в 10 раз выше, чем после первой дозы.
просто теперь умирает на 5 тыс больше. Чем это хорошо?