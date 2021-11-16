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Не дождавшись одобрения ЕМА, в Вене начали делать COVID-вакцины детям от 5 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Не дождавшись одобрения ЕМА, в Вене начали делать COVID-вакцины детям от 5 лет

В столице Австрии открыли первый пункт вакцинации против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", 15 ноября отдельный зал для прививки детей открылся в конференц-центре Austria Center Vienna – одном из крупнейших центров вакцинации в Вене.

Маленьким пациентам вводят меньшую, чем взрослым, дозу вакцины Pfizer. Ее определяет на месте педиатр, учитывая физическое состояние и вес ребенка.

На пилотном этапе ежедневно будут вакцинированы около 200 детей. В дальнейшем городские власти планируют расширить возможности, учитывая большой спрос: уже сделаны 9 тыс. заказов на детские прививки.

Детей пока вакцинируют в режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, ведь Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило вакцинацию против COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет. В австрийском Минздраве ожидают, что это произойдет 24 ноября.

Как сообщалось, с 15 ноября по всей территории Австрии начал действовать так называемый локдаун для невакцинированных. Это означает, что лица, не имеющие прививки против коронавируса, могут покидать жилье только по определенным причинам, например работа и образование, покупка необходимых товаров, использование медицинских услуг и вакцинация против COVID-19, удовлетворение основных религиозных потребностей, отдых на свежем воздухе.

Читайте: Австрия вводит локдаун для невакцинированных граждан

Лицам, не вакцинировавшимся против коронавируса, с понедельника запрещено посещать заведения розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов. Кроме того, они не смогут пойти в кино, на концерт, в парикмахерскую, спортивный зал или в ресторан – посещение этих заведений будет разрешено только после предъявления сертификата вакцинации или медицинской справки о перенесенной коронавирусной инфекции.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Це просто треш. Це ж як треба залякати людей щоб до такого докотилися?
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16.11.2021 09:09
+9
Фашизм 21го века он такой.
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16.11.2021 08:26
+7
Ты проверял все эти трупы на причины смерти? И где общая статистика смертности за день в Украине?
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16.11.2021 09:19
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Фашизм 21го века он такой.
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16.11.2021 08:26 Ответить
Фашизм 21 века - это когда 800 трупов в день, 5000 в неделю, 20 тыс в месяц, и власти нихера не делают чтобы остановить этот гребанный ковидомор!
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16.11.2021 09:14 Ответить
Отчасти - да, но, вакцины, тем более детям, тут ни при чём.
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16.11.2021 09:16 Ответить
Ты проверял все эти трупы на причины смерти? И где общая статистика смертности за день в Украине?
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16.11.2021 09:19 Ответить
Манипулируют статистикой. Всех кого можно записать в ковид жертву всех записывают.
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16.11.2021 09:40 Ответить
И даже кого нельзя! Всех записывают

но ужаленным пох, они будут топить и дальше, так как они уже обречены
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16.11.2021 09:43 Ответить
Смотрю боты совсем разошлись... Такое мог написать только удод абсолютно далекий от медицины
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16.11.2021 10:28 Ответить
Всё верно, буквально за 2 недели у моих кумовей умерли близкие люди от хронических заболеваний и неверных диагнозов при попадании в больницу, но всех записали и хоронили как ковидных. Так что статистика накручена, за вакцины заплачено - надо колоть и будут таки колоть, фашисты.
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16.11.2021 09:47 Ответить
Агитаторы становятся все агресивней. Что с ними⁉️
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16.11.2021 10:46 Ответить
вчера был по делу в одном админучреждении. Из трех случайно подслушанных разговоров - все три были про болезнь или смерь близкого человека от ковида.
молодой мужик, здопоровый, спорт, не курит - инсульт через 3 недели с начала болезни.
Ехал в автобусе с женщинов-педиатромю У нее телефон всю дорогу был горячим - и только 1 звонок был не про ковид. ДЕТСКИЙ ковид, понимаете?
за вчера 5 раз подошел к окну на Леси Украинки -5 скорых.
дада, ковид не при чем...

скажу вам - статистика наша - ВРАНЬЕ. Все в разы хуже...
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16.11.2021 11:45 Ответить
"Кінець дитинства"...
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16.11.2021 08:42 Ответить
Childhood End как пели Айрон Мэйден. А доза, которую определяет педиатр на месте, это вообще из ряда вон.
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16.11.2021 09:00 Ответить
Це просто треш. Це ж як треба залякати людей щоб до такого докотилися?
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16.11.2021 09:09 Ответить
Тайвань приостанавливает второй раунд вакцинации Pfizer COVID для детей из-за проблем с сердцем.



Тайваньские власти объявили в среду, что приостановят введение вторых доз вакцины Pfizer подросткам из-за риска миокардита и перикардита.

Официальные лица Тайваня приняли это решение после изучения данных по США, где подросткам всё еще предлагается делать экспериментальные уколы против Covid-19.



Согласно статистике США, риск развития миокардита у молодых людей после приема второй дозы в 10 раз выше, чем после первой дозы.
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16.11.2021 09:33 Ответить
да, потому они продолжают колоться Модерной, ковишилдом и Короноваком.
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16.11.2021 11:47 Ответить
Цинично. Одобрение или не одобрение былоб дождаться.
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16.11.2021 09:40 Ответить
Люди умирали и до ковида. И от пневмоний в сезон было много, так говорит мне враз нашей обл больницы… вот хотел спросить, где же аналитика? Где цифры? Сравнить что было раньше и что сейчас? На сколько прирост смертности? Какой рост пневмоний? И много еще аналогичных сравнений… почему нет данных в свободном доступе?
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16.11.2021 09:41 Ответить
Потому что фейк
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16.11.2021 10:11 Ответить
Думаю, не фейк, но накручено специально. Сам уже 2 раза точно переболел. Не тяжело, слава Богу. Смертность есть, но ее слишком преувеличивают, по моем
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16.11.2021 10:18 Ответить
Во всем мире преувеличивают?
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16.11.2021 10:30 Ответить
Каждый день на земле в результате осложнений вызванных ковидом умирает примерно 5-6 тыс. человек. В то же время от голода умирает около 23 тыс. человек ежедневно.
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16.11.2021 10:49 Ответить
а если бы не было ковида- то перестали бы умирать от голода или что?
просто теперь умирает на 5 тыс больше. Чем это хорошо?
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16.11.2021 11:47 Ответить
А где я утверждал, что хорошо. Люди от голода умирали и до ковида, и особо никто по этому поводу не переживал и не переживает, при том, что их количество втрое больше. Просто на голодающих не заработаешь, а вот на страхе - запросто.
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16.11.2021 12:02 Ответить
это если только вопрос заработка, а не что то пострашнее
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16.11.2021 14:06 Ответить
а в чем проблема? где то видел в государстве Нигер почему то нет ни одного случая Ковид... нет, не тестов не делают, а Ковида не нашли... может вранье, но думаю во многом накручено, и у нас и в других странах
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16.11.2021 14:08 Ответить
Это за гранью добра и зла
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16.11.2021 12:58 Ответить
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16.11.2021 14:44 Ответить
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16.11.2021 14:45 Ответить
 
 