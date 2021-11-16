РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13952 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Российские террористы сбили Боинг Война
1 786 8
война (46523) Россия (91193) Донбасс (26945) Европейский суд по правам человека (795) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Европейский суд по правам человека отложил на два месяца начало рассмотрения дела против России по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Европейский суд по правам человека отложил на два месяца начало рассмотрения дела против России по Донбассу

Европейский суд по правам человека на два месяца отсрочил заседание о приемлемости дела Украины против России по Донбассу.

Об этом говорится в сообщении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Первое слушание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" должно было состояться 24 ноября 2021 года, но теперь перенесено на 26 января 2021 года.

Также читайте: "Россия лжет и затягивает процесс": Родственники погибших в катастрофе МН17 выступили на суде

"Отсрочка является следствием недавнего отвода из дела временного судьи, назначенного в отношении Российской Федерации", - объясняет суд.

10 июня стороны получили информацию от суда о том, что слушание о приемлемости дела состоится 24 ноября.

8 ноября назначенный судья проинформировал суд, что отзывает свое участие в рассмотрении. Соответственно, президент Большой палаты начал поиск другого временного судьи, который мог бы принять участие в слушании 24 ноября, но 12 ноября стало понятно, что такого найти не удается.

"Как следствие, 12 ноября президент решил, учитывая поздний этап процедур, что перенос даты слушания 24 ноября неизбежен и решил сместить его на 26 января 2021 года", - отмечает ЕСПЧ.

Напомним, этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

Отметим, Россия заинтересована в затягивании рассмотрения и при рассмотрении крымской жалобы Украины также добилась отсрочки заседания.

Также читайте: Родственники погибших призвали суд установить роль России в катастрофе MH17: "Мы много слышали о роли подсудимых, но ничего не знаем о других причастных"

Впрочем, суд завершил процедуру и в начале 2021 года обнародовал промежуточное решение в пользу Украины.

В Минюсте прогнозируют, что решение ЕСПЧ по иску Украины против России по делу по Донбассу можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а финальное решение в деле по Крыму - не ранее, чем через пять лет.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помітила одну цікаву обставину. Рішення ЄСПЛ , які б вони не були, сприймаються нормально і ніхто їх не піддає сумніву. На відміну від аналогічних рішень українських судів.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:59 Ответить
Это будет долгая песня.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:17 Ответить
ага в свете наращивания войск России угрозы новой оккупации и войны ЕСПЧ как всегда прогнулся вялимо нехилое бабло или аргументы??!! загнали с Прашки в ЕСПЧ.... 8 лет захвачен Донбасс а суд размышляет суки короче.. типа потом уже не надо если вся Украина стане Федеративным субъектом России Малороссия генерал губернаторство?????????? как ублюдка Навального дело вне сроков срочно приоритетно шифрованием.. а тут ну подумаешь институты Европы все больше напоминают мастурбирующих старых содомитов или дегенератов с их вечным очередным злочинным возмущением или еще какой галиматьей...
показать весь комментарий
16.11.2021 10:29 Ответить
Два января в 2021 году это очень интересно.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:20 Ответить
Ситуация напомнила очень старый рассказ. О том как судили знатного мафиози судом присяжных. И постоянно 11 были за, но один всегда был против. И каждый раз против был кто-то другой из присяжных . Ларчик открывался просто - присяжным платили "по кругу" за их "я против" . Так будет и с этим судом.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:26 Ответить
Они вон Боинг боятся расследовать, что уж здесь ждать
показать весь комментарий
16.11.2021 09:35 Ответить
А скільки загине воїнів за цей час нікого в ЕС суді не турбує?
показать весь комментарий
16.11.2021 09:36 Ответить
Зима впереди, холодно, от и забздели, а там опять на 2 месяца перенесут.
показать весь комментарий
16.11.2021 09:41 Ответить
 
 