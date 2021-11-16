Около 3,5 тыс. мигрантов покинули "лагерь" и пытаются попасть в Польшу через пограничный переход. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока – по оценкам польской полиции около 3,5 тысяч человек – в понедельник покинула импровизированный лагерь на границе Беларуси с Польшей и пошла на автодорожный пограничный переход "Брузги – Кузница", чтобы попытаться пересечь границу там.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщают журналисты с места событий.
The video gives a good idea of what the situation at the Kuznica-Bruzgi border crossing looks right now. The crowd doesn’t fit on the road, lots of migrants have to wait behind the fence. pic.twitter.com/G9nCECIg9T— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021
На кадрах видно, что мигрантов сопровождали белорусские пограничники. В пограничном комитете заявили, что они якобы "обеспечивали безопасность".
A wave of people has smashed the fence (not the border one). There really is a lot of people, the column stretched for about 1 kilometre, some people are still leaving the camp. pic.twitter.com/QdnNPa8uW0— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021
Отмечается, что на пограничном переходе мигранты сломали ограждение с белорусской стороны границы, однако путь в Польшу им преградили польские военные и пограничники. Противостояние продолжается.
This is how quickly the situation escalated at the Belarus-Poland border crossing point - from dozens to 3500 migrants. There are also reported that there are between 8,000 & 22,000 migrants from the Middle East currently in Belarus. What is going to happen to all these people? pic.twitter.com/di9W5ivmzI— Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021
Позже появились сообщения о том, что мигранты начали устанавливать палатки непосредственно на пограничном переходе.
Interestingly, speaking about migrants, Lukashenka uses the same derogatory language for them as for political opponents. He calls them "fugitive" (беглые). He shows contempt, saying, we can take them to Germany or Iraq if you want. For him, people are just a tool or weapons. pic.twitter.com/alhp8yS2gt— Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021
Также появляются кадры, как белорусские военные толкают мигрантов на забор. Слышно, как женщина кричит, кто-то использует газ, польские и белорусские солдаты кричат друг на друга.
Something very bad is reportedly happening at the Poland-Belarus border! Belarusian soldiers are pushing migrants onto the fence. A woman is heard shouting, someone is using gas, Polish and Belarusian soldiers are shouting at each other. A lot (!) of swearing. pic.twitter.com/uZnPiQNbmp— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021
Напомним, что импровизированный лагерь в районе пограничного перехода недалеко от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть попыталась прорваться в Польшу силой, но этого не удалось. Сообщалось о тяжелой гуманитарной ситуации среди мигрантов.
Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны – члены ЕС – Литву и Латвию. Целью большинства из них является Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, там находятся военнослужащие.
Как сообщалось, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС утвердили новые критерии санкций, которые могут быть введены против лиц и организаций, причастных к организации попыток нелегального пересечения границы. Некоторые страны ЕС обвиняют в причастности к этому Россию, но Москва отрицает.
Пожалуйста, подождите...
Зробити полосу із свинячого лайна десь в ширину метрів 5, щоб не змогли перецибнути. Якщо мусульмани, то не полізуть, а якщо московські манкурти - то підуть.
И "курва *****" - звучит как музыка.
А у нас - случись что, Зебил и его кагал рванут на историческую родину.
Они воспользовались той слабостью мигрантского потока, которую с белорусской стороны считают силой. То есть, сосредоточив мигрантов и силовиков на небольшом участке границы, они практически полностью оставили без внимания остальную часть границы. И польские силовики без особых проблем выгнали «гостей» в Беларусь, где этому никто не мог помешать. Возможно, они еще и паспорта им проштамповали с «черной меткой». В общем, группа нелегалов таки попала в Польшу, но ненадолго. Если это так и было, то в таком случае, найдена альтернатива пулеметным гнездам вдоль границы. Поляки как бы говорят: «Вы нам их перекинули? А мы их перекинули вам». И это - очень оригинальный ход, с которым бороться крайне сложно именно из-за того, что белорусы сами изменили свою тактику. Поляки их просто подловили. https://defence-line.org/2021/11/myslit-ne-standartno/
Ситуація жахлива, скоро почнуться хвороби, а якщо ще і ковід, то захворіє мінімум половина. І це в чистому полі. Найбільша загроза стабільності в світі це разюча різниця в рівні життя і безпеки. І тільки політики ЄС цього не розуміють
и доллару скоро конец,а внешний долг США видел ?
за эти деньги можно в армению, там закон и порядок
С учетом того что обезянки давно не мылись не пора ли им обеспечить душ..явно пора
только хотел спросить
где водометы