Около 3,5 тыс. мигрантов покинули "лагерь" и пытаются попасть в Польшу через пограничный переход. ВИДЕО

Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока – по оценкам польской полиции около 3,5 тысяч человек – в понедельник покинула импровизированный лагерь на границе Беларуси с Польшей и пошла на автодорожный пограничный переход "Брузги – Кузница", чтобы попытаться пересечь границу там.

The video gives a good idea of what the situation at the Kuznica-Bruzgi border crossing looks right now. The crowd doesn’t fit on the road, lots of migrants have to wait behind the fence. pic.twitter.com/G9nCECIg9T — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

На кадрах видно, что мигрантов сопровождали белорусские пограничники. В пограничном комитете заявили, что они якобы "обеспечивали безопасность".

A wave of people has smashed the fence (not the border one). There really is a lot of people, the column stretched for about 1 kilometre, some people are still leaving the camp. pic.twitter.com/QdnNPa8uW0 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Отмечается, что на пограничном переходе мигранты сломали ограждение с белорусской стороны границы, однако путь в Польшу им преградили польские военные и пограничники. Противостояние продолжается.

This is how quickly the situation escalated at the Belarus-Poland border crossing point - from dozens to 3500 migrants. There are also reported that there are between 8,000 & 22,000 migrants from the Middle East currently in Belarus. What is going to happen to all these people? pic.twitter.com/di9W5ivmzI — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021

Позже появились сообщения о том, что мигранты начали устанавливать палатки непосредственно на пограничном переходе.

Interestingly, speaking about migrants, Lukashenka uses the same derogatory language for them as for political opponents. He calls them "fugitive" (беглые). He shows contempt, saying, we can take them to Germany or Iraq if you want. For him, people are just a tool or weapons. pic.twitter.com/alhp8yS2gt — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021

Также появляются кадры, как белорусские военные толкают мигрантов на забор. Слышно, как женщина кричит, кто-то использует газ, польские и белорусские солдаты кричат ​​друг на друга.

Something very bad is reportedly happening at the Poland-Belarus border! Belarusian soldiers are pushing migrants onto the fence. A woman is heard shouting, someone is using gas, Polish and Belarusian soldiers are shouting at each other. A lot (!) of swearing. pic.twitter.com/uZnPiQNbmp — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Напомним, что импровизированный лагерь в районе пограничного перехода недалеко от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть попыталась прорваться в Польшу силой, но этого не удалось. Сообщалось о тяжелой гуманитарной ситуации среди мигрантов.

Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны – члены ЕС – Литву и Латвию. Целью большинства из них является Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, там находятся военнослужащие.

Как сообщалось, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС утвердили новые критерии санкций, которые могут быть введены против лиц и организаций, причастных к организации попыток нелегального пересечения границы. Некоторые страны ЕС обвиняют в причастности к этому Россию, но Москва отрицает.

