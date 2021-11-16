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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) граница (4728) мигранты (950) нелегалы (445) Польша (7461)

Около 3,5 тыс. мигрантов покинули "лагерь" и пытаются попасть в Польшу через пограничный переход. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Около 3,5 тыс. мигрантов покинули

Большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока – по оценкам польской полиции около 3,5 тысяч человек – в понедельник покинула импровизированный лагерь на границе Беларуси с Польшей и пошла на автодорожный пограничный переход "Брузги – Кузница", чтобы попытаться пересечь границу там.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщают журналисты с места событий.

На кадрах видно, что мигрантов сопровождали белорусские пограничники. В пограничном комитете заявили, что они якобы "обеспечивали безопасность".

Отмечается, что на пограничном переходе мигранты сломали ограждение с белорусской стороны границы, однако путь в Польшу им преградили польские военные и пограничники. Противостояние продолжается.

Позже появились сообщения о том, что мигранты начали устанавливать палатки непосредственно на пограничном переходе.

Также появляются кадры, как белорусские военные толкают мигрантов на забор. Слышно, как женщина кричит, кто-то использует газ, польские и белорусские солдаты кричат ​​друг на друга.

Также читайте: США и Евросоюз готовят новый пакет санкций в отношении Беларуси, - Псаки

Напомним, что импровизированный лагерь в районе пограничного перехода недалеко от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей Иракского Курдистана. Часть попыталась прорваться в Польшу силой, но этого не удалось. Сообщалось о тяжелой гуманитарной ситуации среди мигрантов.

Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны – члены ЕС – Литву и Латвию. Целью большинства из них является Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, там находятся военнослужащие.

Как сообщалось, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС утвердили новые критерии санкций, которые могут быть введены против лиц и организаций, причастных к организации попыток нелегального пересечения границы. Некоторые страны ЕС обвиняют в причастности к этому Россию, но Москва отрицает.

Читайте: В Польше на границе с Беларусью задержали съемочную группу Russia Today

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
У них прекрасная мотивация, как у люмпенов Украинского востока. Засрали свой дом, теперь идем к соседу - пусть он нас кормит, а мы будем этим недовольны и засрем его дом.
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16.11.2021 08:59
+19
кое-что новое все же случилось. Польские пограничники решили сыграть асимметрично и похоже, у них это начало получаться. Как известно, несколько групп нелегалов таки прорвалось на территорию Польши, но поскольку приграничные районы уже закрыты мероприятиями в рамках чрезвычайного положения, то особенно бежать там некуда. И вот одну из таких групп удалось перехватить польским силовикам. Как и положено, они проверили документы, обнаружили там беларусские визы и дальше поступили очень необычно.
Они воспользовались той слабостью мигрантского потока, которую с белорусской стороны считают силой. То есть, сосредоточив мигрантов и силовиков на небольшом участке границы, они практически полностью оставили без внимания остальную часть границы. И польские силовики без особых проблем выгнали «гостей» в Беларусь, где этому никто не мог помешать. Возможно, они еще и паспорта им проштамповали с «черной меткой». В общем, группа нелегалов таки попала в Польшу, но ненадолго. Если это так и было, то в таком случае, найдена альтернатива пулеметным гнездам вдоль границы. Поляки как бы говорят: «Вы нам их перекинули? А мы их перекинули вам». И это - очень оригинальный ход, с которым бороться крайне сложно именно из-за того, что белорусы сами изменили свою тактику. Поляки их просто подловили. https://defence-line.org/2021/11/myslit-ne-standartno/
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16.11.2021 09:23
+9
Саранча.
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16.11.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
У них прекрасная мотивация, как у люмпенов Украинского востока. Засрали свой дом, теперь идем к соседу - пусть он нас кормит, а мы будем этим недовольны и засрем его дом.
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16.11.2021 08:59 Ответить
Саранча.
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16.11.2021 09:02 Ответить
Все в них вдома було добре, поки туда не всунула писок рашка чи ссср.
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16.11.2021 09:09 Ответить
Саранча чумазая
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16.11.2021 09:01 Ответить
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16.11.2021 09:10 Ответить
Бляха муха і тут родичі лаврушкі
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16.11.2021 10:42 Ответить
так вчора ніби бабуся піонерка меркель розмовляла із бвивцею і самозванцем лукашенко і що, не допомогло? Вовка терорист із московії дав команду - йти?
Зробити полосу із свинячого лайна десь в ширину метрів 5, щоб не змогли перецибнути. Якщо мусульмани, то не полізуть, а якщо московські манкурти - то підуть.
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16.11.2021 09:04 Ответить
Назовите мне хоть один конфликт да и в целом ситуацию которую смогла разрулить Меркель на международной площадке. Северные потоки не в счет, да там они и не при делах.
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16.11.2021 09:12 Ответить
ні одного. Вона діяла виключно як "шістка" терориста № 1 путіна.
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16.11.2021 09:20 Ответить
Вот так и выглядит настоящий фашизм. Те кто не сможет прорваться к полякам пристрелят в лесах кгбэшники беларуские.
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16.11.2021 09:09 Ответить
Успіхів їм в досягненні мети...
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16.11.2021 09:16 Ответить
Как не будут упираться поляки, всё равно мигранты попадут в Германию. Меркель и Лукашенко уже об этом договариваются.
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16.11.2021 09:19 Ответить
ага. в швабранию поедут, новые города шойги заселять
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16.11.2021 09:33 Ответить
ТАК МЕРКЕЛЬ ВЖЕ НІХТО. як, власне, й лукашенко
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16.11.2021 10:11 Ответить
не через Польшу, курвы мурвы, Поляки понимают, что эти люди сотрудники КГБ/ФСБ
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16.11.2021 10:59 Ответить
Мало газа, нет пуль. Непорядок.
И "курва *****" - звучит как музыка.
А у нас - случись что, Зебил и его кагал рванут на историческую родину.
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16.11.2021 09:21 Ответить
Иракские курВы.
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17.11.2021 00:48 Ответить
А нікого не цікавить питання, як ці "мігранти" із Сірії та Іраку потрапили в цей білоруський ліс?
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16.11.2021 09:21 Ответить
https://mil.in.ua/uk/blogs/shho-roblyat-irakski-kurdy-v-bilorusi-abo-pro-shho-ne-domovlyayut-zmi/
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16.11.2021 10:19 Ответить
Вроде же баба Меркель ездила ***** в глаз посмотреть и дагаварицца. Опять ***** абманул в 100500 раз? Ай я яй, как нехорошо получилось. И язык в го в не и жо па болит.
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16.11.2021 09:22 Ответить
кое-что новое все же случилось. Польские пограничники решили сыграть асимметрично и похоже, у них это начало получаться. Как известно, несколько групп нелегалов таки прорвалось на территорию Польши, но поскольку приграничные районы уже закрыты мероприятиями в рамках чрезвычайного положения, то особенно бежать там некуда. И вот одну из таких групп удалось перехватить польским силовикам. Как и положено, они проверили документы, обнаружили там беларусские визы и дальше поступили очень необычно.
Они воспользовались той слабостью мигрантского потока, которую с белорусской стороны считают силой. То есть, сосредоточив мигрантов и силовиков на небольшом участке границы, они практически полностью оставили без внимания остальную часть границы. И польские силовики без особых проблем выгнали «гостей» в Беларусь, где этому никто не мог помешать. Возможно, они еще и паспорта им проштамповали с «черной меткой». В общем, группа нелегалов таки попала в Польшу, но ненадолго. Если это так и было, то в таком случае, найдена альтернатива пулеметным гнездам вдоль границы. Поляки как бы говорят: «Вы нам их перекинули? А мы их перекинули вам». И это - очень оригинальный ход, с которым бороться крайне сложно именно из-за того, что белорусы сами изменили свою тактику. Поляки их просто подловили. https://defence-line.org/2021/11/myslit-ne-standartno/
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16.11.2021 09:23 Ответить
так вчерашнее видео же
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16.11.2021 09:24 Ответить
Да нет там 3,5 тыс, максимум 1 тыс
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16.11.2021 09:26 Ответить
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16.11.2021 09:29 Ответить
Neprojdut tak granicu,,poliaki eto nedast zdelat,kak i Litva.Jesli i proxodit ix lovit i obratno v Belorus vozracajet
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16.11.2021 09:34 Ответить
Представляю,как литовцы,провожая их подсрачниками назад в БССР,спрашивают,"Так что,пацаны,даже цепелинов не попробуете ?"
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16.11.2021 09:44 Ответить
Так цепеллины у литовцев со свининой. Ни разу не халяль.
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16.11.2021 10:00 Ответить
Neobezatelno vnutri miaso,byvajet i drugoje tolko neznaju po ruski kak skazat molocni produkti.Dajut im paketi jesli golodni mineralnoje,moloko,sir i konservi i otpravliajet obratno v Belorus
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16.11.2021 10:06 Ответить
Знаю, брат! У меня мама литовка. Это называется творог. Очень вкусно.
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16.11.2021 10:13 Ответить
Ну наглючая цыганва..
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16.11.2021 09:39 Ответить
зомбе оппоколепсес
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16.11.2021 10:58 Ответить
Європі кінець.
Ситуація жахлива, скоро почнуться хвороби, а якщо ще і ковід, то захворіє мінімум половина. І це в чистому полі. Найбільша загроза стабільності в світі це разюча різниця в рівні життя і безпеки. І тільки політики ЄС цього не розуміють
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16.11.2021 09:41 Ответить
100%
и доллару скоро конец,а внешний долг США видел ?
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16.11.2021 09:46 Ответить
Пане гумористе, погугли етнічний склад європейських країн і США, народжуваність в етнічних групах і т д, а також зверни увагу що результати виборів уже зараз виявляють під мікроскопом. А ще згадай історію древнього Риму. Та і не тільки
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16.11.2021 09:51 Ответить
вирд гемахт,герр обер !
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16.11.2021 09:53 Ответить
Ну якщо вірд гемахт, то ще пошукай яким чином думає вирішувати проблеми Білл Гейтс. Бо він те що зараз передбачав ще десять років тому
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16.11.2021 10:12 Ответить
До речі не зовнішній борг, а якраз внутрішній
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16.11.2021 09:52 Ответить
Внутрішній борг це ні про що, він внаціональній валюті.
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16.11.2021 10:21 Ответить
так-то воно так, але фрс - це не національний центробанк, а приватна лавочка. щоправда, її завжди можна націоналізувати, чи принаймні спробувати
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16.11.2021 10:31 Ответить
дорогие европейцы, время тянуть СП-3 шрёдер поддержит на заседании руководства пердёжпрома.
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16.11.2021 09:43 Ответить
На жаль тих щрьодерів там вагон і візок
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16.11.2021 09:45 Ответить
Непоганим був би хід - підняти в Білорусі майдан. Мігранти як раз мали б підтримати - здогадатись, що їм це на руку, бо залишаться фактично в Євросоюзі в разі успіху.
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16.11.2021 10:19 Ответить
Ну так Майдан не завжди перемагає, вони саме з тих країн, де він програв.
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16.11.2021 10:22 Ответить
Тут у них була б не політично-патріотична мотивація, а рівно та сама, через яку вони рвуться в Європу.
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16.11.2021 10:24 Ответить
Ну звісно, за халявою пруть., але треба визнати що багато хто втратив бізнес і домівки через війну, це як би радянські громадяни масово мігрували з СРСР бо треба відновлювати країну.
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16.11.2021 10:27 Ответить
Ну, не всі за халявою. Тобто не всі йдуть так "туди", як їм треба вшитися "звідти", щоб просто вижити. Банально вижити. Думають, що там їх чекає світле майбутнє? Чи не думають про це? Правда, там хоч бомби на голову не падають.
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16.11.2021 10:33 Ответить
сколько заплочено за "доставку" ?
за эти деньги можно в армению, там закон и порядок
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16.11.2021 11:10 Ответить
там я я видел две синенькие машинки стояли интересные...
С учетом того что обезянки давно не мылись не пора ли им обеспечить душ..явно пора
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16.11.2021 10:31 Ответить
опередил
только хотел спросить
где водометы
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16.11.2021 11:25 Ответить
Смачний лексикон до тарганів-шмата пердольона і курва ібана. Втомились хлопці…
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16.11.2021 10:42 Ответить
копов в сто раз меньше
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16.11.2021 10:58 Ответить
надо стравить мигрантов и белорусских мусоров, нужны агенты и деньги, устроить дамбас в беларуссии ...
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16.11.2021 11:05 Ответить
Vodomioti uze posli v delo
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16.11.2021 11:31 Ответить
 
 