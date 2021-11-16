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Выбитые зубы застряли в трахее: в Тернопольской области замучили мужчину, тело завернули в одеяло и выбросили на свалку

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Выбитые зубы застряли в трахее: в Тернопольской области замучили мужчину, тело завернули в одеяло и выбросили на свалку

В Тернопольской области на свалке обнаружили изуродованное тело 31-летнего мужчины, которого жестоко убили из-за ревности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, погибшего с многочисленными переломами обнаружили на стихийной свалке села Шибалин возле Бережан.

По его словам, замотанное в одеяло кровавое месиво случайно нашел местный житель, подумав, что это убитая свинья.

"Когда мы на прошлой неделе приехали на трагическое ДТП с двумя погибшими, один мужчина нам сообщил о своей находке, потому что не исключал, что это может быть тело человека. В тех одеялах и простынях обнаружили мужчину, было понятно, что он умер насильственной смертью. Мы никому не сообщали о находке, чтобы огласка не помешала расследованию", – рассказал Богомол.

Судмедэксперты установили, что у умершего мужчины сломаны ребра, грудная клетка, нос, подъязычная кость, выбиты зубы, челюсть сломана в двух местах.

"Такие травмы – это недостаточно просто рукой или ногой ударить. Это надо что-то страшное делать с человеком. Пострадавшего было трудно опознать. Осложняло работу то, что тело пролежало на свалке почти месяц. И за это время никто не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже мужчины", – отметил прокурор области Андрей Миколайчук.

Наконец следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи житель Бережан, который недавно вернулся с заработков. Убитый встречался с 25-летней женщиной, с которой до этого жил задержанный. Подозреваемый в содеянном признался, пояснил, что конфликт возник на почве ревности, после чего он трубой начал избивать своего оппонента.

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"Это фактически была пытка. У погибшего выбитые зубы застряли в трахее. Это значит, что он еще дышал и был жив, когда его избивали. Сейчас мы открыли производство по ст. 115 УКУ, но в суде будет учтено, что убийство совершено с особой жестокостью", – отметил начальник полиции области.

По словам Миколайчука, отдельно в том, что произошло, следователи будут выяснять роль женщины.

"В течение почти месяца не было никаких обращений об исчезновении погибшего. Все обстоятельства еще будут выяснять следователи, чтобы дать правовую оценку действиям женщины", – сказал прокурор области.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
А що жінка? Їй нічого не буде.
Ситуація стара, як світ і природа.
Був у мне котяра, боюн і ходок, на дачі лупив усіх собак і котів, топтав усіх кішок.
Якось, коли з літами сили в нього поменшало, вліз у бійку за кицьку.
Загинув разом із суперником - упали в криницю.
Кицька одразу закрутила з іншим котом.
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16.11.2021 11:01
+4
O tempora! O mores! (с лат. - «О времена! О нравы!»)
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16.11.2021 09:26
+4
я один виду что текст по дибильному написан ?

Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, бо не виключав, що це таки може бути тіло людини. В тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", - розповів Богомол. Джерело: https://censor.net/ua/n3299687
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16.11.2021 10:10
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O tempora! O mores! (с лат. - «О времена! О нравы!»)
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16.11.2021 09:26 Ответить
Сик глория транзит мунди и вот это вот всё. Тобто времена для этого изувера пройдут теперь за решёткой.
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16.11.2021 09:49 Ответить
Де в цього дебіла була слава?
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16.11.2021 09:56 Ответить
Да вот теперь есть, уж прославился так прославился.
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16.11.2021 10:01 Ответить
да там одного перелома подъязычной кости достаточно для смерти через 30-50 минут человек умирает от отека горла перекрываются дыхательные пути и он мучительно умирает на хирургическом столе-если успеют можно спасти но человек останется калекой вопрос как глотать еду даже перетёртую как для младенцев.... (питание через трубку).. а тут просто ублюдок...
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16.11.2021 10:17 Ответить
А малюська скаже , що інтелегентна людина😂
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16.11.2021 09:59 Ответить
я один виду что текст по дибильному написан ?

Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, бо не виключав, що це таки може бути тіло людини. В тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", - розповів Богомол. Джерело: https://censor.net/ua/n3299687
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16.11.2021 10:10 Ответить
так зi слiв написано. можe по дибiльному сказано? як на мeнe нашвидкоруч сказано алe зрозумiло: дeсь полiцeйськi були на виклику i мужик созрiв нарeштi сказати про свою знахiдку.
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16.11.2021 11:26 Ответить
Студенту доверили
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16.11.2021 22:58 Ответить
Не в тюрьму - а в урановую шахту!!!!! И пусть тварь пашет пока не здохнет!!!! И нечего баланду жрать дормовую!!!!
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16.11.2021 10:16 Ответить
Але ж " **** не захоче, кобель не вскочить", казав колись мій командир полку, коли мама одноі сучки, що щонеділі шлялась по периметру військовоі частини в пошуках кобеля , звернулась до нього з скаргою, що іі дочку згвалтували.
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16.11.2021 10:39 Ответить
Труп нашли, месяц назад. В полицию никто не заявлял о найденном теле до момента приезда копов на место ДТП. А не случись ДТП никто бы и не знал о трупе. Что с нами призошло?
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16.11.2021 10:41 Ответить
скорее всего убили мусора, а повесили на "ранее судимого"
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16.11.2021 10:50 Ответить
От баб одни проблемы
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16.11.2021 10:48 Ответить
Полностью согласен. Сами бесполезные и другим проблемы создают.
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16.11.2021 13:15 Ответить
А що жінка? Їй нічого не буде.
Ситуація стара, як світ і природа.
Був у мне котяра, боюн і ходок, на дачі лупив усіх собак і котів, топтав усіх кішок.
Якось, коли з літами сили в нього поменшало, вліз у бійку за кицьку.
Загинув разом із суперником - упали в криницю.
Кицька одразу закрутила з іншим котом.
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16.11.2021 11:01 Ответить
Очень поучительная история
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16.11.2021 18:13 Ответить
В штрафбат на розмінування!
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16.11.2021 13:27 Ответить
Единственное адекватное наказание тут это электрический стул.
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16.11.2021 18:14 Ответить
 
 