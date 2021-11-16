Порошенко призвал к жестким санкциям и усилению присутствия союзников в Украине: Путин ускоряет ползучую аннексию оккупированных территорий Донбасса
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Подписанный 15 ноября указ Путина о так называемой гуманитарной поддержке оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей является издевательством и пощечиной всем тем, кто искренне искал мирного урегулирования, – убежден пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он считает это вызовом для Украины и всего коллективного Запада.
"Путинский режим не знает границ", – отмечает Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Совершенно очевидно, что Путин на этом останавливаться не собирается. Белорусскими маневрами он отвлекает внимание. Непродолжением мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на двух российских пограничных пунктах и через блокирование СММ ОБСЕ он стремится избавиться от лишних глаз. Концентрацией своих войск на украинском направлении он угрожает не только Украине. Он очерчивает новые красные линии для Запада: если раньше это касалось членства Украины в НАТО, то сегодня уже привлечение НАТО в Украину", - отмечает пятый Президент.
"Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – только полная капитуляция Украины и Запада", – отмечает Порошенко.
Ответ мира должен быть адекватным имеющимся вызовам, убежден лидер "Европейской Солидарности".
"Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток посягнуть на территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этот пример продолжат другие наши партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока-2". Важно, что и Украину присоединили к этому процессу", – констатирует Порошенко.
"Должны требовать не только отмены этого указа, но и возвращения захваченных Россией предприятий, отмены российской рублевой зоны, отмены решений о паспортизации", - призывает пятый Президент.
"Следует понимать, что под гуманитарной риторикой торчат уши ползучего экономического аншлюса украинского Донбасса. Пока власти медлили с признанием предупреждений партнеров о российских маневрах на границе, Москва все глубже запускает свои щупальца в украинский суверенитет", - предостерегает Петр.
"Путин сам не остановится. Остановить его должны мы, скоординировано и вместе с проукраинской международной коалицией!" – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
То я для наочності заспамив те чудо.
Про блокаду дыры:
"голова президентської фракції БПП Ігор Гринів заявив: "Величезні підприємства Маріуполя, Запоріжжя та інших промислових гігантів знаходяться на грані зупинки. Якщо це станеться, тисячі українців опиняться без роботи, а державний бюджет зазнає мільярдних збитків. Фракція партії "Блок Петра Порошенко" закликає колег припинити протизаконні блокування залізничного сполучення (блокада дыныры). Народ наділив вас повноваженнями, щоб ви мали можливість і важелі впливу законним способом вирішувати питання державної ваги, а не злочинним методом створювати кризу всередині України".
Но с Ющенко не согласен. Еще в 2002 году москали пиарщики в личных разговорах говорили о конкретных планах по отьему Крыма, и очень удивлялись что это бестит русскоязычных украинцев. На этом и растались. Народ разношерстный в Украине, но если бы не чекисты и их лучшие в мире пропагандисты , мы уже забыли бы про розбiжності и строили бы современную страну.
10.11.2021, 10:42 • 1240 • 7
"На пару дней я выпал из суеты украинской политики. За это время произошло одно примечательное событие. Петр Порошенко якобы продал телеканалы «Прямой» и «Пятый» медиа-холдингу «Свободные медиа», в который вошли журналисты и группа политиков из партии «Евросолидарность» и парламентской фракции этой партии", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.
"Почему пишу «якобы»? Потому что очевиден формальный характер этой акции. Все остается на своих местах. И дело не только в том, кому формально принадлежат корпоративные права (а принадлежат они «своим людям» Петра Порошенко), а кто будет финансировать эти телеканалы, кто будет их политическим бенефициарам. А финансировать их будет тот же человек, который финансирует и «формальных покупателей» и финансировал ранее данные телеканалы. И мы все знаем имя этого человека.
Чем примечательно это событие?
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Во-первых, Петр Порошенко моментально отреагировал на принятие закона об олигархах. Не хочет он попадания в Реестр олигархов. Явно испугался такой перспективы. Бизнес-активы свои П.Порошенко распродавать не собирается. От депутатского мандата также не будет отказываться. Значит надо избавиться от третьего очевидного признака олигарха - владения масс-медиа. Что формально и сделано.
Во-вторых, использована схема В.Медведчука. Напомню, что после санкций СНБО Виктор Медведчук по такой же схеме возобновил телевещение на телеканале, который якобы принадлежит его журналистам. Имена Медведчука и Порошенко продолжают мелькать рядом (и в сомнительных бизнес-политических схемах 2014-2015 гг., и в совместном сопротивлении антиолигархическому закону, а теперь и в схеме сокрытия реального собственника телеканалов).
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А теперь главный вопрос: а поможет ли эта схема? Не уверен. И вот почему. В законе об олигархах говорится не только о прямой собственности на масс-медиа, но и контроле над ними через «связанных лиц». Кстати, такой подход был использован при национализации Приватбанка. И поскольку среди новых «собственников» медиа-холдинга «Свободные медиа» есть депутаты от «Евросолидарности», которую возглавляет Петр Порошенко, его по-прежнему могут считать бенефициаром этих телеканалов. Посмотрим как разрешится этот вопрос на практике", - завершает политолог.
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Під час зазначених заходів Петро Порошенко виступить перед європейськими лідерами, американськими та канадськими політичними колами на такі теми, як боротьба України з російської агресією, протидія московській політики газового шантажу і запуску Північного потоку-2, необхідність вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС, які належать до політичної родини Європейської народної партії, а також американськими та канадськими парламентаріями.
1-2 грудня Петро Порошенко відвідає Мюнхен (Німеччина) для участі у саміті Міжнародного демократичного союзу - найголовнішої глобальної платформи християнсько-демократичного та центристського політичного руху, який об'єднує понад 80 партій світу, в тому числі і «Європейську Солідарність». Планується, що Петро Порошенко стане ключовим спікером на тему геополітичних процесів у Східній Європі, перспектив відносин нашої держави з ЄС та НАТО.
На грудень готується ще одна важлива закордонна поїздка Порошенка, про яку буде повідомлено згодом.
Він нагадав, що Петро Порошенко завжди "був, є і буде дуже активним якраз на зовнішньому фронті, оскільки він розуміє, що через зміцнення проукраїнської коаліції, через зміцнення обороноздатності нашої країни, через посилення довіри з нашими партнерами ми посилюємо потенціал України в протидії тим гібридним загрозам, перед якими сьогодні постала Україна".
Єлісєєв переконаний, що в умовах, коли, на жаль, українська влада не завжди демонструє послідовність дій, що було проілюстровано на прикладі того, чи була, чи не була концентрація російських військ вздовж кордонів України, дуже важливо донести меседж і послання від лідера проєвропейських, проатлантичних опозиційних сил.
"Він (Петро Порошенко - ред) дуже активно зустрічається. Нещодавно був з візитом у Швеції, в Туреччині. І якщо хтось думає, що Порошенко їздить за кордон для того, щоб, можливо, захищати себе проти того, що, мовляв, нинішня влада тисне на опозицію, жалітися на це все, то ви абсолютно помиляєтесь. Він вважає, що коли він їде за кордон, він має виступати як державник, він має виступати з продержавницьких, проукраїнських позицій і доводити ті меседжі, яких потребує наша країна" - заявив Костянтин Єлісєєв.
"Йдеться про важливість підтримки членства України в ЄС і НАТО. Йдеться про важливість більш амбітних пріоритетів співпраці в контексті імплементації угоди про асоціацію. Йдеться про важливість подальшого посилення міжнародних санкцій проти російського агресора. Йдеться про посилення обороноздатності Української держави і так далі, і так далі, і так далі… Тобто саме з цими меседжами він завжди виходить на зовнішній фронт, саме з цими меседжами він зараз готується до поїздки до ряду партнерських країн", - пояснив Єлісєєв.
"Наступного тижня він (Петро Порошенко - ред.) здійснить візит до Канади, де, зокрема, на запрошення канадської влади він візьме участь у великій і досить впливовій конференції, безпековій конференції, яка, по суті, відбудеться вперше за останні два роки в режимі офлайн і на якій йому запропоновано виступити на одній з пленарних сесій. Я думаю, що якраз саме ці меседжі, про які я вище згадав, він буде доводити нашим партнерам.
Дуже важливо, що якраз він їде до Канади в умовах, коли там зараз відбулося формування нового уряду. Там зараз новий міністр закордонних справ, новий міністр оборони. На щастя, є там і представниця української громади, Христя Фріланд, яка зберегла портфель віцепрем'єр-міністра. Звичайно, це дуже важливо вже з перших кроків нового уряду з ними встановити контакти і довести сигнали, які потрібні зараз Україні на цьому етапі", - зазначив дипломат.
"Плюс, не забуваймо, що в цій конференції будуть брати участь також і конгресмени Сполучених Штатів, інші американські політологи, політики, проєвроатлантичні наші партнери. Я думаю, це буде прекрасна платформа для того, щоб провести поглиблені двосторонні консультації з безпекових і оборонних питань"
Окрім візиту до Канади, готується також поїздка Петра Порошенка до Німеччини, куди П'ятий Президент запрошений, як лідер партії "Європейська Солідарність", яка є членом загальносвітової, або універсальної організації, яка називається "Міжнародний демократичний союз", яка об'єднує найбільш потужні продемократичні і проєвроатлантичні партії світу, зокрема, до якої входить партія "Європейська народна партія".
Це партія, до якої належить, зокрема, і Меркель, християнські демократи, і так далі. Звичайно, цим не буде обмежуватися. П'ятий Президент має активні телефонні контакти з лідером Європейської народної партії, президентом Туском. І, звичайно, активні контакти його з послами західних країн, які акредитовані в Україні" - сказав Костянтин Єлісєєв
"Отже, я ще раз підкреслюю, що він (Петро Порошенко - ред) керується суто загальнонаціональними інтересами України і намагається в такий спосіб посилити наші позицію в контактах зі світовою спільнотою", - резюмував експерт.
Як повідомлялося раніше, 17-21 листопада 2021 року П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади.
- Та бачите - в Україні створилась унікальна політична система: ми маємо одночасно аж ДВОХ президентів - "ляльково-портретного" і "робочого" Перший знімає "відосики" і "надуває щоки" в телевізорі , а другий - представляє Україну на міжнародній арені і захищає її інтереси!
Одни сдохли, другие отдыхают, а порохоботов слишком мало для массовки.))
1. Те, кто здесь есть - в основном за Украину, и за проукраинскую политику. Не исключая тебя.
2. Как ни странно, самую проукраинскую из политиков проводит Порошенко.
Два факта, которые в отношении тебя не совсем вяжутся друг с другом.
Так вот, порохоботов в стране от силы 15%. Это показали и прошлые выборы, и продолжает показывать социология. Неужели ты думаешь, что только эти 15% граждан за Украину и за проукраинскую политику?! Если да, то я могу тебе только посочувствовать. Реальность же в том, что патриотизм и «проукраинскость» никак не связаны с доверием к Порошенко. От слова- совсем! Ты видимо даже не представляешь сколько существует патриотов-порохофобов.)) Твоё субъективное оценочное суждение заключается в том, что Порошенко проводит самую проукраинскую политику. Их с.о… суждение заключается в том, что миллиардер, у которого 25 лет непрерывного чиновничьего стажа и целая коллекция партбилетов, живущий во дворце на 4-ёх гектарах земли самой разграбленной страны Европы, не имеет, как минимум, морального права вообще заниматься политикой в этой стране.
Про моральное право заниматься политикой в нашей стране - абсолютно верно. И его не имеет никто из ныне действующей власти. Ни один человек, включая Порошенко (он тоже часть власти). И?
Что с этим делать будем?
У нас (и, кажется, что и в любой стране мира) - у власти нет, и никогда не будет идеальных людей. Я предлагаю принять это как факт, основываться на нем, и смягчать свои претензии к политикам.
Смотреть на их дела, а лучше - на полученные результаты.
Не обращая внимания на их прошлые слова и дела.
Если, например, Зеленский покается за то, что он делал в ущерб Украине до своего президентства, а Коля Котлета начнет получать результаты на пользу Украине и украинцам - для меня они будут молодцы.
Но пока же, по факту, Порошенко - с проукраинскими действиями и результатами, а Коля Котлета - в жопе. Как у Ким.
Вот и весь сказ.
А что многие украинцы за Украину - я рад, вместе веселее. Еще бы осознанности добавить, для правильного отслеживания, и правильного выбора. В нужный момент.
Эмоционально заряженного не убедишь. Люди всё ещё витают где-то в заблуждениях - плохой-хороший политик. Ищут "хорошего парня". Это всё от инфантилизма. Некоторым патриотам и Черновол не подходил, и они выступали против него...
Человек по Фрейду обвиняет тебя в своих комплексах - "Либо лукавишь, либо живёшь в какой-то выдуманной реальности."
Политик должен быть эффективным, т.е. - не просто уметь красиво рассказать как надо делать и что надо делать, он должен иметь цель и уметь к ней идти. Таких политиков мало. Не зря Порошенко на западе называют "Бульдозером", и это никак не относится к трактору на Майдане - это его манера ведения переговоров. Будь он хоть трижды мудаком по жизни, он в разы эффективнее других, реально претендующих сегодня на власть. Его курс совпадает с моим - подальше от Мордора, поближе к западной цивилизации. Для меня этого достаточно - направление движения Украины и эффективность.
Как можно говорить о доверии или любви к политикам? Политиков выбирают не в мужья или жёны...
А что плохого в том что политик богат и финансово независим? Лучше пусть у олигархов деньги на партию выпрашивает, или местами в списке торгует?
Может просто пролетарская ненависть к "буржуям" и "кулачеству" у некоторых ещё не выветрилась...?
Не отвечаю потому, что короткими постами тут не изъясниться. А писать простыни, да ещё в мёртвой теме, мне лень. В отличие от тебя, я давно осознал, что переубедить кого-то убеждённого только вербально практически невозможно. При наличии таланта, таким образом можно лишь склонить колеблющегося.
По поводу твоей теории происхождения терминов… Это лишь теория. Но даже, если она верная, термин порохобот в гораздо большей степени прижился у нас, чем за поребриком. Его с удовольствием используют и патриотичные украинцы. Мало того, его не особо стесняются и многие порохоботы. Наш доморощенный термин «зебил» несёт прямое оскорбление, и ничего. Так что эту тема для меня закрыта.
Что там у тебя ещё… Ошо? Не совсем уверен в правильности твоего понимания его термина «осознанность».
Ну и закончим Петром. У тебя видимо слишком персонифицированы многие события после 2014 года. Это в принципе основной трюк Порошенко. Всю свою каденцию он присваивал себе каждый восход солнца и дуновение ветра.)) Моё же видение заключается в том, что Порошенко был лишь заложником обстоятельств. Любой постМайданный президент имел бы не малый перечень свершений. И к концу каденции однозначно имел бы какое-то число сторонников. Инерция Майдана и обстоятельства просто никому не позволили бы вообще ничего не сделать на посту президента. Но хороший президент мог бы сделать гораздо больше. И без проблем переизбраться. Порошенко же делал только то, что не мог не делать. Его 'проукраинскость» напрямую связана с личным интересом. Завтра ему станет выгодно быть «прорумынским»))) и он не раздумывая, в секунду, станет оголтелым Фрет-Фрумосом.)) Его эго выпирает просто из каждого его поступка. Ошо навешал бы ему тумаков и выгнал с сатсанга.)) Ибо он сама неосознанность.
Не буду больше здесь писать. Не обессудь!. Пойду тролльну парочку порохоботов в более живых темах. Может меня прочтёт кто-то колеблющийся.))
Что в мертвой теме - так это же как личная переписка, как по электронной почте. Есть интерес - пишешь, невзирая, прочтет ли еще кто-то, кроме адресата.
Как и Порошенко, точно так же Зеленский становится сейчас "украиноботом", под давлением активной части общества. Другое дело, что кроме вынужденной реакции на давление - ему нечего показать своего. Фэт-Фрумосом ему не стать.
Выше Сергей Трофимов написал о роли личности в истории. В плане, что любой президент будет следовать давлению общества - но не любой будет прокладывать свой курс. Курс Порошенко - меня устраивает. Курс Зеленского ...ммм. что это такое?
А без курса, и без движения по нему, хреново, понимаешь.
Сатсанг - помню, помню такое. Тоже занимался его техниками?
Можешь писать здесь, в виде открытого письма, можешь не писать, как хочешь. Все равно где-то будем иногда пересекаться.
. Арестович видав спіч, ... про своєрідне і ******* ГКЧП - тобто консенсус олігархів проти України. У змову олігархів віриться, бо таке було не раз. Але він говорить про те, що КОВІД19 і розбалансування енергетичного ринку (як результат діяльності олігархічного ГКЧП) боляче б'ють по владі.
Але!!! Це (за Арестовичем) зараз на руку Росії. Бо Росія - це демон (усі у цьому місці мають дружно кивати). А усі слова про можливі відключення та інші зради - це мало не «согласованиє дєйствія с Масквой». Не те, щоб гкчпісти/олігархи дуже любили Путіна - ні, вони просто ******* бабло. Але при цьому синхронно грають на боці Кремля.
І він не уточнює, хто саме з олігархів зараз на боці Кремля. Тільки Ахметов і Фірташ? Чи і Коломойський? Чи ще і Порошенко?
Стоп. А як РОШЕН впливає на енергетичний сектор країни? Але у Арестовича виходить так, що цукерки - теж зло. Бо є Прямий і 5-й телеканали
.Віктор Бобиренко
Піду, забудусь горіляччям...