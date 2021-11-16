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Новости Политика Украины
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обыск (1844) стрельба (3160) Кива (397) ГБР (2539)

Обыск у Кивы проводится по делу о стрельбе из автомата Калашникова, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обыск у Кивы проводится по делу о стрельбе из автомата Калашникова, - ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы по делу о факте стрельбы из автомата.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следственные действия проходят по делу стрельбы из автомата Калашникова", - сказали в ГБР.

Как уже отмечалось, утром 16 ноября правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы.

Напомним, Кива в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке. Нардеп объяснил, что так отмечает гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На фразе "Смерть изменникам! Смерть фашизму" Кива произвел несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?
Респекты не хер гнать
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16.11.2021 10:15
+9
чи працюють закони зробите висновок коли побачите чим закінчиться історія з тим ківанутим полудурком, прогнозую що закінчиться зеленокольоровою бульбашкою.
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16.11.2021 10:17
+6
тупая предъява - он имеет разрешение? да? стрелял на стрельбище? да. не защищаю дрочера, но статью потяжелее можно было бы придумать - госизмена например...
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16.11.2021 10:15
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Зараз всі кинуться захищати аноніста, тому що він ворог зєйлістів.
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16.11.2021 10:07 Ответить
Нет смысла защищать лысого придурка. А ведет он себя так потому что власть зеленистов сажает исключительно патриотов и ветеранов АТО.
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16.11.2021 10:34 Ответить
а че, "Ананий Кива" - звучит гордо!
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16.11.2021 10:50 Ответить
Це конкретна дія, за яку респект Зеленському
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16.11.2021 10:11 Ответить
А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?
Респекты не хер гнать
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16.11.2021 10:15 Ответить
"А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?"

Не подскажите, по какому пункту Криминального Кодекса можно наказать кого-то за поздравление *****?
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16.11.2021 10:44 Ответить
А за стрільбу в зображення когось? Зебілам в очі мочаться а вони "божа роса".
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16.11.2021 13:09 Ответить
За стрільбу в зображення якраз можуть карну справу завести - там деякі статті можна притягнути, а от за привітання з др - нажаль, геть нічого притягнути неможливо.
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16.11.2021 13:56 Ответить
Державна зрада!
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17.11.2021 08:00 Ответить
Вітання важко кваліфікувати як державну зраду. Тому карати потрібно за тими фактами, які можна довести. Наприклад - Аль-Капоне кинули за грати не за вбивства, а за несплату податків.
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17.11.2021 10:20 Ответить
Тоді забрати депутатський мандат. Спершу.
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17.11.2021 11:33 Ответить
Для цього теж маєть бути законні підстави. Зрозумійте, я був би радий, аби у Ківи забрали мандат, а його самого кинули б за грати - і бажано довічно. Але ж влада має діяти згідно закону!
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17.11.2021 14:42 Ответить
Французський поцiлуй в гузно зараховано.
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16.11.2021 10:15 Ответить
Да ничего не будет ему.
Стреляло лысое чудо на полигоне, скорее всего и арендованное оружие. А возможно Аваков наградил. Это просто показуха и не более. Отвлечь внимание. Показать, что отреагировали. И не более!!!
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16.11.2021 10:27 Ответить
при чому тут твій зелений осляра ? це ДБР виконує свою роботу ,з запізненням ,доречі. В обовязки президента не входить контроль за обігом зброї.
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16.11.2021 10:37 Ответить
До чого тутвіслюк?Воно навіть не в курсі!
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16.11.2021 13:03 Ответить
Наконец то я дождался, что законы похоже начинают работать в Украине.
Когда то это должно было начаться именно с таких Кив.
А борьба с коррупцей начнется с бриллиантовых прокуроров, которых отмазал.
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16.11.2021 10:12 Ответить
чи працюють закони зробите висновок коли побачите чим закінчиться історія з тим ківанутим полудурком, прогнозую що закінчиться зеленокольоровою бульбашкою.
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16.11.2021 10:17 Ответить
тупая предъява - он имеет разрешение? да? стрелял на стрельбище? да. не защищаю дрочера, но статью потяжелее можно было бы придумать - госизмена например...
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16.11.2021 10:15 Ответить
Це привіт від Степана Бандери, вбивство якого цей ківадебіл святкував.

"в ніч на 16 жовтня записав ролик із автоматом у руці посеред парку. Ківа пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський". https://www.slovoidilo.ua/2021/11/16/novyna/polityka/nardepa-illi-kyvy-pryjshly-obshukom
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16.11.2021 10:26 Ответить
А вот это уже на хулиганку тянет и до 7 лет. Но по этому ли эпизоду проводят обыск???
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16.11.2021 10:29 Ответить
Дрочер стрелял во дворе своего дома! А по портрету Бандеры - да, на полигоне!
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16.11.2021 10:27 Ответить
И что с того, что во дворе дома? Это населенный пункт? Или дом на территории полигона?
Как Аль Капоне посадили за неуплату налогов, так и этого можно по статье за хулиганство. 5 лет было бы вполне нормально. Для начала...
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16.11.2021 10:39 Ответить
пояснюю: в Україні заборонений обіг автоматичної зброї. Якщо Ви уважно передивитесь ролік, то там була стрілянина саме чергами, які ківанута потвора намагалася замаскувати фейерверком.
Саме тому цьому чорту 263: абе незаконне застосування незареєстрованої зброї, або переробка "громадянського" калаша з навіавтомата в автомат.
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16.11.2021 11:01 Ответить
А если это наградной? Как Сене пулемет???
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16.11.2021 11:05 Ответить
ніт, у нього наградний тільки "Глок" від арсенборисича.
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16.11.2021 11:18 Ответить
Обіг автоматичної зброї не заборонений. Немає такого закону.
Заборонено мати у власності зброю (крім мисливської) - ПВРУ 17.06.92 № 2471.
Але щодо поняття мисливська зброя (або будь-яка інша) - закону, знову ж таки, немає.
Ст. 263 КК застосовується якщо немає дозволу. А у ківоподібної істоти такий дозвіл, напевно, є, якщо їй "дали" у 2015 році звання старшого начальницького складу міліції і посаду.
І ще: немає ствола - немає статті.
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16.11.2021 12:04 Ответить
так, я розумію, про що Ви кажете. Навіть немає закону про зброю.. Але, дозвіли видають тільки на напівавтоматичну зброю.
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17.11.2021 12:05 Ответить
Вот бовдур и в Африке - бовдур забыдляченый... Бандера всю войну просидел в застенках гестапо, война закончилась продолжил воевать с коммунофашистами до 1960-х... В отличии от Бандеры, Мельник , это "СС Галичина", воевал на стороне гитлеровцев... Вот почему дурачок с рождения не расстрелял прогитлеровца Мельника на картинке? И почему кремлядь дала Мельнику преспокойно дожить до глубокой старости, почему кгбисты не выслеживали Мельника, чтобы кива мог потом всласть пострелять.
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16.11.2021 10:18 Ответить
Краще б розстріляв зображення батька Медведчука, який був поліцаєм. Було б чесно і піар яскравий.
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16.11.2021 13:11 Ответить
А чего Илюшу обыскивать? Он же факи зелям с ермаками не тыкал. Лероса надо сажать, Лероса! Страшное преступление совершил. Геноцид почти, ага.
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16.11.2021 10:20 Ответить
очередная сценка из шутовского репертуара ничего не будет это медиа шоу рейтинг Зе на полшестого вот и используют все ради чтоб чуть подрос
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16.11.2021 10:22 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
23 с



Он знал об єтом обыске заранее-его предупредили оттуда же.А это кЕно для народа.
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16.11.2021 10:24 Ответить

І чого це вони проводят той обшук ?!?!?!
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16.11.2021 10:26 Ответить
А где его так контузило?
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16.11.2021 10:35 Ответить
впав в жомову яму .
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16.11.2021 10:40 Ответить
Там до жомовоi вже були симптомы, разве шо , со скирды в детстве(соскользнул рыбкой).
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16.11.2021 10:58 Ответить
В жомовій ямі дивились?
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16.11.2021 10:27 Ответить
этот обыск не стоит и выеденного лица-
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16.11.2021 10:29 Ответить
Уже и до ученых добрались бандєровскіє фошызды!!!!!!! Незабудем-непрастим!!!!!
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16.11.2021 10:46 Ответить
Він давно має сидіти в ізоляторі.
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16.11.2021 10:52 Ответить
Не чіпайте лисого придурка, він так чудово топить рейтинг ОПЗЖ, що я йому б ще й оселедців безкоштовно давав.
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16.11.2021 10:54 Ответить
До ківи мали прийти з мотузкою, а прийшли з ордером. Може ще передумають?
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16.11.2021 11:13 Ответить
Если этот боевой орангутанг Путина не додумался переделать обратно переделанный под автоматический огонь "охотничий" АКСУ, то нужно его срочно исключать из академиков по причине полного отсутствия мозга в черепной коробке.
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16.11.2021 11:24 Ответить
Sergey Naumovich

2 ч. ·



У Кивы проводят обыски! Кандидатов наук прессуют! Киев, вставай! Все на Майдан!
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16.11.2021 12:59 Ответить
правильно.
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16.11.2021 16:27 Ответить
 
 