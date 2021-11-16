Не стоит доверять работе ВСК по "вагнеровцам": изначально было понятно, что будет такая профанация, - нардеп "Голоса" Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Не стоит доверять работе Временной следственной комиссии (ВСК), которая расследует дело "вагнеровцев".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.
Он рассказал, что вчера посмотрел выступление главы ВСК Марьяны Безуглой, а затем пересмотрел немало мемов на эту тему.
"Откровенно говоря, а чего мы ожидали от комиссии, которая сразу себя дискредитировала. Напомню, что фракция "Голос" вместе с другими - "Европейской Солидарностью" и "Батькивщиной", отозвали своих представителей по одной простой причине: мы понимали, что будет такая профанация", - подчеркнул депутат.
По словам Железняка, некоторые заявления Безуглой "не коррелируются с заявлениями не то что представителей оппозиции, а также представителей и чиновников государства".
"Очень странный такой ход событий. Я знаю, что в ближайшее время Bellingcat… у меня есть определенная информация, что там будет, но пусть сначала он выйдет", - добавил политик.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
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@Helg40498291
Хтось, десь, колись, злив операцію по вагнеріацям Кремлю. Але не ми, не ми. Мар'яна Безугла тікає підземним тонелем від Ради до комітетів. Дзвонить в ОПу і кричить. Альо, баришня. Андрюшу Єрмака дайте. Андрюша, так прочитала, так не повірили, так тікаю. Єсть так тікать.
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
В паніці, напередодні оприлюднення звіту Беллінгкет, Банкова повідомила, що: 1. Спецоперація по вагнерівцям була 2. Спецоперація була перенесена «невстановленими особами» 3. Зеленський і Єрмак ні в чому не винуваті Другий президент України, який став державним зрадником
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
23.12.2020 № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
и немножко Порох . потому что он всегда виноват
Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, що нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком. Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ!
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте. Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі журналіста Бутусова (неопитаних ТСК з цього приводу).
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Во всех значительных вопросах
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах