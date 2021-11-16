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Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента

Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что украинцам нужно предоставить возможность выбирать, куда потратить 1000 грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским для вакцинированных граждан.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что нужно поддерживать людей в ковид, а тратить 1000 грн на то, чтобы они могли пойти в музей, - это нелогично", - подчеркнул депутат.

По словам Разумкова, расходование средств на поддержку креативных индустрий – это плохая технология.

"Людям 1000 грн точно была бы не лишней, но для многих граждан пойти в кино, спортзалы или музей, это большая роскошь, потому что людям очень часто не хватает на элементарные нужды, они эту тысячу могли бы потратить сюда", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не является ли такая инициатива президента попыткой реанимировать свой рейтинг, Разумков отметил: "Это не реанимирует рейтинг президента, думаю, это и дальше будет хоронить его рейтинг".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Ето вообще маразм. Во время пандемии давать деньги чтобы люди шли в кино и театры заражать друг друга. Вместо того чтобы дать людям хоть бы пенсам пайки чтобы сидели дома.
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16.11.2021 11:02
+14
найвеличниший в своей жизни ничего кроме шоубиза и хайпа не знал и не знает, поэтом и идеи такие дурные
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16.11.2021 11:08
+11
так а що брати? гроші віртуальні, витратити їх можна на квитки на концерт кварталу))
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16.11.2021 11:12
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Ето вообще маразм. Во время пандемии давать деньги чтобы люди шли в кино и театры заражать друг друга. Вместо того чтобы дать людям хоть бы пенсам пайки чтобы сидели дома.
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16.11.2021 11:02 Ответить
Дають - бери, а б'ють - тікай.
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16.11.2021 11:05 Ответить
так а що брати? гроші віртуальні, витратити їх можна на квитки на концерт кварталу))
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16.11.2021 11:12 Ответить
Так кому дают? Я ни в театры ни в кино не хожу как и мои родители. Как думаю 90% украинцев которые привиты потому что боятся заболеть и не посещают людные закрытые помещения.
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16.11.2021 11:15 Ответить
Так прививаются как раз для того чтобы жить нормальной жизнью. И эти выплаты, как я понял, можно будет "отоварить" и следующим летом. Я, например, не против съездить летом в Карпаты. Как раз 1000 грн. хватило бы на дорогу. Может до весны этот вирус нами нажрется и заживем, как раньше. Так что не боись.
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16.11.2021 13:05 Ответить
найвеличниший в своей жизни ничего кроме шоубиза и хайпа не знал и не знает, поэтом и идеи такие дурные
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16.11.2021 11:08 Ответить
Получил 1000, будешь бесплатно смотреть 1000 серий "Скотов"
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16.11.2021 11:29 Ответить
а если по 4 тыс.?
ЗЕлёных?
каждому?..
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16.11.2021 11:04 Ответить
За каждый укол.
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16.11.2021 11:59 Ответить
Цій обраній шпані більш звично коли в парламентському туалеті готівкою і зеленими купюрами.
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16.11.2021 11:04 Ответить
инфляцию разгонять нужно)
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16.11.2021 11:05 Ответить
Разумков турбуєься.... Він працює...

Щось таке вже було.
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16.11.2021 11:05 Ответить
" скоти - 2 " Новий сезон
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16.11.2021 11:07 Ответить
"Комсомольці" , "Любі друзі" , "Пацаны", "Куми", "Свати"....

Тепер будуть "Скоти"....

Народу подобається обирати такі серіали. Попит породжує пропозиції.
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16.11.2021 11:12 Ответить
Если к Разумкову присоединятся Комар и Гондон - Ахметов создает свою выпендрежную партию
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16.11.2021 11:09 Ответить
та після їх спільного інтерв"ю, пишіть вже просто - два Гордони
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16.11.2021 11:13 Ответить
Рейтинг Зеленского реанимирует только посадка соратника Януковича Ахметова и Бени... впрочем тоже могло реанимировать рейтинг Порошенка, когда тот был у корыта но он на это не пошел...
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16.11.2021 11:09 Ответить
Рейтингу клоуна з цирком вже нічого не допоможе. Він опустився до рівня рейтингу бариги з порохососіками.
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16.11.2021 11:13 Ответить
Антирейтинг зеленого баригi - офшорного перевищів антирейтинг шоколадного,навіть коли його тягнули як могли!
Вже зараз у другому турі Порох легко виграє у ВаЗеліна.
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16.11.2021 11:34 Ответить
Порівняємо що можна було купити на Юлькину тищу в 2008 році і що зараз на Зеліну.

Гречка - 4.8грн.
Пачка масла - 5грн.
Олія 1 літр - 11грн
Цукор - 3.8грн
Цибуля, буряк - 3грн
Капуста - 1.5грн
Ковбаса - 20грн
10 яєць - 7грн
Сир - 30-40грн.
І прочая, прочая.
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16.11.2021 11:17 Ответить
Ну да, тогда на 1 тыщу можно было купить как сейчас на 10.
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16.11.2021 11:29 Ответить
Тогда Кровавый Пастор,будучи в команде ЮВТ предлагал 200$ вместо тысячи.Никто не хотел брать!Курс был 4,5.Все хотели тыщу.Но Ющенко отставил ЮВТ,а при донецком хряке тыща превратилась в 120$ и потом вовсе прекратилась.Сейчас это 30 евро,но вполне уместно за прививку,если учесть что у меня пенсия при Порошенко тоже была 30 евро.
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16.11.2021 11:38 Ответить
Зато при твоём чмошнике всю свою пенсию можешь только на борщ потратить
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16.11.2021 12:33 Ответить
Дадут только 10% взрослых, да и то не живыми деньгами, какой ух тут рейтинг.
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16.11.2021 11:28 Ответить
Класс! Получить 1.000 гривен из бюджета,чтоб купить билет на концерт криворагульно-дебильного "квартала 95"?! Такого еще небыло.
ФАК95 зебилу!
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16.11.2021 11:28 Ответить
Согласен, это издевательство. Абонемент в спортзал или билет на концерт очень слабый стимул идти прививаться, особенно у пожилых людей.
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16.11.2021 11:34 Ответить
Помню, когда Юлька давала по 1000. Все плевались, но брали. И тут так будет.
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16.11.2021 11:39 Ответить
Тут будет не совсем так. Зе-тысяча по сути предлагается в виде подарочного сертификата на определённый перечень услуг. Многим эти услуги не нужны и даром. Поэтому львиная доля сертификатов останется невостребованной.
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16.11.2021 11:45 Ответить
Тут ведь всего два варианта:
1. Либо у зеленского пиар настолько отупел за последние годы (от прилива такого бабла всякое случаеться) что подобную хрень влил в уши вовы.
2.Либо вова сам придумал эту дичь.
И тот и тот вариант говорят об одном- зелень земли не чувствует и потерял грани реальности, он просто .....ся за эти два года.Деньги и власть сделали из него ублюдка.
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16.11.2021 11:47 Ответить
Ошибаетесь, батенька! Изговна не сделаешь пулю! Как было дерьмо так и осталось, просто немножко замерзло и одеревенело, от этого и стало лучше видно. Видать когда его выбирали, большинство болело ковидом потому и потеряло обоняние, а сейчас стало просто заметней.
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16.11.2021 12:28 Ответить
-Василий, почему соседские куры не ходят в твой огород?
-Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.)))
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16.11.2021 14:55 Ответить
как кого выгонят, так все обиженки начинают набрасывать гуано на вентилятор.
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16.11.2021 16:19 Ответить
 
 