Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что украинцам нужно предоставить возможность выбирать, куда потратить 1000 грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским для вакцинированных граждан.
Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что нужно поддерживать людей в ковид, а тратить 1000 грн на то, чтобы они могли пойти в музей, - это нелогично", - подчеркнул депутат.
По словам Разумкова, расходование средств на поддержку креативных индустрий – это плохая технология.
"Людям 1000 грн точно была бы не лишней, но для многих граждан пойти в кино, спортзалы или музей, это большая роскошь, потому что людям очень часто не хватает на элементарные нужды, они эту тысячу могли бы потратить сюда", - добавил он.
Отвечая на вопрос, не является ли такая инициатива президента попыткой реанимировать свой рейтинг, Разумков отметил: "Это не реанимирует рейтинг президента, думаю, это и дальше будет хоронить его рейтинг".
Пожалуйста, подождите...
ЗЕлёных?
каждому?..
Щось таке вже було.
Тепер будуть "Скоти"....
Народу подобається обирати такі серіали. Попит породжує пропозиції.
Вже зараз у другому турі Порох легко виграє у ВаЗеліна.
Гречка - 4.8грн.
Пачка масла - 5грн.
Олія 1 літр - 11грн
Цукор - 3.8грн
Цибуля, буряк - 3грн
Капуста - 1.5грн
Ковбаса - 20грн
10 яєць - 7грн
Сир - 30-40грн.
І прочая, прочая.
ФАК95 зебилу!
1. Либо у зеленского пиар настолько отупел за последние годы (от прилива такого бабла всякое случаеться) что подобную хрень влил в уши вовы.
2.Либо вова сам придумал эту дичь.
И тот и тот вариант говорят об одном- зелень земли не чувствует и потерял грани реальности, он просто .....ся за эти два года.Деньги и власть сделали из него ублюдка.
-Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.)))