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"Слуги" хотят наспех рассмотреть законопроект о столице уже в этот четверг, чтобы узурпировать власть, - Белоцерковец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Законопроект о столице, который будет рассмотрен в четверг, противоречит Конституции и дает "Слугам народа" возможность узурпировать власть в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

"Слуги" выбрали путь к авторитаризму вместо поражения на предстоящих выборах в Киеве и хотят отобрать у киевлян их город. С нарушением регламента "Слуги народа" решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти и их нарушение ведет к авторитаризму", - написал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что законопроект отсрочивает выборы в районные советы, тогда как РГА будут существовать до 2025 года.

"В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование к моменту создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании райрад озвучен, но провести выборы будет невозможно до завершения "сложнейшей" процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров. Это узурпация власти", - отметил УДАРовец.

Он добавил, что авторы законопроекта прописали его таким образом, чтобы не проводить выборы в районные советы до 2025 года.

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"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы "Слуги" ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в 3 из 10 районов "Слуги" не смогут преодолеть даже 5% барьер", - отметил Белоцерковец.

Он призвал "Слуг народа" не нарушать Конституцию и Европейскую Хартию местного самоуправления ради своих политических выгод.

Автор: Анастасія Потіха
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зашкваренный белоцерковец теряет корыто? о Боже ж ты мой!
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16.11.2021 11:12 Ответить
Пруфи на зашквари Білоцерківця будуть?
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16.11.2021 11:21 Ответить
Советник Кличко и депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец (который имеет за плечами уголовные производства) виртуозно подставил своего шефа с МАФами.

СМИ детально расписали, как Белоцерковец, пользуясь доверием Кличко, попытался протянуть через Киевсовет новые правила размещения МАФов. По этим правилам сотни киосков и других точек попадают под снос. Как зарабатывать на сносе МАФов Белоцерковец знает детально. С 2014 года он в Киеве курирует именно сферу МАФов и на него уже давно жалуются предприниматели. Они говорят, что в 2016 году уже была такая волна - демонтаж происходил без предупреждения и при поддержке «титушек», а потом свое имущество приходилось еще и выкупать у фирмы близкой к Белоцерковцу.

Но в этот раз предприниматели устроили большой митинг под КГГА, а потом и под Офисом Президента, призывая Зеленского на помощь, чтобы тот защитил их от Кличко. А у столичного мэра и так много проблем с ОП. Решение по МАФам пока не стали принимать. Но осадок остался. При этом Белоцерковец, по сути, спрятался в кусты. Стал писать, что скандальные правила - это не его инициатива, а он только соавтор, и все это одобрено Кличко. Хотя в Киеве всем известно, что какие-либо движения по МАФам не происходят без ведома Белоцерковца.

Белоцерковца уже скоро будут ненавидеть всей фракцией «УДАР», а Кличко должен его поблагодарить за еще одну подставу. Но Белоцерковца это, похоже, не волнует, пока его благосостояние растет такими темпами, что это уже стали замечать в НАБУ. В 2019 году стало известно, что открыто дело по поводу незаконного обогащения. Просто Белоцерковец «забывал» указать в декларациях дом за 3,8 млн. грн. Так, что с такими друзьями Кличко и врагов не нужно.
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16.11.2021 11:36 Ответить
А до 2014 року в Україні яка влада була?
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16.11.2021 11:23 Ответить
ти дебіл ? хоч не рекламуй ,що дебіл на всю країну
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16.11.2021 11:40 Ответить
То ;Смицький; Знаєш такого?
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16.11.2021 12:27 Ответить
опер?
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16.11.2021 12:30 Ответить
Сєпаратюга з Сумщини. Хвалився що спеціально бере ніки знайомих АТОвців, в надії що когось з них свої ж приберуть. Рідкісне прокацапське лайно.
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16.11.2021 12:46 Ответить
Хворобливі в тебе фантазії. Нік дурника був лише один. ін насправді вже кілька років як завернувся від п'янки.
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16.11.2021 13:57 Ответить
Швидше б ти вже завернувся.
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16.11.2021 14:34 Ответить
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16.11.2021 11:47 Ответить
Киев переименуют в Криворогатин. И всего делов.
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16.11.2021 11:37 Ответить
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16.11.2021 11:39 Ответить
95 квартал-он такой,никому пощады не дает!Даже Схемы и Бигуса кормят жирными фейками.
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16.11.2021 11:45 Ответить
Бюджет Киева лакомый кусочек для Коломойского.Кличко и кодлан Коломойского. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко /Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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16.11.2021 11:45 Ответить
Мне пофиг Белоцерковец. Я не фанат Кличко, хотя он мне и импонирует своей историей и выдержкой (чувствую, что будет много несогласных), но это не политический и даже не экономический анализ его деятельности как мэра. И он, по крайней мере, был на майдане на стороне народа.
Я НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ ТОГО, ЧТО ЗЕЛЕНАЯ СВОЛОЧЬ ХОЧЕТ ЛИШИТЬ МЕНЯ ПРАВА ВЫБИРАТЬ СВОЕГО МЭРА, КОТОРЫЙ РУКОВОДИТ МОИМ ГОРОДОМ И ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЮ РАБОТУ ПЕРЕДО МНОЙ, КАК ИЗБИРАТЕЛЕМ.
Когда при Горбачеве Киев первый раз прокатил на выборах секретаря горкома КПСС, мы поняли, что можем сами выбирать себе власть. А сейчас нас хотят опять загнать в стойло.
НЕУЖЕЛИ ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ЧМО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТ, ЧТО ЕГО МОГУТ ПРИНЯТЬ КАК ДИКТАТОРА?
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16.11.2021 11:50 Ответить
 
 