"Слуги" хотят наспех рассмотреть законопроект о столице уже в этот четверг, чтобы узурпировать власть, - Белоцерковец
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Законопроект о столице, который будет рассмотрен в четверг, противоречит Конституции и дает "Слугам народа" возможность узурпировать власть в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.
"Слуги" выбрали путь к авторитаризму вместо поражения на предстоящих выборах в Киеве и хотят отобрать у киевлян их город. С нарушением регламента "Слуги народа" решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти и их нарушение ведет к авторитаризму", - написал Белоцерковец.
Он подчеркнул, что законопроект отсрочивает выборы в районные советы, тогда как РГА будут существовать до 2025 года.
"В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование к моменту создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании райрад озвучен, но провести выборы будет невозможно до завершения "сложнейшей" процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров. Это узурпация власти", - отметил УДАРовец.
Он добавил, что авторы законопроекта прописали его таким образом, чтобы не проводить выборы в районные советы до 2025 года.
"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы "Слуги" ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в 3 из 10 районов "Слуги" не смогут преодолеть даже 5% барьер", - отметил Белоцерковец.
Он призвал "Слуг народа" не нарушать Конституцию и Европейскую Хартию местного самоуправления ради своих политических выгод.
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СМИ детально расписали, как Белоцерковец, пользуясь доверием Кличко, попытался протянуть через Киевсовет новые правила размещения МАФов. По этим правилам сотни киосков и других точек попадают под снос. Как зарабатывать на сносе МАФов Белоцерковец знает детально. С 2014 года он в Киеве курирует именно сферу МАФов и на него уже давно жалуются предприниматели. Они говорят, что в 2016 году уже была такая волна - демонтаж происходил без предупреждения и при поддержке «титушек», а потом свое имущество приходилось еще и выкупать у фирмы близкой к Белоцерковцу.
Но в этот раз предприниматели устроили большой митинг под КГГА, а потом и под Офисом Президента, призывая Зеленского на помощь, чтобы тот защитил их от Кличко. А у столичного мэра и так много проблем с ОП. Решение по МАФам пока не стали принимать. Но осадок остался. При этом Белоцерковец, по сути, спрятался в кусты. Стал писать, что скандальные правила - это не его инициатива, а он только соавтор, и все это одобрено Кличко. Хотя в Киеве всем известно, что какие-либо движения по МАФам не происходят без ведома Белоцерковца.
Белоцерковца уже скоро будут ненавидеть всей фракцией «УДАР», а Кличко должен его поблагодарить за еще одну подставу. Но Белоцерковца это, похоже, не волнует, пока его благосостояние растет такими темпами, что это уже стали замечать в НАБУ. В 2019 году стало известно, что открыто дело по поводу незаконного обогащения. Просто Белоцерковец «забывал» указать в декларациях дом за 3,8 млн. грн. Так, что с такими друзьями Кличко и врагов не нужно.
Я НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ ТОГО, ЧТО ЗЕЛЕНАЯ СВОЛОЧЬ ХОЧЕТ ЛИШИТЬ МЕНЯ ПРАВА ВЫБИРАТЬ СВОЕГО МЭРА, КОТОРЫЙ РУКОВОДИТ МОИМ ГОРОДОМ И ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЮ РАБОТУ ПЕРЕДО МНОЙ, КАК ИЗБИРАТЕЛЕМ.
Когда при Горбачеве Киев первый раз прокатил на выборах секретаря горкома КПСС, мы поняли, что можем сами выбирать себе власть. А сейчас нас хотят опять загнать в стойло.
НЕУЖЕЛИ ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ЧМО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТ, ЧТО ЕГО МОГУТ ПРИНЯТЬ КАК ДИКТАТОРА?