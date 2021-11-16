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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Зеленский (16493) отставка (3094)

Когда количество "посипак" и негодяев перевалило за грань, а Зеленский не оппонировал этому, я понял, что нужно прощаться, - Аваков об отставке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Когда количество

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Арсену Авакову после его увольнения из МВД другую должность, но в результате ничего так и не срослось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-министр в интервью Украинской правде.

По словам Авакова, у него сейчас нет каких-то особых отношений с президентом: "Президент далеко, высоко, и занимается своими делами, а я занимаюсь своими. Может быть списывались пару раз какими-то сообщениями после отставки".

Также экс-министр отметил, что об увольнении он договаривался не с Зеленским, а с депутатами.

"Я договаривался с депутатами, чтобы голосов хватило для отставки. Вечером обзванивал всех руководителей групп, говорил: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно", - сказал Аваков.

При этом он подчеркнул, что недоволен не самим Зеленским, а его окружением.

"Зеленский меня пригласил руководить совершенно конкретной областью. Когда я увидел, что в наших отношениях осталось мало возможности в дискуссии, увидел, что должен переступать какие-то черты, которые для меня неприемлемы… Когда увидел, что у президента тоже сложилось ощущение дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количества посипак и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи, перевалило за грань, и у президента не хватило, может быть, желания этому оппонировать – я понял, что наступил момент, когда нужно прощаться", - сказал Аваков.

Также читайте: Зеленский попал в ловушку и теперь из нее очень тяжело выйти, - Аваков

Он также отметил, что ему предлагали варианты новой работы, но, похоже, в ОП уже передумали.

"Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу... Все", - сообщил экс-министр.

В то же время Аваков добавил, что президент сделал ему такое предложение: "Давай позанимаешься другой работой, назвал несколько конкретных позиций. Я сказал: "Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем". Так и случилось".

"И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло", - резюмировал бывший глава МВД.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
і раптом з'явилась постать у білому!
Хто це?!
Як хто - арсенборисич!!

А якщо без жартів, то краще нехай роскаже, звідки з'явився покидьок кива, і як він отримав спецзвання підполковника у 2015 році
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16.11.2021 11:22
+18
Вовремя предать = предвідеть. Непотопляємий...
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16.11.2021 11:15
+12
Саахов є першим негідником. Бо при різних президентах виявився прилаштуванцем. Сина відмазав з кримінальними заплічниками.
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16.11.2021 11:16
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Віноватьі боярє, а сцарь - бубочка!)))
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16.11.2021 11:14 Ответить
оствобидил дачу в закрытой базе МВС собаков?
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16.11.2021 11:15 Ответить
Вовремя предать = предвідеть. Непотопляємий...
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16.11.2021 11:15 Ответить
Він не предавав, а перейшов по наслєдству от Петра. Шо непотопляємий, то непотопляємий ))
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16.11.2021 11:52 Ответить
Від "Народного фронту", точніше. Він своїми грішми і компроматом (мабуть?) тримав Турчинова та Яценюка за тестікули - от і був у Петра таким собі "засланим казачком", якого сам Петро хтів позбутися, та марно - домовленість з НФ заважала.
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16.11.2021 12:02 Ответить
Вообще это поговорка польской шляхты
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16.11.2021 13:34 Ответить
Саахов є першим негідником. Бо при різних президентах виявився прилаштуванцем. Сина відмазав з кримінальними заплічниками.
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16.11.2021 11:16 Ответить
Якщо хоть зверху покопирсатися у його фінансових справах, то не одна підозра буде висунута.
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16.11.2021 11:18 Ответить
Ми думали сидів поки все не вкрав, що можна було, А тут он як...
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16.11.2021 11:20 Ответить
А шо ж ты ждал, когда уже аж через межу попрет?
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16.11.2021 11:20 Ответить
"Мені рюкзаки вже не "світіли". От я і пішов. "
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16.11.2021 11:21 Ответить
Кабы, увольнение собакова было средством временного спасения рейтинга путем избавления от одного из самых одиозных мерзавцев.
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16.11.2021 11:21 Ответить
Ну что ж - главное не делать ошибки, главное не упорствовать в их отрицании.
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16.11.2021 11:21 Ответить
і раптом з'явилась постать у білому!
Хто це?!
Як хто - арсенборисич!!

А якщо без жартів, то краще нехай роскаже, звідки з'явився покидьок кива, і як він отримав спецзвання підполковника у 2015 році
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16.11.2021 11:22 Ответить
Підполкан то ще шо...от як такі люди науківцями прахвесарами стають от то штука... з таким айкю навіть бурсу закінчити нереально...
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16.11.2021 11:26 Ответить
Оце ж реальний чорт
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16.11.2021 11:32 Ответить
така, без перебільшення, скеля (глиба, мармур) відчинила свого пів вареника... Терориста-месника із "Луцької" області піймала, Сракашвілю пережила...
Вважаю, що Хаоьков, потрібно перейменувати в Рукзакян?
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16.11.2021 11:32 Ответить
А то ж вдруг прідьоцца отвєтіть
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16.11.2021 11:35 Ответить
Цікаво рішення про вбивство Сашка Музічко авакян приймав сам чи з кимось.
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16.11.2021 11:41 Ответить
"Коли кількість посіпак і негідників ...перевалила за межу"
кількість лайна перевалила за межу ще в квітні 2019 і аваков відігравав в цьому одну з провідних ролей. Хоча, треба визнати, розумний покидьок безпечніший за тупого покидька, бо перший може прорахувати наслідки для себе, а зе - ні!
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16.11.2021 11:42 Ответить
Авакову давно пора на нары !
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16.11.2021 11:50 Ответить
Чорт розказує про політику і чесність, щоо там з рююкзаками? Ніхто не забув як ти тварина, людей просто так за гратами тримав.
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16.11.2021 11:53 Ответить
Де воно тільки не було...
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16.11.2021 11:55 Ответить
Хоча Аваков не святий але він прекрасно знає що твориться в цьому пеклі під назвою ВР України та в Офісі Президента і тепер їх потроху здає.
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16.11.2021 11:56 Ответить
почитав коменти - складається, що тут одні діванні ангели-ідеалісти)))
жартую))) просто кремльовські шавки такі примітивні в своїх коментах.
До речі, питання до модератора, чому тут на начебто проукраїнському сайті так вільно шастають кацапські торолі на зарплаті?

Авакова достатньо поважати хоча б лише за за те, що врятував Харків від "сепаратистів" , а то була б у нас і ще й хнр. Кажу як очевидець цих подій.

Слава Україні - Героям слава!
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16.11.2021 11:57 Ответить
А те що він людей, реально патріотів, ветеранів просто так, в тюрьмі тримав більше року, для тебе ботне чмо норм? Як бот вонючий там кореш авакова боцман? Ну який фсбешний агент? Як там кива, які з авякяном кореша? І ти тут ще про кремль, і ботів розказуєш розказуєш? Спасибі йому будеш особисто говорити, коли він в тебе рюкзак вкраде і на рік посадить в буцегарню.
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16.11.2021 12:15 Ответить
@посіпак і негідників@

Интересно, а когда Аваков вступал в сговор с Каламойским (будучи при этом на должности министра МВД) и помогал Зеленскому стать Президентом-- это как называется ?
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16.11.2021 11:57 Ответить
Вот и Арсен перешел в наступление. Все на чем держится Зеля это на своих слугах в ВР. Вот к чему привела Украину 73%ная бодяга из дураков, приколистов и комунорыгозажоперов. У дурачья даже инстинкт самосохранения отсутствует, отдали всю власть в руки ...
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16.11.2021 11:57 Ответить
Рюкзаков прям себя описал. В нормальной стране ты ворюга и убийца уже бы на пожизненное или в земле лежал.
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16.11.2021 11:58 Ответить
В общем Аваков четко дал понять что Зе-марионетка. Что ему льют в уши, а тот глазами хлопает. Ну не удивительно, взять парня с деревни, он же доверчивый маленький ребенок. И в глазах Путина мир увидит, и Лукашенку поверит. Все кому не лень обводят его вокруг пальца.
.
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16.11.2021 11:59 Ответить
" Зе-марионетка"
а без Авакова это разве было не понятно ? Капитан Очевидность
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16.11.2021 13:54 Ответить
Да харош чесать,авакян. Тебя просто подвинули.
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16.11.2021 12:11 Ответить
Лицемір - пересажав патріотів і здриснув щоб відмитися до наступних виборів.
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16.11.2021 12:13 Ответить
невіглас, "саджають" по рішенню суду, який у нас так і не реформували.
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16.11.2021 12:19 Ответить
А почему Цензор высказывания Авакова печатает жирным шрифтом ? Цензор активно пиарит уволенного чиновника. Хотите сделать и его Президентом ? ))))
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16.11.2021 12:15 Ответить
Да,вашим президентом,российским.
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16.11.2021 12:38 Ответить
Гг
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16.11.2021 18:06 Ответить
Та все зрозуміло з тобою... Я от наприклад думав колиж ти почнеш триндіть... до чи після ну звісно ти почав після .... бо очко в тебе не залізне і із чорножопої кожи... Обідили авак ?? Ну так то нормально дивись догавкаєшся посадять к ...беням
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16.11.2021 13:07 Ответить
Я б тебе посадив би і надовго.. тиж ворюга ще з тої секти ригів і донецьких баригів тіль харківського гвнонавчального закладу...
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16.11.2021 13:09 Ответить
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16.11.2021 13:28 Ответить
Эх Аваков! Нельзя уходить. Нужно сопротивляться. Вот ты ушёл, а нам куда идти?
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16.11.2021 15:15 Ответить
если бы ты знал, как в Харькове помнят о жертвах Авакова, ты не был бы столь подобострастен
и я не о "сепарах", я о бизнесменах и журналистах
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16.11.2021 17:05 Ответить
 
 