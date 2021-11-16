Когда количество "посипак" и негодяев перевалило за грань, а Зеленский не оппонировал этому, я понял, что нужно прощаться, - Аваков об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Арсену Авакову после его увольнения из МВД другую должность, но в результате ничего так и не срослось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал экс-министр в интервью Украинской правде.

По словам Авакова, у него сейчас нет каких-то особых отношений с президентом: "Президент далеко, высоко, и занимается своими делами, а я занимаюсь своими. Может быть списывались пару раз какими-то сообщениями после отставки".

Также экс-министр отметил, что об увольнении он договаривался не с Зеленским, а с депутатами.

"Я договаривался с депутатами, чтобы голосов хватило для отставки. Вечером обзванивал всех руководителей групп, говорил: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно", - сказал Аваков.

При этом он подчеркнул, что недоволен не самим Зеленским, а его окружением.

"Зеленский меня пригласил руководить совершенно конкретной областью. Когда я увидел, что в наших отношениях осталось мало возможности в дискуссии, увидел, что должен переступать какие-то черты, которые для меня неприемлемы… Когда увидел, что у президента тоже сложилось ощущение дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количества посипак и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи, перевалило за грань, и у президента не хватило, может быть, желания этому оппонировать – я понял, что наступил момент, когда нужно прощаться", - сказал Аваков.

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Он также отметил, что ему предлагали варианты новой работы, но, похоже, в ОП уже передумали.

"Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу... Все", - сообщил экс-министр.

В то же время Аваков добавил, что президент сделал ему такое предложение: "Давай позанимаешься другой работой, назвал несколько конкретных позиций. Я сказал: "Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем". Так и случилось".

"И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло", - резюмировал бывший глава МВД.