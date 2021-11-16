Начало выхода регионов из "красной" зоны карантина ожидается на следующей неделе, - Ляшко
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Со следующей недели ожидается начало выхода регионов Украины из "красной зоны" эпидемической опасности.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Начала выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", - отметил глава Минздрава.
"С начала установления "красного" уровня эпидопасности в первом регионе - Херсонской области - прошло 30 дней. Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", - добавил Ляшко.
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