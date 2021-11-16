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Начало выхода регионов из "красной" зоны карантина ожидается на следующей неделе, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Начало выхода регионов из

Со следующей недели ожидается начало выхода регионов Украины из "красной зоны" эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Начала выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", - отметил глава Минздрава.

"С начала установления "красного" уровня эпидопасности в первом регионе - Херсонской области - прошло 30 дней. Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
подготовка к черной пятнице и рождеству в полном разгаре, никто бабки терять не хочет.Потом новый год, букавель, а с 20х чисел января потихонечку можно нагонять новую волну.В аккурат к весне..
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16.11.2021 11:55
+5
Арестовать Ляшка !
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16.11.2021 11:46
+3
И еще раз для тупых. Почему фарма мафия не создала лекарство от дураковируса? Потому что реально болеют не так уж и много и это лекарство не будет востребовано. Зато, при правильно поставленной панике и истерике ширяться вакциной будут миллиарды, а это настоящий бизнес. Просто деньги. И еще, кое что еще есть в их планах, но это видят к сожалению не многие ...
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16.11.2021 12:43
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Арестовать Ляшка !
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16.11.2021 11:46 Ответить
Ляха добре знає,як лікарі на місцях замість діагнозу Ковід .пишуть при виписці з лікарні": Двохстороння не госпітальна пневмонія"... Знаю точно бо сам це пройшов.
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16.11.2021 11:46 Ответить
А хіба то була не пневмонія?
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16.11.2021 11:47 Ответить
Була.А причина пневмонії не вказана. Це щоби, перехворівших загнати під вакцинацію...
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16.11.2021 11:56 Ответить
Так а тести що, не робили?
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16.11.2021 11:56 Ответить
Это которые по 800-1000 грн ?
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16.11.2021 12:16 Ответить
Мені безкоштовно ПЛР сьогодні зробили за призначенням сімейного лікаря. Вчора так само безкоштовно експрес тест.
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16.11.2021 12:19 Ответить
Мені цікаво, а які позитивні передумови призвели до таких оптимістичних висновків?
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16.11.2021 11:50 Ответить
подготовка к черной пятнице и рождеству в полном разгаре, никто бабки терять не хочет.Потом новый год, букавель, а с 20х чисел января потихонечку можно нагонять новую волну.В аккурат к весне..
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16.11.2021 11:55 Ответить
умерли те, кто должен..., а в целом все хорошо, больные болеют, врачи врачуют...
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16.11.2021 11:56 Ответить
Мда. Тогда к чему весь этот трэшак нагонять если все так хорошо контролируемо.
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16.11.2021 11:58 Ответить
так в сценарии написано
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16.11.2021 12:04 Ответить
Осень заканчивается....
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16.11.2021 12:06 Ответить
Так а зима еще и не начиналась. Обычно конец осени - начало зимы первая волна ОРВИ.
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16.11.2021 12:25 Ответить
Починаються морози. Вірус за графіком йде у відпустку до весни.
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16.11.2021 12:10 Ответить
Вирус так мутировал, а тут не смог вымутить себе зимний кожух.
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16.11.2021 12:14 Ответить
Та то ви його зарано на выдпочинок відправдяєте. Ще зима не почалася навіть. Завжди кінець листопада - середина-кінець грудня перша хвиля ГРВІ була. Потім трохи менша кінець лютого і майже до початку квітня.
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16.11.2021 12:22 Ответить
Наступного тижня? Ще зарано.
Адже в найближчий понеділок (22.11) - річниці двох Революцій. А в наступну суботу (27.11) - вшанування жертв Голодоморів. Обидві ці події супроводжуватиметься масовими зібрання людей, які можуть перерости у самі знаєте що...
Так що, статистику будуть покращувати після 28.11. Щоб через 2-3 тижні вийти на рівень цифр, що дозволятиме новорічні корпоративи та дитячі ялинки
А після 10.01.2022 - закриваємося по новому колу
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16.11.2021 12:00 Ответить
эпидемия кончится когда зежлобам перестанут вакцины присылать бесплатно, платить за них у них денег не будет, и все замнут
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16.11.2021 12:06 Ответить
838 человек умерло от короны за день. Новый рекорд, нарідного Президента. Вчера оно сказало, что пишається, как улучшается ситуация с короной!
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16.11.2021 12:12 Ответить
"Шош ты фраер сдал назад... "(С)
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16.11.2021 12:14 Ответить
И еще раз для тупых. Почему фарма мафия не создала лекарство от дураковируса? Потому что реально болеют не так уж и много и это лекарство не будет востребовано. Зато, при правильно поставленной панике и истерике ширяться вакциной будут миллиарды, а это настоящий бизнес. Просто деньги. И еще, кое что еще есть в их планах, но это видят к сожалению не многие ...
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16.11.2021 12:43 Ответить
я в сотый раз повторю - это не вирус !!! вирусы так себя не ведут !!! "зеленый вирус" это да - присутствует во всех ветвях власти, и тут нужно только дустом !!!
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16.11.2021 12:50 Ответить
Верьте дальше власти
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16.11.2021 12:52 Ответить
"С начала установления "красного" уровня эпидопасности в первом регионе - Херсонской области - прошло 30 дней. Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам"

То й що, синку, допомогла тобi та вакцинацiя?
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16.11.2021 12:53 Ответить
 
 