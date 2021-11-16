МИД передал России ноту протеста из-за указа Путина по поводу товаров с ОРДЛО: "Это вмешательство во внутренние дела Украины и нарушение норм международного права"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины расценивает указ президента РФ Владимира Путина о товарах из ОРДЛО как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.
Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Рассматриваем подписание президентом Российской Федерации указа № 657 от 15 ноября 2021 г. о признании РФ так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что признание Россией "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом Путина меры ярко демонстрируют целенаправленную политику РФ по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство.
"Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, влияет на усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию.
Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы вынудить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.
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може бути тільки руцька свинина,
яка пройшла термообробку
джавеліном
Шахты затопило ... Что они там производят?