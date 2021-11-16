"Слуга народа" Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии" Рады: С депутатами происходит много разных зашкваров
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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии", которая будет проводить оценку работы депутатов .
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, она сообщила в интервью журналистам в ВР.
Говоря о том, будет ли комиссия оценить действия нардепа "СН" Николая Тищенко относительно внефракционного депутата Гео Лероса, Шуляк заявила: "С нашими депутатами происходит много разных зашкваров. С господином Тищенко также. Каждый конкретный случай нужно рассматривать. Это неправильно - давать определенные ярлыки, не зная деталей того или иного поступка".
Отвечая на вопрос, стоило ли комиссии рассмотреть случай с Галиной Третьяковой, нардеп отметила, что следовало бы ее заслушать и "прояснить некоторые моменты".
"Конечно, те слова, которые сказала госпожа Третьякова, плохо воспринимаются, когда они сказаны относительно людей, которых нет в живых. Потому что любая смерть – это всегда большая трагедия", – добавила политик.
По ее словам, когда будет готовиться положение об этом руководящем органе партии, будут обсуждаться критерии, по которым будут избираться члены комиссии.
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там чтоб почистить надо не рукава закатывать, а огнемет расчехлять )))
куда в кого не ткни...овно-овном...(а иные так вообще "вчерашний ужин" )))))
(но или быстро стирается... или в самые пыльные углы все равно не достает)
дисбат та на фронт
Потому что сала много.
В этом случае пожалуй соглашусь, все экстремально печальнее.
Зато для оперативного выкидывания из фракции "Суки урода" Лероса, Полякова, Бурмистр, Разумкова вообще не понадобились никакие обсуждения, достаточно было одного звонка от Нелоха Офшорного.