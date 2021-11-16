"Слуга народа" Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии" Рады: С депутатами происходит много разных зашкваров

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии", которая будет проводить оценку работы депутатов .

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, она сообщила в интервью журналистам в ВР.

Говоря о том, будет ли комиссия оценить действия нардепа "СН" Николая Тищенко относительно внефракционного депутата Гео Лероса, Шуляк заявила: "С нашими депутатами происходит много разных зашкваров. С господином Тищенко также. Каждый конкретный случай нужно рассматривать. Это неправильно - давать определенные ярлыки, не зная деталей того или иного поступка".

Отвечая на вопрос, стоило ли комиссии рассмотреть случай с Галиной Третьяковой, нардеп отметила, что следовало бы ее заслушать и "прояснить некоторые моменты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" хотят наспех рассмотреть законопроект о столице уже в этот четверг, чтобы узурпировать власть, - Белоцерковец

"Конечно, те слова, которые сказала госпожа Третьякова, плохо воспринимаются, когда они сказаны относительно людей, которых нет в живых. Потому что любая смерть – это всегда большая трагедия", – добавила политик.

По ее словам, когда будет готовиться положение об этом руководящем органе партии, будут обсуждаться критерии, по которым будут избираться члены комиссии.