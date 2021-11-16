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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Лерос Гео (377) Третьякова Галина (109) Тищенко Николай (288) Шуляк Елена (79)

"Слуга народа" Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии" Рады: С депутатами происходит много разных зашкваров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии", которая будет проводить оценку работы депутатов .

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, она сообщила в интервью журналистам в ВР.

Говоря о том, будет ли комиссия оценить действия нардепа "СН" Николая Тищенко относительно внефракционного депутата Гео Лероса, Шуляк заявила: "С нашими депутатами происходит много разных зашкваров. С господином Тищенко также. Каждый конкретный случай нужно рассматривать. Это неправильно - давать определенные ярлыки, не зная деталей того или иного поступка".

Отвечая на вопрос, стоило ли комиссии рассмотреть случай с Галиной Третьяковой, нардеп отметила, что следовало бы ее заслушать и "прояснить некоторые моменты".

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"Конечно, те слова, которые сказала госпожа Третьякова, плохо воспринимаются, когда они сказаны относительно людей, которых нет в живых. Потому что любая смерть – это всегда большая трагедия", – добавила политик.

По ее словам, когда будет готовиться положение об этом руководящем органе партии, будут обсуждаться критерии, по которым будут избираться члены комиссии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Слуга народа - це один суцільний зашквар що тут говорити!
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16.11.2021 12:08
+7
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16.11.2021 12:10
+5
Лише влізла у керівне крісло і мудрі ідеї прямо зашкварюють.
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16.11.2021 12:09
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Слуга народа - це один суцільний зашквар що тут говорити!
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16.11.2021 12:08 Ответить
Начинаем - Бондаренко АНАЛТАБУ, Третьякова фашистские убеждения, насильник несовершеннолетних Иванисов, Коля-котлета , Юрченко ворюга взяточник ,Трухин убийца на дорогах и…………………………
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16.11.2021 12:40 Ответить
Еврейское Политбюро ЦК партии обрезанный Устав это Тора и Талмуд и Кодекс клавишного членограя....
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16.11.2021 12:59 Ответить
РыгоЗЕжопинки,вам нравится творчество ваших избранников?
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16.11.2021 12:09 Ответить
Риго-Толє-Йулє-Зеле-Жопніки якщо бути зовсім точним.
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16.11.2021 12:18 Ответить
ну ща почистят,задисциплинируют и получится идеальная партейка
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16.11.2021 12:09 Ответить
ха-ха-ха... и еще раз ха!
там чтоб почистить надо не рукава закатывать, а огнемет расчехлять )))
куда в кого не ткни...овно-овном...(а иные так вообще "вчерашний ужин" )))))
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16.11.2021 12:40 Ответить
.чтоРЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ , Каков поп👹🤢🐲🤡 , таков приход !
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16.11.2021 12:42 Ответить
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16.11.2021 13:26 Ответить
Лише влізла у керівне крісло і мудрі ідеї прямо зашкварюють.
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16.11.2021 12:09 Ответить
новая метла метет по-новому...
(но или быстро стирается... или в самые пыльные углы все равно не достает)
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16.11.2021 13:01 Ответить
нарешті
дисбат та на фронт
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16.11.2021 12:10 Ответить
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16.11.2021 12:10 Ответить
Це не дивно.Адже в Біблії є тільки 10-ть заповідей а церкви вже добавили ще десять по десять.
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16.11.2021 12:32 Ответить
З депутатами відбувається багато різних зашкварів .-Это точно."Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал вор-офшорник.
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16.11.2021 12:13 Ответить
Прямо не собор законопослушных и мудрых , а исправительная колония 😀😀
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16.11.2021 12:30 Ответить
А чого тут мудрувати лукаво, треба ідти по протореному шляху райкома КПРС , парткомісія- бюро райкома- (пошушукалися і "з*їли" людину).
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16.11.2021 12:31 Ответить
та там шо не слуга, то зашквар.
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16.11.2021 12:36 Ответить
понабирали дебилов по-объявлению...
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16.11.2021 12:36 Ответить
А хто буде в цій комісії?Ті що самі заслуговують кайло в руки в ліпшому разі так як смертна кара під мараторієм?
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16.11.2021 12:39 Ответить
И кто будет главой комиссии? Юзик?
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16.11.2021 12:39 Ответить
Комиссия по зашкварам слуг ? Шкварчать будет долго.
Потому что сала много.
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16.11.2021 12:41 Ответить
Я так понимаю, зашквар это уже наше национальное. Патриоты ************ через раз, вот и на государственном уровне приняли как официальное определение.
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16.11.2021 12:44 Ответить
Простите, но если зебилы для вас патриоты - то всё печальней чем я думал.
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16.11.2021 14:24 Ответить
То есть все, кто топит за полную победу над московией, нагнем газпром и прочий мир который приносит победа,являются зебилами?
В этом случае пожалуй соглашусь, все экстремально печальнее.
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17.11.2021 01:02 Ответить
Простите, а в каком месте зебилы топят "за полную победу над московией, нагнем газпром и прочий мир"?
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17.11.2021 07:39 Ответить
Я имел ввиду патриотов, которые через слово используют "зашквар".
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17.11.2021 13:27 Ответить
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17.11.2021 14:04 Ответить
Какие еще детали и моменты нужны для обсуждения зашкваров Третьяковой, Тищенко, Трухина, Брагара, а ранее Еременко и Дубинского ? Снова из контекста у вас повырывали что-то ?
Зато для оперативного выкидывания из фракции "Суки урода" Лероса, Полякова, Бурмистр, Разумкова вообще не понадобились никакие обсуждения, достаточно было одного звонка от Нелоха Офшорного.
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16.11.2021 12:45 Ответить
Зашкварив у слуг естественно много.Ведь ваш духовный идол сам сплошной зашквар.А вы,как в детском саду,провинившився в угол поставте.Набрали отбросы общества,а сейчас воспитывать решили.
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16.11.2021 12:48 Ответить
..создавайте уже сразу и расстрельные команды, чтоб два раза не ходить
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16.11.2021 13:31 Ответить
Вечер в хату, зебилы
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16.11.2021 14:25 Ответить
 
 