"Слуга народа" Шуляк о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это поддержит бизнес и простимулирует вакцинацию

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк не планирует тратить свою тысячу, которую президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным от COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.

"Я считаю, что есть те, кому это будет больше нужно. Но это неплохая инициатива, которая поможет, с одной стороны, поддержать бизнес, с другой – простимулировать прививки", - отметила Шуляк и добавила, что она является одним из авторов законопроекта , которым предусматривается выделение из Госбюджета средств на эти выплаты

Отвечая на вопрос, не было бы правильнее просто выделить людям по 1 тыс. гривен без ограничений для использования, ведь таким образом многие могли бы оплатить коммуналку или потратить на ежедневные нужды, тем более, что у некоторых нет приложения "Дія", нардеп заявила: "Мы будем разговаривать с Министерством экономики и Министерством цифровой трансформации, чтобы охватить как можно больше слоев населения, чтобы они воспользовались этой возможностью. А вообще, если говорить, что происходит с нашими пенсионерами, с оплатой коммунальных услуг, то у нас сейчас на порядке пенсионная реформа, мы говорили, что сначала когда шли на выборы с программой президента и программой партии, у нас есть законопроект, который принят на уровне комитета и Минфина, но в зал он не выходит, я надеюсь, что он все-таки будет вынесен в зал и принят".

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