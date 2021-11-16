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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Шуляк о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это поддержит бизнес и простимулирует вакцинацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк не планирует тратить свою тысячу, которую президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным от COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.

"Я считаю, что есть те, кому это будет больше нужно. Но это неплохая инициатива, которая поможет, с одной стороны, поддержать бизнес, с другой – простимулировать прививки", - отметила Шуляк и добавила, что она является одним из авторов законопроекта , которым предусматривается выделение из Госбюджета средств на эти выплаты

Отвечая на вопрос, не было бы правильнее просто выделить людям по 1 тыс. гривен без ограничений для использования, ведь таким образом многие могли бы оплатить коммуналку или потратить на ежедневные нужды, тем более, что у некоторых нет приложения "Дія", нардеп заявила: "Мы будем разговаривать с Министерством экономики и Министерством цифровой трансформации, чтобы охватить как можно больше слоев населения, чтобы они воспользовались этой возможностью. А вообще, если говорить, что происходит с нашими пенсионерами, с оплатой коммунальных услуг, то у нас сейчас на порядке пенсионная реформа, мы говорили, что сначала когда шли на выборы с программой президента и программой партии, у нас есть законопроект, который принят на уровне комитета и Минфина, но в зал он не выходит, я надеюсь, что он все-таки будет вынесен в зал и принят".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
уже вижу как бабушки кучкуются...
возле тренажеров
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16.11.2021 12:14
+10
Ага...в селах уже все билеты раскупили в клубы ...говорят махнатик турне будет делать...
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16.11.2021 12:19
+9
а с махнатиком - зибров,
будет... пати для дидов ...
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16.11.2021 12:24
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уже вижу как бабушки кучкуются...
возле тренажеров
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16.11.2021 12:14 Ответить
Ага...в селах уже все билеты раскупили в клубы ...говорят махнатик турне будет делать...
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16.11.2021 12:19 Ответить
а с махнатиком - зибров,
будет... пати для дидов ...
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16.11.2021 12:24 Ответить
А на концерт Квартал 95...мона потратити, ці гроші?..
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16.11.2021 12:20 Ответить
ні, туди тільки за справжні
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16.11.2021 12:55 Ответить
О, нас ещё ждёт реформа пенсионная оказываецца. Па 4000 уй наверно каждому, не?
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16.11.2021 12:25 Ответить
Мені 73 роки. Пізно,пане Зеленскій мені ходити в гори....но! лучше гор могут быть только горы(с)...можливо скористаюсь 1000ю якщо зроблю щеплення.....
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16.11.2021 12:28 Ответить
підтримає бізнес... чей?
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16.11.2021 12:38 Ответить
Володіна тисяча | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=bGoERu3n0Ek
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16.11.2021 12:48 Ответить
Цікаво, ці зелені дебіли хоч самі собі вірять?
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16.11.2021 12:48 Ответить
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16.11.2021 13:03 Ответить
Ну не зря у пипеточников левая рука который день чесалась. А оно оказывается к - деньжищам !!!
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16.11.2021 13:09 Ответить
Я пенсионер.В музей у меня вход бесплатный.Можно я на эту тысячу схожу по девочкам и куплю пива.
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16.11.2021 13:13 Ответить
Ну на пиво ещё хватит. А на девочек вряд ли))
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16.11.2021 14:49 Ответить
КАК ГОВАРИВАЛ ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА,ТРАХАЮТСЯ ВСЕ,ТОЛЬКО НАДО УМЕТЬ УГОВОРИТЬ. И как показывает мой жизненный опыт,он оказался прав.
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16.11.2021 15:09 Ответить
походу, следующим этапом тупого пиара от зекомандЫ зелохам будет что-то типа:
- собери десять оплаченных платежёк от бени-рината со счастливыми номерами и получишь потную кофточку или трусы самой Зели с оффтограффом исполнителя..
понавыбыралы..
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16.11.2021 13:20 Ответить
Пісюнкова тисяча..ага
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16.11.2021 13:21 Ответить
Пенсійна реформа вже запрацювала. Примушенням всіх колоти вакцину призначену пенсіонерам і інвалідам, швидкими темпами скорочується бюджет Пенсійного фонду. Додатково, отриманий сертифікат, як ліцензія на вбивство, дозволяє вакцинованим без тестування розносити заразу і скорочувати цей дефіцит далі, заражуючи зустрічних пенсіонерів.
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16.11.2021 13:21 Ответить
а вы мрази зеленорогие сколько дали в бюджет, что бы раздавать? где наш 41 млн $$$$ из привата, падла, когда вернешь?
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16.11.2021 13:24 Ответить
помощь бизнесу это дать бабки безвозмездно. а тут приходит тело с бумажкой, и бизнес должен его обслужить, а потом гемморой как обналичить эту бумажку...
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16.11.2021 13:28 Ответить
в реальности никто не будет обслуживать по этим сертификатам, и зелибобы ни капли денег не дадут в реале а только пустые бумажки
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16.11.2021 13:29 Ответить
Нужно вакцинировать 70% населения страны.
Каждому по 1000 - бешаные деньги!
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16.11.2021 14:08 Ответить
та да, 40 баксов сильно поддержит бизнес
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16.11.2021 14:10 Ответить
и я не поддерживаю такое решение, может вы нам будетеплатить ща пристегнутый ремень безопасности? или за не превышение скорости?.. глупость несусветная... помоему есть масса дыр в бюджете где эти средства нужнее всего.. к примеру сколько окобольных детей, не говоря о взрослых, которые побираются на лекарства!!!
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16.11.2021 14:27 Ответить
Іудушка Іскаріот за 33 срібняка купляв а тут цілих 40 баксів.Прогрес наяву!
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16.11.2021 14:28 Ответить
Людям на хліб не вистачає, але треба буде йти в похід, музей, на стадіон... що вже зовсім рипнулись головою, не всі ж так жирують, "як слуги".
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16.11.2021 14:32 Ответить
що ця тупа вівця меле?
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16.11.2021 14:52 Ответить
"...Підтримає бізнес..."
І прискорить інфляцію.
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16.11.2021 17:53 Ответить
 
 