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Газ (10094) Европа (1470) цены (2278)

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа взлетела до $1046 за 1 тыс. кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2" немецким регулятором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Цена газа растет второй день после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.

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Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Это ж ниразу не шантаж *****, санкции вводить нет необходимости, верно фрау Риббентроп?
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16.11.2021 12:18
+5
сначала мигранты, потом -цена , далее снова будут - мигранты
кацапы ждут сертификат
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16.11.2021 12:19
+4
Интересное наблюдение.Не работающая труба СП-2 приносит больше прибыли своим акционерам нежели работающая.
1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
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16.11.2021 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Это ж ниразу не шантаж *****, санкции вводить нет необходимости, верно фрау Риббентроп?
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16.11.2021 12:18 Ответить
Що не день, то і свято...
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16.11.2021 12:20 Ответить
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16.11.2021 13:15 Ответить
сначала мигранты, потом -цена , далее снова будут - мигранты
кацапы ждут сертификат
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16.11.2021 12:19 Ответить
Ну , конечно ,
раз ЕС отложил сертификацию северного ПОТОПА , то сми раши тут как тут начинают истерию
«Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Джерело: https://censor.net/ua/n3299742»
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16.11.2021 12:26 Ответить
Друг Владимир обеспечит энергетическую безопасность Европы.
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16.11.2021 12:28 Ответить
А лошье из Газпрома поставляет газ по фиксированной цене в рамках долгосрочных контактов)))
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16.11.2021 12:46 Ответить
Ну что панове из ЕС за простой СП-2 платит-то надо.Ведь не зря же Меркель вкладывала деньги союза в эту трубу а не в альтернативные поставки газа.
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16.11.2021 12:59 Ответить
Хм, я понял, для чего нужна труба СП-2. Для перекачки денег газпрому назад.
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16.11.2021 12:59 Ответить
Пора нам закупать, пока цена не упала.
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16.11.2021 12:59 Ответить
- ДАНКЕ ШЁН АНГЕЛА!
- БИТТЕ, ШЁН ВЛАДИМИР!
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16.11.2021 13:04 Ответить
Ну чтож - в ЕС уже впору скандировать всем поголовьем - меркель-меркель !!! и можно еще - куйло, введи войска !!! (это наука гейропейцам как нельзя усидеть на 2-х стульях с рыбкой и куем)
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16.11.2021 13:05 Ответить
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16.11.2021 13:06 Ответить
Свифт долой! В "темноте" пусть сидят, обезьяны мордорские.
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16.11.2021 13:09 Ответить
Интересное наблюдение.Не работающая труба СП-2 приносит больше прибыли своим акционерам нежели работающая.
1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
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16.11.2021 13:12 Ответить
Не завидуй!
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16.11.2021 13:44 Ответить
По тысяче зарабатывают Катар и США. Газпром где-то 450-500.
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16.11.2021 14:10 Ответить
А сколько достается обслуживаещему(рабочему) персоналу транспортной системы за 1000 кубов?
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16.11.2021 14:12 Ответить
Этим главное, чтоб на водку хватало... Остальное не так важно
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16.11.2021 14:24 Ответить
Вот те на а про воду как то забыли,ну ничего Меркель уже наверное доложили об ее упущении с водой.Через недельку под приводом подорожания газа и цены на воду для ЕС *******.
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16.11.2021 16:25 Ответить
А все думали, что приостановят сертификацию и ***** сдастся?
Оно еще, в январе, устроит плановый ремонт на СП-1. Газа меньше, бабла больше.
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16.11.2021 14:10 Ответить
Ну что придется раскошелится ЕС до 2000-2500 евриков.Повторюсь сто стоячий трубопровод приносит мокшандии и акционерам из ЕС больше дохода чем работающий.
Германия просто ЕС кинула как лохов.
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16.11.2021 14:16 Ответить
"Германия просто ЕС кинула как лохов".

Вот в этом - они молодцы! Как говорится, без лоха и жизнь плоха!
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16.11.2021 14:50 Ответить
Європа, на жаль сама фінансує світовий тероризм під псевдо "раSSія"....
шрьодери та інші європейські покидьки активно відпрацьовують гроші газпрому....
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16.11.2021 15:20 Ответить
Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м. Пора виразити глибоку "озабоченість".
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16.11.2021 16:18 Ответить
 
 