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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) Денисова (994) Саакашвили (3303)

"Не обязаны этого делать, нет нужды", - Минюст Грузии о недопуске Денисовой к Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Министерстве юстиции Грузии рассказали, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к заключенному Михеилу Саакашвили. Ведомство объясняет, что законодательство их страны "такого не предусматривает".

Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.Грузія.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу. – Ред.) украинского омбудсмена, и такой нужды нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не допустили", - объяснил Брегадзе.

Он считает, что омбудсмену Людмиле Денисовой необходимо выслушать позицию Минюста Грузии, прежде чем "делать выводы после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Руставе".

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"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она бы выслушала нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", - добавил Брегадзе.

Отметим, что Денисова сегодня утром сообщила, что грузинские власти не позволили ей встретиться с Саакашвили.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

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Топ комментарии
+8
Ситуація із цим аферистом нагадує ситуацію на кордоні із Польщею-відволікти увагу. Проблема в тому, що всім відверто насрати на долю Міхо. Він аферист і зрадник.
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16.11.2021 12:31
+7
Дипломатично пояснили що не треба сунути носа до чужого проса, або ж в чужий монастир не треба лізти зі своїм Статутом.
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16.11.2021 12:35
+6
Кто увидит различия в весе и физ.форме субъекта?
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17.11.2021 01:13
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Ситуація із цим аферистом нагадує ситуацію на кордоні із Польщею-відволікти увагу. Проблема в тому, що всім відверто насрати на долю Міхо. Він аферист і зрадник.
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16.11.2021 12:31 Ответить
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16.11.2021 12:32 Ответить
Скільки не кажи "аферист і зрадник", а в роті від цього солодко не стане
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16.11.2021 12:37 Ответить
Ти ідіот?
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16.11.2021 12:38 Ответить
Сам ты аферист, тебе наверное при яныке хорошо жилось
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17.11.2021 12:21 Ответить
" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть./ Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн/ Воровская команда Зеленского воровала, ворует и будет воровать. А Саакашвили в команде Зеленского не курьером служил. Но тема Саакашвили-вор не раскрыта. Сколько Саакашвили миллионов долларов наворовал-1,10, 100, миллиард , не известно. Это-не правильно.
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16.11.2021 12:32 Ответить
Вы наверное прихвостень Януковича и Порошенко, а чего-же тогда язык в заднице был или тоже воровал, а сейчас не получается
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17.11.2021 12:32 Ответить
Вы наверное прихвостень Януковича и Порошенко/ А вы, наверное, прихвостень-образуйте женский род сами-вора путина и его проститутки по вызову Нетаньяхи.
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17.11.2021 13:12 Ответить
любят таки руцкавые бабы горских горячих парней.даже если те совсем без головы

Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в Архангельске. По национальности - русская.
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16.11.2021 12:34 Ответить
Только быдло интересуется национальностью
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17.11.2021 12:23 Ответить
так ей пофиг национальность .главное шоб шнобелевый профиль был орлинным
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17.11.2021 15:06 Ответить
Дипломатично пояснили що не треба сунути носа до чужого проса, або ж в чужий монастир не треба лізти зі своїм Статутом.
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16.11.2021 12:35 Ответить
То ви мабуть про Південну Осетію ?
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16.11.2021 12:40 Ответить
про неї теж...кацапи туди свого шнобєля глибоко всунули
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16.11.2021 12:48 Ответить
А причому тут поліцейський, коли грім поросятко вбив. Я вам про Хому, а ви про Химу.
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16.11.2021 13:01 Ответить
вот он
судя по дате снято дней пять назад
Конечно сильно ослаб. сам не ходит - носят на процедуры и обратно

https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
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17.11.2021 00:29 Ответить
Кто увидит различия в весе и физ.форме субъекта?
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17.11.2021 01:13 Ответить
Никогда не думала что в Грузии такое возможно, уважаемая страна была, а сейчас видно бандиты у власти, нет защиты у экс-президента, значит бояться и хотят уничтожить. Неужели нет никакого закона, это же варвары из недоразвитых стран так себя ведут, а не европейское государство.
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17.11.2021 12:29 Ответить
 
 