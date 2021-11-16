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Госсекретарь по обороне Великобритании Уоллес вместе с главой Минобороны Резниковым почтили память погибших за Украину воинов. ФОТО

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Рабочий визит в Украину делегации Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по обороне Великобритании Беном Уоллесом начался во вторник, 16 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства почтили память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая Украину от коварного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стеле с Колоколом Памяти.

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Госсекретарь по обороне Великобритании Уоллес вместе с главой Минобороны Резниковым почтили память погибших за Украину воинов 01
Фото: сайт Минобороны

Напомним, Зал памяти защитников Украины создан в память о военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Она специально расположена таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и поклониться своим защитникам и защитницам.

Возле сооружения Зала памяти обустроен плац для проведения торжественных церемониальных мероприятий и Памятный знак, в который вмонтированы осколки снарядов с Колоколом Памяти. Ежедневный поминальный ритуал совершается ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.

Внутри Зала памяти на специальных подиумах размещены Книги памяти с именами погибших. Структура Книг построена по принципу календаря: один разворот – один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы.

Автор: Наталя Джума
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А подвести британца к стене памяти около Михайловского собора Ермак с Резниковым не захотели ?

а зря. Это большой прокол .
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16.11.2021 12:44 Ответить
Чого це ви, може він там вже був колись, може ще відвідає, а вшанувати наших воїнів біля цієї стели теж важливо.
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16.11.2021 12:57 Ответить
Воллес - це ж прізвище "Хороброго серця"!

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16.11.2021 14:22 Ответить
В Британии тоже много людей с одинаковыми фамилиями
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16.11.2021 19:26 Ответить
 
 