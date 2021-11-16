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Луганщина (6241) мемориал (144) Большая стройка (722)

Мемориальный комплекс "Україна - визволителям" полностью отреставрировали на Луганщине. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Мемориальный комплекс

В поселке городского типа Меловое Луганской области, который является крайней восточной точкой Украины, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реставрация памятника исторического значения – Мемориального комплекса "Украина - освободителям".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице программы "Большая стройка" в Facebook опубликован фоторепортаж, показывающий, как комплекс выглядит после реставрации.

Мемориал в Меловом был установлен в 1972 году и посвящен событиям 1943 года. Тогда в Меловом удалось прорвать укрепленный район германских войск, с чего началось освобождение Украины. Центральной композицией Мемориального комплекса "Украина - освободителям" является монумент работы скульпторов В. Федченко, В. Мухина и И. Овчаренко.

В состав мемориального комплекса также входит братская могила и Вечный огонь.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала также программа "Большая реставрация", по которой планируется восстановить во всех регионах Украины около 150 объектов исторического и культурного наследия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальный парк и два музея: Государственная концепция мемориализации Бабьего Яра вынесена на общественное обсуждение

Мемориальный комплекс Україна - визволителям полностью отреставрировали на Луганщине 01
Мемориальный комплекс Україна - визволителям полностью отреставрировали на Луганщине 02
Мемориальный комплекс Україна - визволителям полностью отреставрировали на Луганщине 03
Мемориальный комплекс Україна - визволителям полностью отреставрировали на Луганщине 04
Мемориальный комплекс Україна - визволителям полностью отреставрировали на Луганщине 05
Мемориальный комплекс Україна - визволителям полностью отреставрировали на Луганщине 06

Автор: Анастасія Потіха
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Це щоб каzапи в колорадках туди на прощу їздили?
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16.11.2021 12:51 Ответить
тамиженашилюди
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16.11.2021 12:53 Ответить
Красивое....какие-то избы по бокам видосик портят правда.....Надо туда зелебобиков которые коньки не откинули в ковидниках,на экскурсии возить.Пусть гордятся! Там гранита и плитки больниц на 20 бы хватило)))))
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16.11.2021 12:56 Ответить
І жодного державного прапора. Мабуть місцеву вату не дай боже дратувати.
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16.11.2021 13:02 Ответить
Вот что бывает когда страной руководит инородец.
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16.11.2021 13:37 Ответить
это памятник оккупантам
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16.11.2021 13:38 Ответить
Ми ж хвашисти та бандеровці, шо за дєла?
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16.11.2021 13:53 Ответить
"реставратор" - москаль
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16.11.2021 14:14 Ответить
какие же мрази эти зе-гниды...
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16.11.2021 16:10 Ответить
Про ту войну давно пора забыть. Своя на дворе!
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16.11.2021 16:45 Ответить
 
 