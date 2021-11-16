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вакцина (3815) деньги (911) Зеленский (16498)

Тысячу Зеленского не дадут наличными на руки. Ее можно будет потратить только на определенный перечень товаров и услуг, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тысячу Зеленского не дадут наличными на руки. Ее можно будет потратить только на определенный перечень товаров и услуг, - ОП

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить только на определенный список услуг.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты.

Это будет – пока не скажу о техническом решении – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров".

Никифоров утоничил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шуляк о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это поддержит бизнес и простимулирует вакцинацию

Пресс-секретарь президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что "президент пока только анонсировал это", и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг сейчас формируется.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
Квиток на квартал наприклад.
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16.11.2021 12:59
+45
Борислав Береза

14 ч. ·







Я не знаю будем мы плакать или смеяться, когда это шапито закончится, но уже понимаю, что расхлебывать последствия мы будем долго. И это будет нам очень дорого стоить...
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16.11.2021 13:49
+39
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16.11.2021 13:13
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Предлагаю добавить пункт - потратить 1000 на оружие для ВСУ. Ей-богу,не раздумывая бы отдал.
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16.11.2021 18:55 Ответить
////еще одно мнение о "вовкиной тысяче" )))

Обещанная Президентом Владимиром Зеленским 1 000 гривен для всех вакцинированных украинцев может превратиться в 805 гривен. Кроме того, данная выплата может стать предлогом для штрафа за неуплату налогов или отмены субсидии на услуги ЖКХ.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт аналитического центра Юрий Гаврилечко.
По его словам, реальная сумма, которую могут получить украинцы составляет не 1 000, а 805 гривен.
"Придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - сказано в сообщении.
Гаврилечко добавил, что после получения выплаты в Украине сразу же появится 3 млн декларантов. С мая 2022 года на них можно будет выписать штраф за неуплату налогов, так как большинство получивших выплаты украинцев попросту не будут знать о необходимости уплаты налогов.
Он так написал, что получение единоразового дополнительного дохода может стать предлогом для лишения права на получение субсидии на услуги ЖКХ.
"А еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии", - написал Гаврилечко.
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16.11.2021 19:57 Ответить
А хто це??? Ще один невідомий святий ??? Ідіть на хрін кому треба піде в театр інші в сспорзал.. а ви сосіть с Гавриленком зайчика морквинку....
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17.11.2021 00:34 Ответить
дуже погано що Ви не сприймаєте просто інформацію - це була просто ще одна думка...
і мені байдуже що вона не співпала з Вашим світоглядом...
тож ідіть куди хочете, хоч і спортзал, коч в кінозал - це Ваше законне право і я не маю бажання і ні яких прав... Вам щось заперечувати чи вказувати (бронь Боже)
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17.11.2021 08:01 Ответить
Тепер не ти регочеш, з тебе регочуть, Вова,
Тож, час тобі, ЗЕлене, збиратись до Ростова...
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16.11.2021 20:24 Ответить
Вкрай невдале копіювання "юлиної тисячі". Причому вилізло єврейське гобсеківське нутро - ніби і даю, але спробуй візьми...
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16.11.2021 20:35 Ответить
Недоразумение выступило.
Путину повезло, что сейчас это недоразумение сидит в Киеве с друзьями из квартала.
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16.11.2021 20:55 Ответить
Йому дуже пощастило!
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17.11.2021 07:53 Ответить
***** туда его и посадило с помощью тупого совкобыдла , которые не понимали издёвок мерзского порношута

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17.11.2021 08:21 Ответить
По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты - мы же понимаем какие), книги (пошутили или поумничали), кино - (опять таки все знают о чем), туризм (переезды по Украине - в Буковель конечно же!)
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16.11.2021 21:09 Ответить
так и вижу очередь в генделик из таких, как Гереги и иже с ним, для получения денег из бюджета на их товары и услуги!
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16.11.2021 21:10 Ответить
Сегодня вакцинированные по 1000 , а не вакцинированные дороже , но завтра . Выбирай сегодня , но думай про завтра !
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16.11.2021 22:22 Ответить
Тарас Березовец4 минуты назад

📑Отчёт Bellingcat по вагнеровцам будет опубликован в среду. Будут отдельно выпущены релизы на русском и английском - Арик Толер, представитель Bellingcat. Владимир Александрович и Андрей Борисович, сладких вам снов. Дякую, дуже дякую.
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16.11.2021 23:32 Ответить
А деж свобода слова... Чи вже на неї насрано шановні журналісти? Навіщо мій пост видалили..Що правда очі ріже?
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17.11.2021 00:27 Ответить
Шмыгаль сказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

Средства, которые власти планируют выплачивать украинцам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции, будут брать из государственного бюджета.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль
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17.11.2021 00:39 Ответить
Президент - Зеленский, а водку купить нельзя будет - ну что за бардак?
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17.11.2021 01:25 Ответить
Придурки зелебенські!!!
Мільйони пенсіонерів живуть за межею бідності, а ви тисячу будете роздавать тим у кого смартфони по 10 тисяч гривень, суки!!!
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17.11.2021 05:25 Ответить
Книга "Как бросить пить" вам подойдет ))))
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17.11.2021 10:33 Ответить
Нєєєе, не підійде!
Треба книгу ''Як кинути їсти''!...))...
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17.11.2021 10:58 Ответить
Дал Зеля 805 гривен но и тут его жаба задавила. Эти деньги не дадут, а нужно их вытратить на товары друзей-олигархов. Не надо забывать, что он борется с олигархами.
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17.11.2021 07:56 Ответить
Кто такие оп? Какие у них функции. Смотрящие бени? Или держащие общак. Вообще они идут нах, или едут в Ростов после того как их вынесут вперед ногами
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17.11.2021 08:10 Ответить
Вор даже не оправдывается , ума не хватает ! И какая тысяча он все украл ! Мандим на Россию а там люди пособие получают сидя дома . Не ходят на работу с сохранением зарплаты !!! Только наше ***...ло все украло и рожу светит везде человек без совести и стыда !
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17.11.2021 08:58 Ответить
А чё все так взбеленились на Вованчика Сцаныча? Ведь были ж времена, когда рассчитывались, например, борзыми щенками. А ЗЕ-прощалыга рассчитается билетами на "95 Квартал". Все ощасливленные обхохочутся и в прямом,и в переносном смысле.
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17.11.2021 10:46 Ответить
Предлагаю всем получившим потратить на билеты кв.95 и выслать их в ОП заказным письмом. Пусть ими жопы подотрут.
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17.11.2021 11:40 Ответить
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