Тысячу Зеленского не дадут наличными на руки. Ее можно будет потратить только на определенный перечень товаров и услуг, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить только на определенный список услуг.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты.
Это будет – пока не скажу о техническом решении – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров".
Никифоров утоничил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Пресс-секретарь президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что "президент пока только анонсировал это", и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.
По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг сейчас формируется.
Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.
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Обещанная Президентом Владимиром Зеленским 1 000 гривен для всех вакцинированных украинцев может превратиться в 805 гривен. Кроме того, данная выплата может стать предлогом для штрафа за неуплату налогов или отмены субсидии на услуги ЖКХ.
Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт аналитического центра Юрий Гаврилечко.
По его словам, реальная сумма, которую могут получить украинцы составляет не 1 000, а 805 гривен.
"Придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - сказано в сообщении.
Гаврилечко добавил, что после получения выплаты в Украине сразу же появится 3 млн декларантов. С мая 2022 года на них можно будет выписать штраф за неуплату налогов, так как большинство получивших выплаты украинцев попросту не будут знать о необходимости уплаты налогов.
Он так написал, что получение единоразового дополнительного дохода может стать предлогом для лишения права на получение субсидии на услуги ЖКХ.
"А еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии", - написал Гаврилечко.
і мені байдуже що вона не співпала з Вашим світоглядом...
тож ідіть куди хочете, хоч і спортзал, коч в кінозал - це Ваше законне право і я не маю бажання і ні яких прав... Вам щось заперечувати чи вказувати (бронь Боже)
Тож, час тобі, ЗЕлене, збиратись до Ростова...
Путину повезло, что сейчас это недоразумение сидит в Киеве с друзьями из квартала.
📑Отчёт Bellingcat по вагнеровцам будет опубликован в среду. Будут отдельно выпущены релизы на русском и английском - Арик Толер, представитель Bellingcat. Владимир Александрович и Андрей Борисович, сладких вам снов. Дякую, дуже дякую.
Средства, которые власти планируют выплачивать украинцам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции, будут брать из государственного бюджета.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль
Мільйони пенсіонерів живуть за межею бідності, а ви тисячу будете роздавать тим у кого смартфони по 10 тисяч гривень, суки!!!
Треба книгу ''Як кинути їсти''!...))...