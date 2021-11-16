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Витренко о паузе в сертификации "Северного потока-2": Все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

Витренко о паузе в сертификации

Намерения российской стороны являются насмешкой над европейскими правилами.

Об этом в Фейсбуке написал председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Из хороших новостей - сертификация "Северного потока-2" приостановлена. Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", - отмечает Витренко.

По его информации, "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, расположенной на территории Германии.

"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства о сертификации газопроводов. Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки "Газпрома". В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром". Эти новые санкции должны действовать по крайней мере, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Рашка все прохвостничает!! Ну такие они товарищи. Им верить ни в чем и никогда нельзя.
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16.11.2021 13:09
+5
Все не так однозначно.-Таки да. Витренко только вор или ещё и мародёр.Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн.
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16.11.2021 13:10
+5
Европа є жертвою власних рішень.
Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
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16.11.2021 13:15
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Рашка все прохвостничает!! Ну такие они товарищи. Им верить ни в чем и никогда нельзя.
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16.11.2021 13:09 Ответить
Блин а фрицы тоже еще те фрики. им мало было берлинской стены.
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16.11.2021 13:15 Ответить
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16.11.2021 13:09 Ответить
Раньше где были , когда орали все журналисты ,что нужно останавливать СП-2?
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16.11.2021 13:10 Ответить
Все не так однозначно.-Таки да. Витренко только вор или ещё и мародёр.Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн.
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16.11.2021 13:10 Ответить
по сравнению с ******, ворюгой в кубе, которий скиздил все ресурси паРаши, а козлорилих вонючек раком поставил, етот просто младенец!
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16.11.2021 18:34 Ответить
Европа є жертвою власних рішень.
Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
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16.11.2021 13:15 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

13 мин. ·



В Германии приостановили сертификацию «Северного потока -2».

Спешу всех огорчить. Это не Германия с США решили помешать Путину качать газ в обход Украины. А просто немцы хотят, чтобы Кремль оформил компанию, управляющую трубой в Германии, по немецкому законодательству. И если вдруг уже в Германии Путин попробует использовать трубу для шантажа, то там сразу найдут управу.

Это вопрос энергетической безопасности Германии. Как и запуск СП-2. А на проблемы Украины Берлину глубоко наплевать…
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16.11.2021 13:26 Ответить
А кто нас огорчает? Капитан Очевидность?
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16.11.2021 14:01 Ответить
РУССКИЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ КРЫШУ ДЛЯ ФИЛИАЛА ГРУ В ГЕРМАНИИ.ВОЗГЛАВИТ ШТАБ МЕРКЕЛЬ.
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16.11.2021 13:33 Ответить
Что он несет, наоборот это немецкий регулятор потребовал чтоб компания была зарегистрирована в Германии, при чем тут трюки Газпрома.
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16.11.2021 13:49 Ответить
он дебил от рождения в компании таких же ослов, нечему удивляться.
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16.11.2021 14:00 Ответить
Жулики! А вы не знали?
А идея очень проста, создать предприятие, на котором нет санкций. Пока санкции введут, уже успеют сертифицировать.
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16.11.2021 14:01 Ответить
Об этих трюках газпрома еще 25 августа рассказывал Портников в своем видео "«Газпром» проиграл в Германии".
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16.11.2021 14:02 Ответить
сп-2 утонет в противоречиях и так и не станет тем стратегическим проектом на который рассчитывает рашка
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16.11.2021 17:46 Ответить
 
 