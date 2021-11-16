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Новости За рубежом
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Лукашенко созвонился с Путиным: Обсудили ситуацию на границе с Польшей и "учения Украины и США у границ РФ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко созвонился с Путиным: Обсудили ситуацию на границе с Польшей и

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское агентство "БЕЛТА".

Отмечается, что во время разговора Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по "обороне границ Союзного государства".

"Еще одной темой разговора стала ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", - говорится в сообщении.

Лукашенко проинформировал Путина о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД передал России ноту протеста из-за указа Путина по поводу товаров с ОРДЛО: "Это вмешательство во внутренние дела Украины и нарушение норм международного права"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Зеленський там не підключався до них в конференцію , щоб секрети розповісти?
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16.11.2021 13:30
+4
Лука лошара. Вже отримав пакет нових санкцій від ЄС, а ***** тут ніяким боком.
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16.11.2021 13:32
+4
Ещё одному боевые негры НАТО всюду мерещатся.
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16.11.2021 13:58
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а як же ...без США?
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16.11.2021 13:27 Ответить
Зеленський там не підключався до них в конференцію , щоб секрети розповісти?
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16.11.2021 13:30 Ответить
Лука лошара. Вже отримав пакет нових санкцій від ЄС, а ***** тут ніяким боком.
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16.11.2021 13:32 Ответить
Для луки эти санкции- мелочи. Самое главное, что случилось это телефонный разговор с меркель, ради этого все закручивалось.
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16.11.2021 15:07 Ответить
мудіщев всім похер. Головна загроза гульфік ввху.
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16.11.2021 13:41 Ответить
встретилось два "ЙОВБУРЯ"****** (ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА ГРОТЕСК ИГРА СЛОВ ИДИОМА НЕОЛОГИЗМ ФИГУРА РЕЧИ И МЕТАФОРА)
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16.11.2021 14:25 Ответить
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16.11.2021 13:44 Ответить
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16.11.2021 13:56 Ответить
Ещё одному боевые негры НАТО всюду мерещатся.
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16.11.2021 13:58 Ответить
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16.11.2021 14:02 Ответить
"Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", - говорится в сообщении."

Самая необходимая на данный момент информация для бульбанфюрера...
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16.11.2021 14:08 Ответить
редкие уроды .
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16.11.2021 14:14 Ответить
Получил бульбофюрер новьІе инструкции от плешивого.
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16.11.2021 14:37 Ответить
Лукашенко "лічняк" ***** ... і ради цього потрібно було перетворити білорусів на бяшек? Хм ...
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16.11.2021 14:43 Ответить
З таким же успіхом могли обговорити ситауцію в Білому і Жовтому морях, Білорусь однаково до них має вихід.
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16.11.2021 15:00 Ответить
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16.11.2021 15:05 Ответить
Аркадий Бабченко

1 год ·



Русские сбили спутник. В космосе. Россия провела испытания противоспутникового оружия и запущенной с Земли ракетой сбила свой собственный спутник «Космос-1408», выведенный в 1982 году и предназначавшийся для радиоразведки.

В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.

Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой МКС под острым углом. На видео инфографика американской компании LeoLabs - белая полоса это облако обломков, синяя точка - МКС.
Облако обломков находится на орбите от 440 до 520 километров.
МКС находится на орбите 420 километров.
То есть, попадание почти в яблочко.

Из-за этого американский и российский экипажи МКС дважды «вынужденно заперлись в кораблях «Союз» и «Crew Dragon», полностью готовые к эвакуации. Это цитата из сообщения NASA.
Также облако обломков угрожает китайской станции «Тяньгун».

Директор NASA Билл Нельсон в полном ахере: «Я возмущён этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полётов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту».

Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес в полном ахере: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в полном ахере: «Этот космический мусор теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран. Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы отреагировать на безответственный акт России».

Давайте еще раз. До меня тоже не сразу дошло. Уж на что я профессор оркологии и русофобии, но и то не сразу смог подобрать челюсть со стола.
Россия. Сбивает в космосе. Спутник. Обломки которого чуть не уничтожают МКС. Из-за чего экипаж станции лезет в спасательные шлюпки. А Белый дом, НАСА, Госдеп, Китай и Британия стоят полностью на ушах.

Пересильд. Юленька. А везучая ты баба. «Я еще подумал - смелая девка! Ну, или просто дура. Которая не в курсе, что, кажется, что-то идет не так». Это я месяц назад написал.
Эх, такое кино просрали.
Один четыре ноль и восемь, спутники сбивать не бросим.
Какая ирония названий.

Меня спрашивают - Аркадий, почему вы так упорно верите, что Путин начнет войну. Это же не рационально. Ему же это не выгодно.
Да потому! Потому, *****! Потому, что они «Гравитацию» умудрились сделать документальным фильмом!
Вот почему!

Абсолютно отбитые. Наглухо, напрочь упоротые. На всю башку. На всю безмозглую черепную коробку.

Орки с ядерным и космическим оружием сбивают спутники и лезут из своего Мордора через границы ЕС.
Гамадрилы с космической гранатой.
Какая, к чертям, Дюна, какой Хоббит.
Как мир за две недели изменился.
Доброе утро.
Ваш Дед.
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16.11.2021 15:08 Ответить
Ну збили свій супутник, ну збили чужий МН-17, ну напали на Україну захопили Крим. І що з цього?
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16.11.2021 15:33 Ответить
Короче усатый отчитался перед сюзереном по разговору с бюргерами)
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16.11.2021 15:38 Ответить
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16.11.2021 15:39 Ответить
та і ваша правда пане адміне -Лукашенко вже давно "ЗІдзвонився" та як і *****...
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16.11.2021 15:45 Ответить
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16.11.2021 15:51 Ответить
 
 