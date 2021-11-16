24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация
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16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.
Об этом в Facebook сообщает полиция Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.
Позже в полиции сообщили, что погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.
Александр присоединился к команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году и с честью исполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Александра", - добавили в полиции.
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а любому налогоплательщику и так понятно
наверное, увидел то, что не нужно было видеть... расплата
Я высказался, что поиск убийцы 24-летнего парня, это рентген деятельности Авакова (который устраивал долгое время Ющенка, Порошенка, Зеленского, но чего он достиг на должности министра?), это не исключает уточнения, что сейчас его бывшую должность занимает другой козел, из театра кукол Коломойского, имени которого я не знаю, но, полагаю, если бы было что-то разрушать из положительного опыта и практики в милицейско-полицейском ведомстве, неужели он успел бы уже разрушить.
На посаду міністра МВД Авакова протинув Ющенко, тоді близька до нього людина. Чи міг блок Петра Порошенка і народофронтівців, які згодом склали коаліцію, призначити Авакова міністром, якби Порошенко був категорично проти, думаю також ні, але у вашій паралельній реальності коаліція могла це зробити.
Чи міг клоун призначати, чи не призначити, Авакова міністром, абсурде питання, уряд сформувала однопартійна більшість, звичайно міг і призначив, тому що як говорив Мірабо, хто вчасно зрадив, той не зрадник. Але ви живіть у своїй паралельній реальності.