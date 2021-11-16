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Луганщина (6241) убийство (6290) патрульная полиция (1790)

24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация

16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

Об этом в Facebook сообщает полиция Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

Позже в полиции сообщили, что погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.

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Александр присоединился к команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году и с честью исполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Александра", - добавили в полиции.

24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
уже давно вернулись. с добрым утром и удачным выбором мудрого нарида.
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16.11.2021 14:03
+13
в 2019
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16.11.2021 14:20
+9
Как точно заметил В.Портнов, "Все думали, что будет как в сериале "Слуга Народа" ,а по факту видим "Бригаду" "
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16.11.2021 14:25
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Яка це вже новина за день про збройний беспрєдєл і країні. 90-ті повертаються.
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16.11.2021 13:58 Ответить
уже давно вернулись. с добрым утром и удачным выбором мудрого нарида.
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16.11.2021 14:03 Ответить
"удачным выбором мудрого нарида" - Вы забыли уточнить, в каком году.
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16.11.2021 14:14 Ответить
в 2019
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16.11.2021 14:20 Ответить
это ты забыл уточнить, какой ты год имеешь в виду, лапотник)
а любому налогоплательщику и так понятно
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16.11.2021 14:57 Ответить
"а любому налогоплательщику и так понятно" - что в 2010 году. Так?
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16.11.2021 18:02 Ответить
Та ще коли комуняку Кравчука обирали
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16.11.2021 17:02 Ответить
Как точно заметил В.Портнов, "Все думали, что будет как в сериале "Слуга Народа" ,а по факту видим "Бригаду" "
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16.11.2021 14:25 Ответить
Не Портнов, а Портников.
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16.11.2021 15:15 Ответить
другое дело при Сывочолом, и не взрывали журналистов в машине в центре Киева, и не убивали в том же центре средь бела дня опозиционеров-беженцев из России.
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16.11.2021 16:33 Ответить
Как будто мудрый народ сильно переживает по этому поводу. Убивают при любой власти, но при Порошенко жопы в экономике не было, в отличие от нынешней власти.
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16.11.2021 20:05 Ответить
Та які там 90ті.. вже давно тут 95ті
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16.11.2021 15:06 Ответить
Тыц😂🌷×××
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16.11.2021 14:10 Ответить
Кладут на этом сайте в твою пасть,все кому не лень😂🌷×××
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16.11.2021 14:17 Ответить
Можливо кайцапські ДРГ почали працювать.
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16.11.2021 14:04 Ответить
Возможно но не факт - убийство полицейского, не есть цель засылки ДРГ. Наверняка какой нибудь местный гоблин ожидающий прихода рускага мира.... Но уверен что на ДРГ спишут.... и наверняка скажут, что подозреваемый скрылся в направлении ОРДЛО, личность установить не удалось - дело закрыто!
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16.11.2021 14:28 Ответить
жаль парня!

наверное, увидел то, что не нужно было видеть... расплата
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16.11.2021 14:11 Ответить
ахренеть
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16.11.2021 14:11 Ответить
Так як ці дебіли-поліцаї поводяться з українцями, то якось пох.
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16.11.2021 14:13 Ответить
кончене
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16.11.2021 14:20 Ответить
*******
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16.11.2021 15:21 Ответить
24 роки... ще ж дитина, фактично, як можна так писати...
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16.11.2021 15:25 Ответить
Такі діти-поліцаї в Україні творять безпрєдєл.
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16.11.2021 20:24 Ответить
Живем в эпоху массового использования на улицах видеокамер, если хотят найти убийцу, уже давно работают с записанными видеоматериалами. Если не найдут, это еще один маркер работы "полиции" Рубежанского и всего "наследия" Авакова в целом.
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16.11.2021 14:21 Ответить
авакова?)) коррупция в правоохранительных органах началась даже не в 1991м году))
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16.11.2021 14:28 Ответить
О, у него было время, а вам сколько лет надо для наведения порядка - 15, 25, 35?
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16.11.2021 14:31 Ответить
смешно)) разве там кто то собирался наводить порядок?) там все в порядке, поверьте мне) просто вы и аваковы по разному понимаете это слово)
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16.11.2021 14:32 Ответить
Раскрывайте свою мысль полностью, чтобы вас можно было понять.
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16.11.2021 14:35 Ответить
Он не справился - возглавил.
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16.11.2021 15:07 Ответить
Объясните в чем ко мне претензии.
Я высказался, что поиск убийцы 24-летнего парня, это рентген деятельности Авакова (который устраивал долгое время Ющенка, Порошенка, Зеленского, но чего он достиг на должности министра?), это не исключает уточнения, что сейчас его бывшую должность занимает другой козел, из театра кукол Коломойского, имени которого я не знаю, но, полагаю, если бы было что-то разрушать из положительного опыта и практики в милицейско-полицейском ведомстве, неужели он успел бы уже разрушить.
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16.11.2021 15:34 Ответить
Може ви живете в якійсь іншій Україні, але у нас міністрів назначає ВР. До чого тут, влаштовує це президента чи ні?
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16.11.2021 15:43 Ответить
Мабуть, ви живете у якійсь іншій країні, а не в Уукраїні.
На посаду міністра МВД Авакова протинув Ющенко, тоді близька до нього людина. Чи міг блок Петра Порошенка і народофронтівців, які згодом склали коаліцію, призначити Авакова міністром, якби Порошенко був категорично проти, думаю також ні, але у вашій паралельній реальності коаліція могла це зробити.
Чи міг клоун призначати, чи не призначити, Авакова міністром, абсурде питання, уряд сформувала однопартійна більшість, звичайно міг і призначив, тому що як говорив Мірабо, хто вчасно зрадив, той не зрадник. Але ви живіть у своїй паралельній реальності.
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16.11.2021 15:57 Ответить
цілком вірно. За 5 років президенства порошенко ні разу не обмовився що рехворми поліції йдуть "трішечки не туди". Та і зараз я не почув критики в адресу чорта.
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16.11.2021 16:13 Ответить
Може вам невідомо, але Рюкзаков зайшов по квоті НФ у якого була більшість у парламенті. І чому Порох, у якого лава запасних була або критично мала, або відсутня мав бути проти креатури партнерів по коаліції?
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16.11.2021 16:42 Ответить
Власне, вибачаюся, автором яскравої фрази був Талейран, а Мірабо здається був страчений революціонерами.
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16.11.2021 20:33 Ответить
ще жоден міністр МВС ..ніколи не розкрив жодного вбивства. Іх розкривають опера , зараз іноді і слідчі...які працюють на землі у відділах та управліннях
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16.11.2021 19:29 Ответить
Поссорились с местными мелкими мафиози. Бывает. Остальные сговорчивее будут.
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16.11.2021 15:29 Ответить
никогда такого не было, и вот опять (а может снова))
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16.11.2021 19:26 Ответить
Жаль молоду людину.
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16.11.2021 20:30 Ответить
Бабу с кем то не поделил
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17.11.2021 07:37 Ответить
 
 