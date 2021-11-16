Арахамия поддержал идею Шуляк создать в "Слуге народа" "дисциплинарную комиссию": Нужно активно проводить самоочищение рядов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия положительно оценивает возможность создания "дисциплинарной комиссии" в "Слуге народа".
Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Партия – это системная организация, в которой нужно активно проводить самоочищение рядов, чтобы выстраивать доверие общества. Потому что партии – это организации, работающие на местах с избирателями. Там должны быть люди, действительно вызывающие доверие общества", - отметил нардеп.
Говоря о том, будет ли комиссия принимать решение по народным депутатам, Арахамия подчеркнул, что это внутрифракционные вопросы, которыми "слуги народа" уже занимаются.
"А здесь речь идет о том, как удержать баланс между тем, чтобы всех разогнать, и содержанием необходимого количества депутатов", - добавил руководитель фракции "СН".
Ранее стало известно, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии", которая будет проводить оценку работы депутатов.
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Так что будет с точностью до наоборот и если раньше, они не все были похожи на абизян, то теперь я бы сказал "порода значительно улучшится"
нє мєлочітєсь - вокзал уєзжаєт..!
это из серии :перестройка начинается с тебя!
Лучше бы расстрельную команду.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
вроде после советов выросли, первоисточники не конспектировали, а шпарят как комсомольцы и пионеры