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Новости Политика Украины
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Арахамия поддержал идею Шуляк создать в "Слуге народа" "дисциплинарную комиссию": Нужно активно проводить самоочищение рядов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия поддержал идею Шуляк создать в

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия положительно оценивает возможность создания "дисциплинарной комиссии" в "Слуге народа".

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Партия – это системная организация, в которой нужно активно проводить самоочищение рядов, чтобы выстраивать доверие общества. Потому что партии – это организации, работающие на местах с избирателями. Там должны быть люди, действительно вызывающие доверие общества", - отметил нардеп.

Говоря о том, будет ли комиссия принимать решение по народным депутатам, Арахамия подчеркнул, что это внутрифракционные вопросы, которыми "слуги народа" уже занимаются.

"А здесь речь идет о том, как удержать баланс между тем, чтобы всех разогнать, и содержанием необходимого количества депутатов", - добавил руководитель фракции "СН".

Ранее стало известно, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии", которая будет проводить оценку работы депутатов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
давайте еще парторга и главу месткома совок из головы никак не выйдет...
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16.11.2021 13:59
+5
Жидобільшовики, як їх не перефарбовуй!, завжди залишаються жидобільшовиками - сировинна економіка, експлуатація дешевої робочої сили і тотальна корупція під партійним захистом. Їх кредо - джерело багатства влада, а не чесна праця. Бо чесна праця це для лохів, а лохи "******* вухами" тому хуцпа (нахабна брехня в очі) це їх "усьо"...
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16.11.2021 14:23
+5
чим більше "чистять ряди", тим більше лайна залишається, можливо не з того боку чистять???
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16.11.2021 14:35
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давайте еще парторга и главу месткома совок из головы никак не выйдет...
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16.11.2021 13:59 Ответить
так это вкп(б). какие бы там не были "новые лица", как его не обзовешь, а все равно та самая членинская партия
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16.11.2021 14:00 Ответить
Так це ж головний фанат китайських комуністів. Все по завєтам Ілліча
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16.11.2021 14:00 Ответить
Не хотіли робити мораторію на членів КПРС. Тепер доведеться робити мораторій на членів КПРС, партії регіонів та слуг народу.
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16.11.2021 15:40 Ответить
с ПЛЕТКАМИ САДОМАЗО ПАРНОЯ КРЕПЧАЕТ ЧТО НЕ ПРИДУМАЕТ НАРОД ПРОСТО КРУТИТ У ВИСКА И ГОВОРИТ А ОНИ АДЕКВАТНЫ
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16.11.2021 14:02 Ответить
Очевидно, что Хламидия - это пример, для всех "слуг", как нужно себя вести, а кто не будет обезьянничать, того к позорному столбу и палкой по пяткам
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16.11.2021 14:17 Ответить
этому обизянке как тут на фото....
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16.11.2021 16:02 Ответить
нехай ці іба...ти додатково видадуть цій комісії шкіряні куртки, "партки" і наган
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16.11.2021 14:04 Ответить
Та Авакян же видавав нагани !
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16.11.2021 15:47 Ответить
да расстреливать сразу предателей))))
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16.11.2021 14:10 Ответить
Не, надо как в Китае - за отступление от линии партии сразу расстрел! Абизяна ведь большой любитель перенимать китайские "традиции".
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16.11.2021 14:14 Ответить
На наступних виборах буде у вас саме круте очищення рядів, повезе якщо чоловік 30 залишиться в ВР
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16.11.2021 14:14 Ответить
Ага размечтались! У них свое понятие о чистоте! И очевидно, что тот кто о этой "чистоте" заговорил, считает себя образчиком поведения и культурных манер.
Так что будет с точностью до наоборот и если раньше, они не все были похожи на абизян, то теперь я бы сказал "порода значительно улучшится"
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16.11.2021 14:21 Ответить
Эти слуги все какие-то небритые и непромытые! Кофты не сушат. Кофты стирают, кавээнщики затруханые.

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16.11.2021 21:43 Ответить
о,партійні чистки!не долго музыка играла,недолго фраер танцевал!
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16.11.2021 14:22 Ответить
Жидобільшовики, як їх не перефарбовуй!, завжди залишаються жидобільшовиками - сировинна економіка, експлуатація дешевої робочої сили і тотальна корупція під партійним захистом. Їх кредо - джерело багатства влада, а не чесна праця. Бо чесна праця це для лохів, а лохи "******* вухами" тому хуцпа (нахабна брехня в очі) це їх "усьо"...
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16.11.2021 14:23 Ответить
Арахамчику, хочеш очистити партію - обирай каштан, береза чи дубок.
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16.11.2021 14:24 Ответить
А заградотряди?
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16.11.2021 14:29 Ответить
чим більше "чистять ряди", тим більше лайна залишається, можливо не з того боку чистять???
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16.11.2021 14:35 Ответить
Маєте рацію! Найефективнішою була і є ректальна стимуляція самоочищення
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16.11.2021 15:24 Ответить
та давайтє уже тройкі расстрєльниє вводітє,
нє мєлочітєсь - вокзал уєзжаєт..!
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16.11.2021 14:36 Ответить
Краще штрафні батальони і на фронт. А кто искупил ,тот будет "Велике будівничество" лопатами та граблями закінчувати.
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16.11.2021 14:36 Ответить
Пропоную зразу ввести трійку та розстрільну команду! Без суду і слідства усіх зашкварених 3,14**расів прямо у кутку зали для засідань і мочити! Як планував Голобородько!
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16.11.2021 14:46 Ответить
Чтоб КПСС нужна идеология. Тут нет оригинальной идеи.Чтобы беня был богаче? Чем это отличается от ахметка был богаче,фирташ,пупкин итд был богаче? Бардак в нашей политике невероятный. У нас партий нет вообще. Хоть я и голосовал за пороха,но и тут идея та же самая. В чем , мне кажется проблема - в игнорировании политэкономии. Люди в классовом обществе отличаются все-таки по отношению к средствам производства.И у каждой группы есть свои ИНТЕРЕСЫ. Поэтому, есть консерваторы и лейбористы,социал-демократы,республиканцы. Они представляют группы общества со своими глубинными(шкурными) реальными интересами. Тут не обязательно классовая борьба - просто интересы реально разные. И их представляют партии. У нас например,нет левых,а по риторике все правые. Но монополей в природе не бывает - есть северный полюс и южный,есть левая сторона и правая, спины у электронов противоположные.Додумались до монобильшости - это на самом деле черная дыра,поле которой взрыв.
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16.11.2021 14:47 Ответить
Агрохімія підтримав Шуляк... тепер буде дисц. комісія... це як гра, або мімікрія під ранній совок... в ролі "вождя" в дибілів хто виступає?
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16.11.2021 14:50 Ответить
Цікаво, ким були діди і баби, цих "слуг урода"?
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16.11.2021 14:56 Ответить
Нужно активно проводить самоочищение рядов

это из серии :перестройка начинается с тебя!
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16.11.2021 15:00 Ответить
лучше расстрельную команду
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16.11.2021 15:01 Ответить
Самоочищение? Тогда убейся головой о стену,агрохимия.
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16.11.2021 15:05 Ответить
МалоВАТО будет. А где расстрельные тройки? А где материалы 28 съезда КПСС, тьфу СНСС (Слуга Народа Себе же Служит)?
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16.11.2021 15:07 Ответить
Ну это уже в КПСС проходили - ревизионная комиссия, партийная комиссия, парткомы и парторги ячейки и тройки… щербицкий наверное в труне крутится??? А симоненко потирает руки и хитро блестит окулярами!!!
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16.11.2021 15:09 Ответить
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16.11.2021 15:13 Ответить
До сталинских тройках осталось совсем не много …
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16.11.2021 15:18 Ответить
Только санитары помогут убогим. Интересно с когоначнется очищение Банды, или юридическим языком ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ?
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16.11.2021 15:23 Ответить
Давид Арахамия положительно оценивает возможность создания "дисциплинарной комиссии" в "Слуге народа".

Лучше бы расстрельную команду.
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16.11.2021 15:23 Ответить
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 15:29 Ответить
Зачекайте вже трохи, сам народ зробить вам очищення.
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16.11.2021 15:37 Ответить
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16.11.2021 15:40 Ответить
Коли вже Лєо втопить того абхаза- чіполіну?!
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16.11.2021 21:54 Ответить
є ж у Бортничах станція аерації. Чи з таким лайном, як слуги, вона не може впоратись?
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16.11.2021 15:57 Ответить
верно.
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16.11.2021 16:34 Ответить
Шо вот так сразу с янелоха и начнут
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16.11.2021 18:49 Ответить
Агрохимия претендует на звание "Отборный шлак".
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16.11.2021 19:15 Ответить
да, критика и самокритика, работа над собой, обликоморале...
вроде после советов выросли, первоисточники не конспектировали, а шпарят как комсомольцы и пионеры
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16.11.2021 22:50 Ответить
 
 