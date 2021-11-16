Тысячу Зеленского получат все полностью привитые украинцы через приложение "Дія". Для пенсионеров готовится другой инструмент получения денежного сертификата, – ОП (обновлено)
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Все привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы смогут получить денежный сертификат на 1 тыс. грн через приложение "Дія". Для пенсионеров и тех, кто не имеет программы "Дія", будет предоставлен другой инструмент.
Об этом написал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"1000 грн все-таки получат все, кто уже имеет 2 дозы вакцины через программу Дія. До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен. Для пенсионеров и тех, у кого нет программы Дія, будет предоставлен другой инструмент. В ближайшее время он будет представлен Кабинетом Министров", - написал он.
"Сейчас обсуждается механизм, каким образом это будет реализовано. Это позволит стимулировать вакцинацию. Стратегическая задача – выйти на 17 млн вакцинированных до конца года, что (соответствует – ред.) среднему мировому показателю (около 40% вакцинированного населения – ред.)", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
По словам Устенко, украинцы получат указанные выплаты в виде сертификатов, которые можно использовать для сектора услуг. По его мнению, это позволит поддержать сектор услуг страны, на который во время пандемии коронавируса пришелся основной удар.
"Широта использования сертификатов также оговаривается", – добавил он.
"В ближайшее время Министерство экономики представит соответствующие наработки в Верховной Раде, поскольку инициатива потребует изменений в госбюджет", - пояснил Устенко.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, поездки и посещение культурных учреждений. "Каждый, кто получил две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно - то есть через приложение "Дія". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты на поездки внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.
По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же – в начале 2022 года.
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Ну якби не зовсім гроші і не зовсім отримають, але мільярди спишемо і пи@діти про це будемо знатно по всіх ригалівських каналах, додаючи цю тищу до борщових наборів та інших достопрімічатєльностєй цієї бл@дської влади.
Їжте не обляпайтесь!
Кто в этом разобрался, можете ответить?
Сказано -отримають усі-, значить, так і буде.
Спробуєте відмовитися - запишуть у =неблагонадьожні=. Зараз з цим швидко.
Тре подумати, а то в неблагонадьожні потрапляти аж дуже страшно.
Чем больше дефицит бюджета - тем выше рейтинг Зеленского!