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Тысячу Зеленского получат все полностью привитые украинцы через приложение "Дія". Для пенсионеров готовится другой инструмент получения денежного сертификата, – ОП (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Тысячу Зеленского получат все полностью привитые украинцы через приложение

Все привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы смогут получить денежный сертификат на 1 тыс. грн через приложение "Дія". Для пенсионеров и тех, кто не имеет программы "Дія", будет предоставлен другой инструмент.

Об этом написал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"1000 грн все-таки получат все, кто уже имеет 2 дозы вакцины через программу Дія. До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен. Для пенсионеров и тех, у кого нет программы Дія, будет предоставлен другой инструмент. В ближайшее время он будет представлен Кабинетом Министров", - написал он.

"Сейчас обсуждается механизм, каким образом это будет реализовано. Это позволит стимулировать вакцинацию. Стратегическая задача – выйти на 17 млн ​​вакцинированных до конца года, что (соответствует – ред.) среднему мировому показателю (около 40% вакцинированного населения – ред.)", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Устенко, украинцы получат указанные выплаты в виде сертификатов, которые можно использовать для сектора услуг. По его мнению, это позволит поддержать сектор услуг страны, на который во время пандемии коронавируса пришелся основной удар.

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"Широта использования сертификатов также оговаривается", – добавил он.

"В ближайшее время Министерство экономики представит соответствующие наработки в Верховной Раде, поскольку инициатива потребует изменений в госбюджет", - пояснил Устенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, поездки и посещение культурных учреждений. "Каждый, кто получил две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно - то есть через приложение "Дія". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты на поездки внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.

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По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же – в начале 2022 года.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
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16.11.2021 14:16
+20
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16.11.2021 14:07
+15
А хто вакцинувався раніше? Болт вам, расходитесь по домам.
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16.11.2021 14:09
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Вова красава! Так профинансировать "свой" шоубизнес да еще с государственного бюджета. Ребята! Корпоративные концерты скоро. Придворным лицедеям кушать надо!
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16.11.2021 15:02 Ответить
Чтобы получить Юлину тысячу нужно пройти четыре полных вакцинации!
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16.11.2021 15:03 Ответить
ЗЕ-жЮля
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16.11.2021 16:43 Ответить
интересно как в преддверии Нового года можно использовать Зелину тысячу ? порезать театральные билеты в оливье или лучше сделать абонемент в фитнесс-клуб под шубой ?
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16.11.2021 15:04 Ответить
Не, просто насрать на бубу. И назвать этот шыдэвр 'Буба под шубой". А потом рвануть на квартал-дэбил 95! Юзик топлесс (***!) , ленка-впопучленка, она же сцынарыстка ,и растерянный лысый. Не, ну а шо этому шапито остайоцца делать, когда зельцман, предавший их, попистует на кичу?!
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16.11.2021 15:53 Ответить
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16.11.2021 15:05 Ответить
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16.11.2021 15:08 Ответить
Жах, мля. Вона реально видана))) пздц....
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16.11.2021 17:01 Ответить
дадуть потримати
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16.11.2021 15:06 Ответить
В итоге окажется, что деньги можно будет потратить только на билеты на концерт говно-квартала 95
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16.11.2021 15:07 Ответить
Они в своем репертуаре! После того как дали одному персонажу 30 серебренников, так и продолжают их раздавать уже более 2000 лет.
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16.11.2021 15:11 Ответить
Тысячу за щеку и в театр на квартал..
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16.11.2021 15:17 Ответить
Всі вакциновані отримають 1000 гривень!

Ну якби не зовсім гроші і не зовсім отримають, але мільярди спишемо і пи@діти про це будемо знатно по всіх ригалівських каналах, додаючи цю тищу до борщових наборів та інших достопрімічатєльностєй цієї бл@дської влади.
Їжте не обляпайтесь!
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16.11.2021 15:18 Ответить
клоунада в действии ура!
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16.11.2021 15:23 Ответить
Что за вранье, если деньги получат все то нужно не 6 а примерно 30 млрд если без учета детей.
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16.11.2021 15:24 Ответить
А теперь покажи те мне те кинотеатры и фитнес клубы которые будут продавать билеты и абонементы за эти зеленые госфантики, а я поржу))
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16.11.2021 15:42 Ответить
Шугайте і далі бакс, гаспада фінансісти, печатайте грн.
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16.11.2021 15:51 Ответить
надо какой-то флешмоб с этой тысячей, памперсов на нее вове купить что-ли.
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16.11.2021 16:04 Ответить
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16.11.2021 16:19 Ответить
котам та пенсіонерам не положено.... !
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16.11.2021 16:44 Ответить
А что нужно сделать, если я не хочу получать эту вовину тысячу, хотя и вакцинирована?
Кто в этом разобрался, можете ответить?
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16.11.2021 16:30 Ответить
А прийдеться.
Сказано -отримають усі-, значить, так і буде.
Спробуєте відмовитися - запишуть у =неблагонадьожні=. Зараз з цим швидко.
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16.11.2021 20:45 Ответить
Дякую, дуже дякую.
Тре подумати, а то в неблагонадьожні потрапляти аж дуже страшно.
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16.11.2021 22:02 Ответить
Бачте.
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17.11.2021 01:01 Ответить
Покажіть Вовє фак! Це все, що вам треба зробити, він від середнього пальця втрачає свідомість.
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17.11.2021 01:29 Ответить
правильно.
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16.11.2021 16:35 Ответить
*****.....
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16.11.2021 16:39 Ответить
... вже цілий бордель Вовіних хворих фантазій
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16.11.2021 16:46 Ответить
Этот шаг нивелирует законопослушных и здравомыслящих граждан. А давайте платить тем, кто переходит дорогу на зеленый свет или оплачивает проезд в общественном транспорте?! Единственно что может быть притянуто за уши - это то, что лечение в реанимации обойдется гораздо дороже
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16.11.2021 16:54 Ответить
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16.11.2021 17:18 Ответить
Подавитесь вы, твари, этой тысячью
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16.11.2021 17:23 Ответить
Утром деньги - вечером вакцинация
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16.11.2021 18:47 Ответить
Да на хрен нам надо такие деньги, за которые ни хрена нельзя купить. Пусть их засунет в свою еврейскую оппу...
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18.11.2021 22:44 Ответить
""Найближчим часом Міністерство економіки представить відповідні напрацювання у Верховній Раді, оскільки ініціатива вимагатиме змін до держбюджету"

Чем больше дефицит бюджета - тем выше рейтинг Зеленского!
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16.11.2021 18:51 Ответить
Навязчивое пропихивание Дії очень попахивает подготовкой к выборам в электронном режиме
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16.11.2021 20:45 Ответить
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16.11.2021 21:15 Ответить
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