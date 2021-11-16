Тысячу Зеленского получат все полностью привитые украинцы через приложение "Дія". Для пенсионеров готовится другой инструмент получения денежного сертификата, – ОП (обновлено)

Все привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы смогут получить денежный сертификат на 1 тыс. грн через приложение "Дія". Для пенсионеров и тех, кто не имеет программы "Дія", будет предоставлен другой инструмент.

Об этом написал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"1000 грн все-таки получат все, кто уже имеет 2 дозы вакцины через программу Дія. До конца года для этого должны выделить 3 млрд гривен. Для пенсионеров и тех, у кого нет программы Дія, будет предоставлен другой инструмент. В ближайшее время он будет представлен Кабинетом Министров", - написал он.

"Сейчас обсуждается механизм, каким образом это будет реализовано. Это позволит стимулировать вакцинацию. Стратегическая задача – выйти на 17 млн ​​вакцинированных до конца года, что (соответствует – ред.) среднему мировому показателю (около 40% вакцинированного населения – ред.)", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Устенко, украинцы получат указанные выплаты в виде сертификатов, которые можно использовать для сектора услуг. По его мнению, это позволит поддержать сектор услуг страны, на который во время пандемии коронавируса пришелся основной удар.

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"Широта использования сертификатов также оговаривается", – добавил он.

"В ближайшее время Министерство экономики представит соответствующие наработки в Верховной Раде, поскольку инициатива потребует изменений в госбюджет", - пояснил Устенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, поездки и посещение культурных учреждений. "Каждый, кто получил две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно - то есть через приложение "Дія". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты на поездки внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.

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По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же – в начале 2022 года.